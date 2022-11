Universidad y empresas reclaman más fondos en investigación y formación

Canarias tiene potencialidades para seguir creciendo pese a las incertidumbres que se ciernen en 2023 por el enfriamiento que se prevé de la economía, debido a la subida de los tipos de interés para frenar la espiral inflacionista. Invertir más en investigación y formación es clave para retener el talento y fortalecer el tejido productivo y las demandas de las empresas, que se están viendo con falta de mano de obra en determinadas profesiones y oficios en los que no se requiere titulación superior. También una mayor colaboración entre la Administración pública y el sector privado y una planificación con rigor y no improvisada son elementos esenciales para el futuro del Archipiélago.

«El diagnóstico es malo, la Administración tiene que planificar mejor la energía» E. R. de Azero - Asociación Renovables

Representantes de los ámbitos empresarial, universitario, social y financiero debatieron ayer sobre El futuro de Canarias en una mesa redonda celebrada en el Hotel Santa Catalina bajo el patrocinio de Cajasiete, entidad que cumple 60 años, y organizada por los periódicos LA PROVINCIA y El Día de Editorial Prensa Ibérica. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega; el presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco; la vicerrectora de Proyección Social y Comunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Sunny Beerli; el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez de Azero, y el director general de Cajasiete, Manuel del Castillo, analizaron la situación actual de las Islas y sus debilidades y fortalezas para encarar el futuro. La moderación del debate corrió a cargo del director de LA PROVINCIA, Antonio Cacereño.

«La ULPGC lidera varias áreas de investigación, pero necesita más inversión» Sunny Beerli - Vicerrectora ULPGC

La vicerrectora señaló que uno de los principales objetivos de la Universidad es «mantener el talento» pero lamentó que muchos titulados e investigadores se van de Canarias para mejorar su carrera profesional porque las Islas no pueden competir en salarios más altos para los investigadores, ya que el nivel medio es de mileuristas. Sunny Beerli indicó, no obstante, que la obligación de la ULPGC es ofrecer la mejor formación posible y renovar las titulaciones para adaptarlas a la realidad del mercado y de las empresas. Sin embargo, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, señaló que «el talento se va donde le pagan mejor porque la estructura empresarial de Canarias no es tan fuerte como en el continente» pero en lo que sí llamó la atención es en los problemas que están teniendo las empresas para encontrar profesionales de fontanería, electricidad o montadores de instalaciones renovables, por poner algunos ejemplos. «Me sorprende que con 200.000 parados no encontremos personal cuando son puestos que no son de formación universitaria», añadió Francisco.

«Hay que ser más exigentes con nosotros mismos, nos estamos acomodando» J. C. Francisco - Presidente del CES

Para el presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega, es clave un mayor desarrollo de la formación dual, es decir, la cualificación profesional de los trabajadores alternando la actividad laboral en una empresa con la actividad formativa. En opinión de Ortega «no es malo que los jóvenes se vayan fuera» porque eso también supone un valor añadido a la formación que ofrecen las universidades canarias.

«El sector público debe escuchar a la sociedad y colaborar más con el privado» Pedro Ortega - Patronal de Las Palmas

Paradojas

Una de las paradojas que se pusieron sobre la mesa es que aún no se haya recuperado la actividad económica previa a la pandemia del Covid pero, sin embargo, haya más ocupados y afiliados a la Seguridad Social que en 2019. Francisco advirtió de la bajada notable de la productividad en Canarias, con una ratio que ha empeorado con respecto a la situación anterior, mientras el sector público se ha robustecido en estos años de crisis debido al virus. «Los presupuestos públicos han aumentado un 30% y la Administración crece como nunca pero el sector privado se empequeñece, eso no es sostenible», advirtió.

«Tenemos muchas oportunidades, pero debemos ser capaces de aprovecharlas» M. del Castillo - D. G. de Cajasiete

El presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables, Enrique Rodríguez de Azero, cargó contra la deficiente planificación del sector energético, sobre todo en el de las energías limpias. Por ello reclamó a la Administración que se planifique con seriedad y rigor y que haya menos discusiones entre las administraciones para aumentar la penetración de las renovables, que aún no han alcanzado las cifras óptimas porque Canarias sigue quemando mucho fuel para producir energía: «Es una aberración que nos debería dar vergüenza», criticó. Rodríguez de Azero sí valoró el impulso que se le ha dado a las renovables por el Cabildo de Gran Canaria en los últimos años.

La producción cae en relación a 2019 pese a que hay más ocupados que antes de la pandemia

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, incidió en que Canarias debe saber aprovechar mejor sus condiciones en el marco de incertidumbre en el que se mueve la economía. Para lograrla es necesario «que la Administración sea capaz de escuchar a la sociedad» y que el sector público y las empresas trabajen juntas «sin perderse el respeto» para transformar la economía. «Hay que pensar más en las empresas y menos en la Administración porque Canarias puede ser laboratorio de todo pero tenemos que ser más exigentes», añadió Ortega, para el cual todos los sectores tienen que crecer aunque continúe siendo el turismo el tractor que tire de la industria o la agricultura. Precisó que «diversificar no es atacar al turismo como hacen miembros del Gobierno, en la transformación deben estar y participar todos». También Ortega recalcó que es necesario «retener el talento» porque es el futuro.

Menos optimista se mostró el presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, que ve demasiado «conformismo» en la sociedad isleña, por lo que llamó a ser «más exigentes con nosotros mismos». El expresidente de la patronal de Santa Cruz de Tenerife evidenció su preocupación por los movimientos que abogan por el «decrecimiento», de tal forma que «el no se está convirtiendo en más importante que el sí», lo que puede provocar un mayor parón de la economía. En este sentido indicó en que, frente a la anterior crisis económica donde Canarias se veía favorecida por «los vientos de cola», ahora «los vientos vienen de frente» por lo que «hay que subir la exigencia social, hay una cierta acomodación social porque hay más subsidios».

700

Renovables instaladas

Canarias cuenta con 700 megavatios de energía renovable instalada y para el próximo año prevé alcanzar los 1.000 megas, es decir, un gigavatio, según los empresarios del sector.

72%

Menos renta per cápita

La caída de la renta per cápita en Canarias llega ya al 72% con respecto a la media español y europea y la tendencia es a seguir cayendo, alertó ayer José Carlos Francisco.

60

Cumpleaños de Cajasiete

Cajasiete cumple 60 años este 2022 y la mesa redonda celebrada ayer, y patrocinada por la entidad, tuvo como leit motiv el futuro de Canarias desde diferentes puntos de vista.



La vicerrectora Sunny Beerli explicó que el 90% de la investigación que se realiza en Canarias viene de manos de las dos universidades isleñas y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) . En el caso de la ULPGC el centro lidera áreas destacadas en materia de innovación y desarrollo (I+D) en turismo, oceanografía y sanidad pública y animal, ámbitos en los que compite a nivel internacional.

Beerli señaló que la Universidad busca herramientas para mejorar el sector turístico y dotar de mayor sostenibilidad y madurez al destino. «La Universidad tiene mucho que aportar en sus grupos de investigación para contribuir al futuro de Canarias», por eso demandó más inversión porque «lo pasamos mal». Asimismo hizo un llamamiento a las empresas para que conectar más con la Universidad porque la suma de las dos redundará en una mejora del tejido productivo.

La colaboración de la Administración con el sector privado, esencial para el futuro de las Islas

Para Enrique Rodríguez de Azero Canarias debe dirigirse hacia un modelo diversificado con nuevas oportunidades en las que Canarias debe esforzarse más en áreas como la economía verde o la azul y planificar el desarrollo de las renovables porque, en su opinión, el Archipiélago puede conseguir el 100% de producción energética limpia. Recordó que las distintas normativas anteriores que regulaban el sector empeoraron la situación y que ahora se abre una posibilidad con los fondos Next Generation.

Los participantes en el debate advirtieron del «error de cálculo» del Gobierno en la financiación de proyectos con los fondos europeos Next Generation a la hora de cumplir con los plazos impuestos por Bruselas y el Estado. En este sentido, a la habitual ralentización de los trámites administrativos Pedro Ortega añadió los cambios producidos en la rotación de los funcionarios, lo que está provocando más lentitud en la gestión de los fondos pese a que el Gobierno ha acometido una reestructuración administrativa para agilizar los procedimientos. Este escenario puede provocar que no se puedan utilizar todos los fondos en los plazos establecidos por la Comisión Europea porque las empresas no cuentan con recursos para cofinanciar los proyectos.