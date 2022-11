«Ni la guerra en Ucrania ni en el Sahel amenazan el turismo en Canarias»

«Ni la guerra en Ucrania ni la inestabilidad en el Sahel pondrán en peligro el turismo en Canarias». Así lo cree la investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich-Juaristi, quien se encargó ayer de realizar la ponencia inaugural en los premios bianuales del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Gran Canaria a la Excelencia Turística. Bajo el título Amenazas y Perspectivas sobre los Conflictos de Ucrania y el Sahel, la periodista aprovechó la oportunidad para analizar delante de importantes empresarios de la Isla los puntos comunes y las diferencias entre las dos zonas amenazadas.

Según explicó la investigadora la principal actividad económica de Canarias no se verá «directamente» amenazada por los conflictos ya que los mercados más significativos para las Islas «nada tienen que ver» con esas dos regionales del mundo. «El Archipiélago es una de las principales fuerzas turísticas de España y eso no va a cambiar», aclaró. Pero no quiso zanjar el tema sin matizar que las Islas no se van a librar de las posibles repercusiones derivadas de la pérdida de nivel adquisitivo de los viajeros. «Ha subido todo de precio y eso afecta al bolsillo de los turistas, aunque todavía prevalecen las ganas de viajar», apuntó Milosevich, quien aclaró que todo dependerá de lo que se alargue el conflicto.

Otra de las consecuencias que tendrán los conflictos en Ucrania y en el Sahel, según la investigadora, será el aumento de la migración debido a la crisis de alimentación. Habrá «grandes movimientos humanos» al cortarse el suministro de cereales desde Ucrania y los fertilizantes rusos. Y ese incremento sí tendrá un impacto directo en el Archipiélago, al que Milosevich no otorgó gran importancia. «La migración lleva en España mucho tiempo y justamente Canarias es uno de los territorios más solidarios en esta materia», añadió sobre un fenómeno que consideró «global» y para el que, según su criterio, hay que crear una «política común de la Unión».

Tampoco le preocupa a la investigadora que la «inseguridad» al otro lado del Atlántico aleje a futuros visitantes. «Canarias ha demostrado que sabe garantizar la seguridad, no hay indicios de que eso vaya a cambiar, las fuerzas y cuerpos de seguridad saben hacer su trabajo perfectamente», añadió la periodista, quien insistió en la importancia de mirar al continente africano no solo «desde las amenazas» sino también desde las oportunidades.

La especialista en conflictos insiste en mirar hacia África como un continente de oportunidades

Milosevich no se quedó solo en explicar el impacto de ambos conflictos en Canarias, dedicó la introducción de su ponencia a comparar la guerra en Ucrania y la inestabilidad en el Sahel. Lo cierto es que a pesar de ser realidades tan separadas coinciden en ciertos puntos. Uno de ellos es que ambas situaciones generan crisis migratoria y de alimentación. Ambos son conflictos que presentan varios desafíos para la seguridad mundial, pero sobre todo para la seguridad de Europa. Según la investigadora ambos reflejan algunos fallos de la comunidad internacional en la gestión durante los años previos y ambos están acelerando cambios geopolíticos que son la base de un nuevo orden internacional. Otro de los puntos comunes que la especialista citó durante la ponencia es la presencia de Rusia en el Sahel a través de los grupos de seguridad, los conocidos como mercenarios Wagner.

Durante la conferencia también se explicaron las diferencias entre ambos conflictos. Milosevich insistió en la complejidad de la guerra en Ucrania ya que esta incluye tres guerras: una entre dos estados, una guerra de próximos en la que participa Europa defendiendo a Ucrania y una guerra civil de la población en la región de Dombás. Mientras, en el Sahel, se trata de una guerra asimétrica entre gobiernos y grupos radicalizados con golpes de estado. Por último, la investigadora aprovechó la ponencia para analizar cada uno de los conflictos según tres niveles: político, estratégico y táctico.

La jornada también la protagonizaron los ganadores de los premios CIT a la Excelencia Turística. En la modalidad de Iniciativa Empresarial-Grandes Empresas el galardonado fue el Grupo Gloria Thalasso & Hotels y en la misma modalidad, pero en la categoría Pequeña Empresa se le otorgó a Caballerizas Maspalomas S.L. «Han hecho una labor fantástica y hasta ahora nadie se las había reconocido», apuntó el presidente del CIT, Fernando del Castillo y Benítez de Lugo. La Organización Colegial de Enfermería recibió el premio a la Excelencia en la modalidad de Iniciativa Institucional y el premio a en la modalidad de Iniciativa Social, fue para el Banco de Alimentos de Las Palmas.

El Centro de Iniciativas y Turismo también otorgó ayer diez Medallones a La Excelencia a: Adquiver, Fundación Canaria Farrah, Grupo 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, Grupo Martinón, Antonio José Marrero Zumbado, Anil Partap Harjani, José Antonio Hernández Reja, Hernando Toledo Suárez, José Mateo Díaz y Amós García Rojas.

El Centro de Iniciativas y Turismo es una asociación sin ánimo de lucro donde particulares y empresas pueden integrarse y colaborar por la mejora de Gran Canaria, el impulso de sus proyectos y su desarrollo social y económico. La organización ha recibido distintos premios y reconocimientos como: Premio Nacional de Turismo (1963), Placa del Mérito Turístico (1969), Medalla de Plata del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (1997), Roque Nublo de Plata del Cabildo de Gran Canaria (1998).