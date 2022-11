Reuniones de urgencia para paralizar el parón de los transportistas

El paro indefinido convocado por los transportistas comienza el lunes y tanto la Federación de Empresarios del Transporte (FET) como el Gobierno canario confían en llegar antes a un acuerdo que tumbe la convocatoria. El pasado viernes ambas partes mantuvieron un primer encuentro que sirvió para acercar posturas y fijar una nueva cita para los próximos días en la que se volverán a sentar con cabildos y sindicatos para dialogar sobre las distintas peticiones del sector. «Estamos a la espera de que el Ejecutivo nos cite a una nueva reunión en la que poder valorar los avances producidos en encuentros técnicos que se están programando a lo largo de esta semana», aclaró ayer el secretario general FET Canarias, José Ángel Hernández.

El presidente de la Federación, Agustín Espino, aseguró que las reuniones con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico se producirán entre el «jueves o viernes» y será entonces cuando el sector decida qué hacer de cara al próximo lunes. «Por el momento no tenemos noticias del consejero Sebastián Franquis porque seguramente está ultimando detalles de la negociación para poder poner sobre la mesa nuestras peticiones», aclaró Espino. La principal reivindicación de la patronal del transporte es exonerar a las Islas del uso del tacógrafo. Este es un mecanismo de control para los camioneros de toda Europa que en Canarias es obligatorio desde 2010. Sirve para regular los tiempos de trabajo y descanso y la jornada laboral de los camioneros.

«Con las sanciones por los errores de manejo del tacógrafo nos estamos desangrando», afirmó Espino, quien aseguró que aunque la cuestión de la exoneración puede retrasarse porque depende de Madrid, está en manos del Gobierno canario encontrar una solución «más inmediata».

Los sindicatos más representativos –CCOO, UGT e Intersindical Canaria–, por su parte, consideraron ayer en una rueda de prensa conjunta que exonerar a las Islas del uso del tacógrafo sería «perpetuar el abuso» que infligen a los trabajadores las empresas del sector. Una de las opciones que está sobre la mesa es que la herramienta se mantenga exclusivamente como forma de control de la jornada laboral. El presidente de la FET cree que es precisamente en este mecanismo donde está el «escollo de las negociaciones» y aseguró ayer que con un compromiso firme del Ejecutivo regional de que se «peleará por este asunto en Madrid» se lograrían desbloquear las negociaciones.

Pero esta no es la única petición que tienen los transportistas. Desde la FET reconocen que otro asunto importante es la obligatoriedad de los vehículos frigoríficos ATP de realizar inspecciones extraordinarias en unas instalaciones que no existen en el Archipiélago. «Hay pendiente una reunión con la directora general de Industria sobre este tema porque no es lógico que todos los camiones tengan que trasladarse a la Península para este trámite, hay que buscar una solución», insistió ayer Espino.

También hay pendiente un encuentro con la consejera de Economía, Elena Máñez, con la que la patronal ya se reunió la semana pasada para tratar el problema del déficit de camioneros. «Estamos preparando un proyecto exhaustivo con los costes porque vemos que hay voluntad por parte de la consejería», reconoció el presidente de a FET.