La inflación vacía la cesta de la compra: menos productos y más visitas al súper

Los canarios aplican ya recetas para tratar de mitigar el efecto de la inflación en la cesta de la compra, en un momento en el que el precio de los alimentos se ha encarecido lo nunca visto en el Archipiélago, un 14,7% en octubre respecto al año anterior. Aunque las familias no pueden dejar de consumir los productos que son básicos para el día a día en cualquier hogar, sí que acuden con más cautela a los supermercados para intentar gastar lo menos posible. La tendencia que están notando los establecimientos en el Archipiélago es que los carritos llegan a las cajas mucho más vacíos y los consumidores acuden con más frecuencia a la compra.

Los clientes están cambiando los amplios carritos por las pequeñas cestas en el supermercado y escogen cuidadosamente qué meten dentro de ella, por lo que la acción de llenarlo hasta arriba de productos no se repite mucho estos días en las tiendas de Canarias. «Se nota un cambio en el consumidor a la hora de escoger, vigila más lo que mete en la bolsa y cuál es su precio», explica Alonso Fernández, secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican).

Y ese mayor cuidado hace que acaben menos productos en la cesta. Así lo constata también un análisis realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, que estima que el número de productos por cada cesta de la compra se ha reducido en un 16% en un año. De media, los consumidores adquirían en octubre del año pasado 24 elementos en cada visita al supermercado. Tras este verano el número se había reducido hasta los 18.

Las compras más frecuentes ayudan a evitar el desperdicio alimentario y a ahorrar en alimentos

Este análisis también indica que el importe medio de los tickets se ha ido reduciendo en los últimos meses. En cada compra se gastan 34 euros, cuando en agosto esta cifra ascendía hasta los 38 euros. Esto se debe a que el consumidor cada vez recurre más a las marcas blancas, más baratas que otras referencias pero con una calidad similar, y tira mucho más de las ofertas que ofrecen los establecimientos.

Los supermercados lo saben y por eso se han enfrascado en una guerra de descuentos y campañas para tratar de retener a los clientes. «Hay más ofertas porque el súper es muy sensible al consumidor», explica Fernández, que señala que con la importante competencia que existe en el Archipiélago tienen muy fácil trasladarse para realizar su compra en otro establecimiento. Algo que les ha llevado a lanzar campañas que permitan enganchar al consumidor y a reducir sus márgenes para no incrementar de manera todavía más acusada los precios. «Los canarios tienen una oferta tan amplia que la única forma que tiene el establecimiento de retenerlo son los precios», indica. Por eso, señala que a pesar de que los costes de muchos productos en origen se han incrementado hasta en un 40%, el de venta en los lineales de los supermercados ha subido solo ese 14,7% que recoge el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Canarias. Entre los productos alimentarios que más se han encarecido en el último año en el Archipiélago se encuentran los huevos, que hoy cuestan casi un 29% más. Con un incremento del 23% se sitúan la leche y el aceite y por encima del 20% están también los cereales, la carne de ave y las legumbres y hortalizas frescas.

Los consumidores no renuncian a los productos más caros pero adquieren menos cantidad

La realización de compras más pequeñas tiene también como efecto que los canarios tengan que visitar con más frecuencia su establecimiento de referencia. Si antes se hacían dos o tres compras al mes, ahora se acude al supermercado incluso varias veces en la semana. «La importante red de tiendas que existe nos permite tener una muy cerca de casa, tanto que a veces lo usamos como una despensa y no hacemos grandes compras sino solo lo necesario», detalla.

Una practica que no solo permite controlar más el gasto dentro del propio establecimiento sino también evitar el desperdicio alimentario al tener más control sobre lo que se va a utilizar en los siguientes días y no tan a largo plazo, lo que suele ocasionar que algunos productos acaben caducados antes de consumirlos. Sin embargo, lo que no parecen haber notado los supermercados en Canarias es la renuncia a la adquisición de ciertos tipos de productos. «Se compra menos cantidad pero se siguen consumiendo aquellos que tienen un precio más elevado», sostiene.