El 'trabajo' de alcalde se cobra al doble de lo que gana el asalariado medio

Ser alcalde en Canarias está bien pagado. Al menos en comparación con lo que ganan los asalariados isleños. Los regidores municipales de la Comunidad Autónoma ingresan al año, de media, el doble de lo que cobran, también de media, los trabajadores. El empleado tipo del Archipiélago percibe una cuantía anual de 21.631 euros, según la última Encuesta de estructura salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Y el alcalde gana, siempre y en todo caso en cifras promedio, hasta 43.610 euros. Así que un regidor local de las Islas ingresa por su labor al frente del ayuntamiento un 101,6% más de lo que cobra un asalariado cualquiera por su trabajo, con lo que, en realidad, percibe algo más del doble. No obstante, hay que puntualizar que entre las nóminas de los alcaldes hay, como en botica, de todo: hay quienes no les cuestan ni un solo euro a sus vecinos –son una minoría– y los que cobran más y hasta mucho más que esos 43.610 euros de media. Así lo pone de manifiesto un año más la estadística del sistema de Información Salarial de los Puestos de la Administración (ISPA), que el Ministerio de Política Territorial acaba de actualizar con las retribuciones del ejercicio de 2021.

El Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez García aclara que de los 88 consistorios de la Comunidad Autónoma, 11 no han remitido –o no lo han hecho como es debido– la información sobre las cantidades percibidas por los miembros de la corporación municipal. Se trata, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de los ayuntamientos de Icod de los Vinos, Tegueste, Garachico y Hermigua; y en la demarcación de Las Palmas, de los de Telde, Puerto del Rosario, La Oliva, Valsequillo de Gran Canaria, Moya, Firgas y Tinajo. De los restantes 77 consistorios que sí han enviado ya a Madrid la relación de la nómina de su personal de gobierno y demás altos cargos, solo cinco tienen alcaldes que no recibieron el año pasado ni un solo euro de las arcas públicas. Son los de Barlovento, Breña Baja y Fuencaliente de La Palma, los tres de la isla bonita; el de El Pinar de El Hierro; y el de Fasnia, en Tenerife. Ni uno solo, por tanto, de la provincia de Las Palmas.

Los regidores de esos cinco municipios presiden sus respectivos ayuntamientos en el régimen de sin dedicación, de modo que no perciben un salario o sueldo en sentido estricto, sino que solo cobran –y a veces ni eso, como en estos cinco casos– por asistir a los plenos. Otros ocho alcaldes canarios estuvieron en 2021 bajo ese mismo régimen de sin dedicación pero sí ingresaron determinadas cantidades del erario municipal. Son los regidores de El Paso, La Aldea de San Nicolás, Breña Alta, Los Realejos, Santa Úrsula, La Guancha, Valleseco y Adeje, que recibieron con cargo a las arcas de sus respectivas localidades sumas que oscilan entre los 2.160 euros del alcalde de El Paso y los 39.050 euros del de Adeje. Los restantes 64 están bajo el régimen de dedicación exclusiva salvo los únicos cuatro que ejercen su labor en dedicación parcial: los de Tazacorte, que ingresó el año pasado 31.839 euros; San Juan de la Rambla, que cobró 35.971; Valle Gran Rey, que percibió 39.000 euros; y Güímar (48.101). Ninguno de los cuatro figura, claro, entre los alcaldes mejor retribuidos del Archipiélago.

Para dar con los regidores locales mejor pagados de las Islas hay que buscar, como es lógico, entre los 60 en régimen de dedicación exclusiva, que son los que reciben un sueldo por su trabajo en la presidencia del consistorio.

El que lidera este particular ranking es el alcalde de Arona, José Julián Mena, que ingresó en 2021 hasta 83.054 euros. Lo sigue el de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, con 77.565 euros. Son los únicos dos cuyas retribuciones superaron el año pasado las del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que tiene un sueldo de 76.824 euros anuales. El singular podio lo completa José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con 73.158 euros. Eso sí, Augusto Hidalgo, el regidor de la otra capital autonómica, Las Palmas de Gran Canaria, lo sigue muy de cerca con 71.400 euros. Estos cuatro son los únicos cuyos emolumentos rebasan los 70.000 euros. Luego aparecen en la lista del sistema ISPA otras cinco localidades isleñas cuyos alcaldes ingresaron el año pasado más de 60.000 y menos de 70.000 euros. Son los casos de San Bartolomé de Tirajana, Arrecife, Agüimes, Arucas y Guía de Isora.

A falta de los datos de los 11 municipios que no han enviado sus datos al Ministerio y excluidos los cinco cuyos alcaldes no cobraron nada en 2021, resulta que el sueldo medio de los regidores locales de la provincia tinerfeña asciende a 41.823 euros, mientras alcanza los 46.588 en la demarcación de Las Palmas. La media regional es de 43.610 euros, es decir, una nómina mensual de 3.634 euros.

El Ministerio de Política Territorial, a través del sistema ISPA, no solo acaba de publicar las retribuciones de todos los alcaldes de España, sino también las cantidades percibidas por los presidentes de las diputaciones provinciales y los consejos y cabildos insulares, los consejos en el caso de Baleares y los cabildos en el de Canarias. De los siete dirigentes de las singulares corporaciones isleñas de la Comunidad Autónoma, solo dos desempeñaron sus cargos el año pasado en régimen de sin dedicación: el presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo, y su homólogo en el Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas. Al no cobrar un sueldo, los ingresos de Curbelo con cargo a las arcas insulares apenas llegaron a 14.540 euros, y aún menos percibió Armas, que se quedó en menos de 8.400 euros. Los restantes cinco sí ejercieron el cargo en régimen de dedicación exclusiva, de ahí sus mayores ingresos.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, encabeza esta particular clasificación con unas percepciones –entre las cantidades correspondientes por asistencia y las retribuciones del cargo propiamente dichas– de 86.603 euros. Es el único de los dirigentes insulares que percibió en 2021 más que el jefe del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, cuyo sueldo ascendió a 76.824 euros.

Tras Martín se sitúa el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien ingresó en 2021 con cargo al erario público 70.213 euros. Ninguno de los restantes tres dirigentes insulares llega o llegó el año pasado a los 70.000 euros. La tercera del singular ranking es la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Loly Corujo, con 68.356 euros. Luego figura el jefe de la corporación insular de la otra isla más oriental del Archipiélago, Fuerteventura. Sergio Lloret ingresó 64.380 euros. Por último, el palmero Mariano Hernández Zapata cobró por su labor 54.355 euros.