Las empresas de transporte pararán el lunes y mantienen abierto el diálogo con la Administración

Las empresas de transporte de mercancías por carretera de Canarias mantienen su jornada de paro para el próximo lunes, día en el que protagonizarán una manifestación. No obstante, aceptan "las líneas de negociación propuestas por la Administración Pública". La semana próxima, el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, se ha comprometido a exponer en Madrid -ante el ministerio del ramo- las demandas del sector. Las asociaciones mayoritarias de Tenerife se han desmarcado y no participarán en la movilización.

Así lo ha decidido la asamblea de la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías (Asemtra) -integrada en la Federación de Empresario del Transporte (FET)- celebrada en la tarde de este jueves. Según el comunicado hecho público por la propia Asemtra, la jornada de cierre patronal se mantiene "para facilitar el apoyo a la manifestación".

Franquis ofreció el jueves a los transportistas la puesta en marcha de una mesa de trabajo en la que negociar, con la presencia de los cabildos y los sindicatos, una posición común sobre el uso del tacógrafo, Después, acudir con ella ante Madrid para defender un trato especial. La base de esa demanda es la fragmentación y las cortas distancias que existen en ls Islas, lo que, según las patronales del transporte, dificulta su trabajo y se traduce en una acumulación de sanciones.

Sebastián Franquis eleva la próxima semana a Madrid las demandas del sector en el Archipiélago

El consejero, además, se comprometió a poner fecha a las negociaciones, con el último día de enero como límite para alumbrar el ansiado frente común. Asemtra quiere que la función del tacógrafo se limite al control de los descansos y las horas de trabajo y Sebastián Franquis aseguró que analizará el reglamento que detalla su utilización para determinar la posibilidad de atender esas demandas. Siempre sin entrar en conflicto con la «legislación laboral» y con el visto bueno de las organizaciones sindicales y los gobiernos insulares; estos últimos tienen competencias en la materia.

No se tiene que buscar una posición común para solicitar una moratoria en las inspecciones que de manera obligada han de pasar los camiones frigroríficos. En las Islas no existe ningún túnel de frío, indispensable para realizar esa labor de fiscalización, y enviar cada camión a la Península supone el desembolso de alrededor de 6.000 euros. «En una semana, el consejero de Transportes elevará al Ministerio de Industria la necesidad de una exoneración transitoria a los transportistas canarios de estos controles», han explicado en la asamblea los dirigentes de Asemtra. Cuando el túnel de frío exista en Canarias, arrancarán las inspecciones, y no antes.

En el ámbito doméstico, el Gobierno canario se ha comprometido a iniciar la tramitación parlamentaria para prorrogar la bonificación del 99% del Impuesto Especial sobre Carburantes durante 2023. También, a fomentar, mediante una línea de financiación específica, la formación de nuevos conductores.

Las tinerfeñas Transteco y Gestrans han decidido no parar, aunque «se reservan el derecho a tomar las acciones que fueran necesarias», según una nota de CEOE-Tenerife, recogida por Europa Press. Estas asociaciones exigen a la Administración regional un «calendario claro» para la solución de los problemas que afectan a la viabilidad de las empresas y a los puestos de trabajo que sostienen.