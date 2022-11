El diagnóstico de expertos en la implantación de la economía circular, sobre todo en el sector turístico, coinciden: la legislación y normativa en las Islas sigue sin estar adaptada para que favorezca un modelo económico circular en el turismo. Existen muchos impedimentos burocráticos que dificultan esa transición entre las empresas. Además, aún "no hay suficientes incentivos fiscales para que resulte ‘atractivo’ ser circular", un modelo económico que es imperativo desarrollar para cumplir con las expectativas europeas para el cuidado del medio ambiente, la descarbonización, la implantación de las energías renovables y la reutilización de las materias primas, los residuos.

"El principal problema que tiene la transición energética y la economía circular es la burocracia". Así de taxativo se mostró este miércoles Aridane González, presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul, en las Jornadas de Economía Circular en Canarias: Turismo e Islas, un reto para la economía circular, organizadas por la Asociación para la Transición Energética. Lo mismo opinó Julia Martínez Cabrera, consultora e investigadora en Economía Circular y Turismo, que diseccionó en su intervención: La circularidad aplicada al sector turístico: retos y soluciones.Ambos además afirmaron que las medidas fiscales de Canarias, establecidas en su Régimen Económico y Fiscaal (REF) deben desarrollarse para establecer mecaniomos de ayuida a las pymes para que puedan implantar este nuebo moedlo económico que va seer esencial de cara al futuro.

anarias todavía tiene mucho camino por recorrer para convertirse en

un destino turístico pionero en sostenibilidad. Creo que en España mismo, otras

comunidades autónomas como Baleares van más avanzados con el reciente

Decreto Ley 3/2022 de 11 febrero de medidas urgentes para la sostenibildad y la

circularidad del turismo y la ecotasa que lleva en marcha desde ya 2016.

WE rigor y el control es tal que muchas veces inoperativo y les voy a pponer n ejemplo muy sencillCanarias es el paraíso ara generar energía solar en cuanto a aerogeneradores ¿cuántos años de trámite ha llevado a poner una aerogeneradora off shopre, más de de cinco cuánto. CUanto tarda una plataforma petrolífera de entrar en un puerto de Canarias un par de horas, entonces tenemos un enorme problema", expone, hya mucha smuchas personas que esán intentando qie esta culira de la flxibilidad ente en las nueve s leues que no quiere decir que haya menos control lo que quiere decir es que haya más eficiencia en el proceso y lo que no podemos es pedirle a las empresas por ejemplo que trabajan en estos ámbitos y que luego tengan que ir a cinco administraciones distintas , tiene que haber un tratamiento único para ese tipo ese tipo de asuntos que acelere la transición si no es imposible básicamente y así pues qué ha pasado que muchas empresas de Economía circular cuando han llegado a Canarias han empezado a pedir su permiso etcétera etcétera y se han terminado marchando y hablo de empresas por ejemplo el sector de la biotecnología acoplada la energía y no se han ido a países extraños se han ido a otras regiones de España Tebemos s que traducir en la Ley de cambio climático en la Ley de Biodiversidad la Ley de Economía circular ahí es donde tienen que estar estos mecanismos de flexibilidad para hacer lo que ponía la última transparencia ser posible que hayan personas

• Otro gran reto es poder cuantificar los flujos de materiales en el

sector turístico para que se puedan empezar a tomar acciones

concretas.

III Jornadas de Economía Circular en Canarias: Turismo e Islas, un reto para la economía circular Asociación para la Transición Energética, por encargo del Gabinete Literario ,Julia Martínez Cabrera, consultora e investigadora en Economía Circular y Turismo: “La circularidad aplicada al sector turístico: retos y soluciones” Aridane González, presidente del Comité Científico del Gobierno de Canarias para Cambio Climático, Economía Circular y Azul Metabolismo en islas turísticas

reo que Canarias todavía tiene mucho camino por recorrer para convertirse en

un destino turístico pionero en sostenibilidad. Creo que en España mismo, otras

comunidades autónomas como Baleares van más avanzados con el reciente

Decreto Ley 3/2022 de 11 febrero de medidas urgentes para la sostenibildad y la

circularidad del turismo y la ecotasa que lleva en marcha desde ya 2016.

• Se está llevando a cabo la estrategia ‘Canarias Destino’ que busca un turismo más

resiliente, neutro en carbono y que genere riqueza y bienestar social para la

población local dejando atrás ese modelo turístico de masas conocido como el

‘sol y playa’. Creo que Canarias todavía tiene mucho camino por recorrer para convertirse en

un destino turístico pionero en sostenibilidad. Creo que en España mismo, otras

comunidades autónomas como Baleares van más avanzados con el reciente

Decreto Ley 3/2022 de 11 febrero de medidas urgentes para la sostenibildad y la

circularidad del turismo y la ecotasa que lleva en marcha desde ya 2016.

• Se está llevando a cabo la estrategia ‘Canarias Destino’ que busca un turismo más

resiliente, neutro en carbono y que genere riqueza y bienestar social para la

población local dejando atrás ese modelo turístico de masas conocido como el

‘sol y playa’. Creo que hay soluciones muy buenas ahí fuera desarrolladas por nuestra gente, emprendedores canarios,

que 9enen un gran potencial para ayudar a las empresas turís9cas canarias a optar por modelos de negocio

más circulares. Un buen ejemplo es la segunda Spin Off (Empresa de Base Tecnológica) de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria ‘Fibras Naturales Canarias’ que buscar revalorizar los rolos (pseudotallos) de la

platanera para, mediante un proceso industrial, obtener las fibras naturales que pueden ser u9lizadas en

diversos sectores como el packaging y el tex9l. Podría ser interesente que se cree una simbiosis industrial

entre el sector agrícola, el tex9l y el sector turís9co que se beneficie de por ejemplo toallas y sábanas

creadas a base de las fibras naturales de la platanera. (hSps://www.fibrasnaturalescanarias.com/que

hacemos)

• La inicia9va de colaboración público-privada entre Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife,

La Palma, La Gomera y El Hierro) y Asaga (Asociación de Agricultores y Ganaderos Canarias) con el proyecto

piloto “Tenerife Km 0 - Comunidad Turís9ca Circular” es otro buen ejemplo que promueve la reu9lización de

residuos orgánicos y vegetales provenientes de establecimientos aloja9vos.

• La nueva herramienta que está desarollando (todavía en fase de producción) desde Turismo Islas Canarias

para que las empresas turís9cas canarias lleguen a conocer su huella actual de carbono y sepan cómo

reducirla es otro ejemplo de lo que se está haciendo en Canarias.