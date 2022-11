Proexca se lanza a captar inversores en el Reino Unido ‘posbrexit’

La agenda institucional de Canarias en el Reino Unido no se limita estos días a la World Travel Market, la macroferia anual del negocio turístico. Londres es también la ciudad escogida para la puesta en práctica de Beyond the Wharf, una ambiciosa estrategia con el doble objetivo de captar inversión extranjera y reactivar la histórica y fructífera relación comercial entre las Islas y el Reino Unido. Diseñada por la empresa pública Proexca, el ente autonómico encargado de la promoción y la internacionalización de la economía regional, Beyond the Wharf busca, en definitiva, que el Archipiélago sea conocido en el Reino Unido posbrexit por algo más que por todo eso que lo ha convertido en una potencia turística mundial, es decir, también por los incentivos de un Régimen Económico y Fiscal sin parangón con ningún otro marco tributario de la Unión Europea o por las posibilidades de inversión en sectores como, por ejemplo, el audiovisual.

El Reino Unido es el principal caladero de turistas de la Comunidad Autónoma. De Londres, Edimburgo, Cardiff y Belfast viene cada año a Canarias la mayor parte de los extranjeros que pasan aquí sus vacaciones. Su importancia para la primera industria regional es así capital, y lo es incluso más en islas como Tenerife, donde el porcentaje de británicos entre el total de turistas foráneos es aún mayor que en el resto del Archipiélago. Sin embargo, la histórica relación comercial entre ambos territorios insulares se ha deteriorado desde que el 31 de enero de 2020 se materializara el brexit, esto es, el adiós del Reino Unido a la Unión Europea (UE). Además, Londres no precisamente ha sido una excepción en las también históricas dificultades de Canarias para llamar la atención de los inversores extranjeros. De hecho, la suma de todo el capital británico invertido en la Comunidad Autónoma en la última década –en concreto de 2011 a mediados de este año– apenas supera los 89 millones de euros, una cantidad muy pequeña incluso para regiones que, como las Islas, no son el primer lugar que les viene a la cabeza a los potenciales inversores a la hora de colocar su dinero. No obstante, hay que puntualizar que si bien hay mucho camino por recorrer, no es menos cierto que Canarias tiene todo lo necesario para que ese camino en común con el Reino Unido concluya con éxito, y esto es justamente lo que persigue Proexca con Beyond the Wharf.

89,2 Inversión Entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2022, la inversión de capital británico en Canarias apenas superó los 89 millones de euros, según los datos del Gobierno central.

18 Exportaciones Hasta el 31 de agosto, las empresas canarias exportaron productos y mercancías al Reino Unido por poco más de 18 millones de euros, muy por debajo de los años ‘prebrexit’.

49,3 Importaciones Según los últimos datos oficiales, las Islas han importado bienes del Reino Unido en lo que va de año por algo más de 49 millones, también muy por debajo de las cifras ‘prebrexit’.

El Hotel Meliá White House, en Londres, fue ayer el lugar escogido para la presentación de la nueva estrategia de la empresa dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañó al viceconsejero de Industria, Justo Artiles, y a la gerente de Proexca, Dácil Domínguez Reyes, en un evento en el que puso énfasis en que el Archipiélago es y seguirá siendo, claro, un destino turístico de primer orden, pero que también es «una economía renovada, más moderna, creativa, competitiva y llena de oportunidades de negocio». Será entre hoy y mañana cuando las empresas participantes en estas jornadas londinenses conocerán de primera mano todas esas oportunidades de negocio.

En concreto, hoy tendrá lugar la bienvenida a los empresarios en el Canary Wharf, un punto de gran carga simbólica en las relaciones comerciales entre la región y el Reino Unido. No en vano, en el Canary Wharf –zona portuaria de Londres– se descargaban todas esas toneladas de productos hortofrutícolas que las Islas exportaban a la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Del Canary Wharf viene el nombre de la nueva estrategia de Proexca, ese Beyond the Wharf que literalmente significa más allá del muelle y que de algún modo sirve para ilustrar que la actual Canarias tiene mucho más que ofrecer que lo que sale de sus puertos. «Explica de forma muy clara que nuestras islas han cambiado y actualizado su forma de relacionarse comercialmente con el exterior, y ahora van más allá del muelle», ahondó el presidente del Ejecutivo autonómico.

A menos tras el brexit

Los datos suministrados a este diario por la Secretaría de Estado de Comercio muestran cómo la relación con el Reino Unido se ha deteriorado tras el brexit y explican el porqué de que la estrategia de Proexca tenga como uno de sus dos grandes objetivos el restablecimiento de los flujos comerciales. En 2019, el último año antes del divorcio entre Londres y Bruselas, las empresas británicas y canarias movieron entre sí productos y mercancías por un montante de más de 242 millones de euros, una cuantía que en 2021 se redujo a menos de la mitad –unos 103 millones– y que hasta el 31 de agosto de 2022 apenas supera los 67 millones de euros. Será mañana, en la jornada matutina, cuando Proexca se centrará en las firmas del sector agroalimentario –tomates y pepinos han sido de los principales productos enviados desde el Archipiélago a las islas británicas en los últimos años prebrexit– y se pondrá en contacto a exportadores de aquí con distribuidores e importadores de allá.

Ya por la tarde llegará el turno de los inversores. Por un lado, la directora del área de Atracción de Inversión Extranjera de Proexca, Pilar Moreno, y el presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández, ahondarán en los incentivos del REF para la industria audiovisual, uno de los campos en que más oportunidades ofrece la región. A la exposición de Moreno y Hernández seguirá un encuentro entre publicistas y productores canarios y británicos. Además, la representante de Proexca y el presidente de la ZEC –la ZEC es precisamente uno de los incentivos más potentes del fuero autonómico– participarán también en el tercero de los foros, orientado en este caso a la innovación y las nuevas tecnologías y, por tanto, a las startups. Se trata de mostrar las oportunidades –desde las tributarias hasta las relacionadas con la calidad de vida– que el Archipiélago brinda a emprendedores, empresarios e inversores.