Hacienda admite que recauda en Canarias 20 millones más al mes gracias a la inflación

La presión social sobre el Gobierno de Pedro Sánchez para que alivie la carga fiscal que soportan familias y empresas se intensifica mes tras mes conforme se comprueba hasta qué punto engorda la inflación las arcas del Estado. Ha vuelto a ocurrir después de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) diera a conocer la recaudación en los nueve primeros meses del año. El fisco ingresó en Canarias entre enero y septiembre un total de 2.575,3 millones de euros, una cifra que por sí sola no dice gran cosa pero que supone el máximo histórico: Hacienda nunca había recaudado en las Islas una cuantía tan alta a estas alturas de ejercicio. En 2019, el último año de bonanza económica antes del estallido de la pandemia de la covid y la actual crisis de precios, la AEAT solo cobró en el Archipiélago hasta el 30 de septiembre 2.086,3 millones. De modo que cuando el tejido productivo aún no se ha recuperado del todo del golpe del coronavirus, los ingresos impositivos del Estado en la región ya están un 23,4% por encima de los niveles prepandemia. No en vano, el Ejecutivo central no solo se alinea con quienes defienden que bajar impuestos en un contexto como el actual sería darse un tiro en el pie, sino que también ha venido negándose a deflactar los tributos, sobre todo el IRPF, lo que significa ajustarlos a la inflación y en modo alguno reducirlos. En este escenario, la propia AEAT ya ha admitido que alrededor de una cuarta parte del incremento de la recaudación en lo que va de 2022 es consecuencia de la crisis inflacionaria. En el caso de Canarias, esto supone que el disparate al que ha llegado el Índice de Precios de Consumo (IPC) y sus consecuencias socioeconómicas le reportan al fisco una media de 20 millones más cada mes.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, ha insistido en varias ocasiones en ese cálculo, es decir, en que una cuarta parte del aumento interanual de los ingresos fiscales del Estado se debe a la inflación. Hay que puntualizar, eso sí, que no pocos expertos en la materia han precisado que ese cálculo se queda corto. Sea como sea, y dando por bueno el planteamiento de los técnicos de la AEAT, resulta que hasta 7.000 millones de euros recaudados hasta septiembre en todo el país son resultado de la crisis de precios. Lo que a juicio de la oposición, y en ello viene haciendo especial hincapié el Partido Popular, es lo mismo que decir que son resultado de la decisión del Gobierno de Sánchez de no tocar los impuestos. El caso es que esos 2.575,3 millones que los ciudadanos, hogares y empresas de las Islas pagaron a Hacienda entre enero y septiembre son la friolera de 694,3 millones de euros más que en el mismo período de 2021. Un montante del que hasta 180 millones son consecuencia, según la misma AEAT, de la inflación. Hasta 180 millones en nueve meses, esto es, 20 millones más al mes. Y eso como poco, cabe insistir. Recuperación económica Los casi 700 millones en que ha crecido la recaudación del Estado en la Comunidad Autónoma representan una subida de un 37% en relación con las cifras de los mismos meses del año pasado. Para hacerse una idea de lo extraordinario de este incremento basta con apuntar que duplica el aumento medio en el conjunto del Estado, que apenas supera el 18%. Es más, los ingresos del fisco nacional solamente crecen a mayor ritmo que en Canarias en otras dos autonomías: en Cantabria, donde suben un 56%, y en el otro archipiélago español, Baleares, donde lo hacen un 62%. El hecho de que las dos comunidades insulares estén entre las tres en que más se incrementan los ingresos tributarios del Estado tiene también mucho que ver, inflación al margen, con la recuperación del turismo y, en consecuencia, la reactivación de sus respectivas economías. Canarias y Baleares fueron, con diferencia, las dos regiones que más sufrieron la parálisis del turismo durante los meses más duros de la pandemia, algo lógico tratándose de dos archipiélagos que viven fundamentalmente del gasto de los visitantes extranjeros. La recuperación les llegó más tarde que a territorios industriales como el País Vasco o Cataluña, hasta el punto de que es en 2022 cuando la afluencia de turistas puede ya equipararse a la de los años prepandemia. Es este nuevo boom turístico el que explica la buena marcha del mercado laboral isleño, lo que se combina con la inflación y la negativa a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para disparar la recaudación por este tributo, el de mayor peso en el total de los ingresos del fisco en la Comunidad Autónoma. De los 2.575,3 millones recaudados por el Estado en Canarias hasta septiembre, prácticamente 1.800 millones de euros corresponden al IRPF. Son cerca de 383 millones más que en los nueve primeros meses del año pasado, un 27% más. Los ingresos públicos por el IRPF solo crecen por encima de ese 27% en, claro, Baleares (casi un 39%).