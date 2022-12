La hostelería y el comercio aún hacen sitio a más trabajadores y el paro baja

Una caída leve (-0,86%) que permite al Archipiélago meterse en el grupo de ocho comunidades autónomas en las que el paro experimenta una mejoría. El descenso en el conjunto del Estado fue de mayor magnitud (-1,15%) –33.512 españoles salieron de las listas– y el total de personas que esperan una oportunidad laboral se reduce hasta los 2,88 millones.

Todos ellos «datos positivos» para el secretario de Organización y Comunicación, y Coordinación Institucional de UGT-Canarias, Héctor Fajardo, quien, sin embargo, no ocultó que el sindicato los esperaba «mucho mejores». ¿Por qué? Porque confluían en un mismo mes el despegue definitivo de la temporada turística de invierno y, con el Black Friday como punto de partida, el inicio de las contrataciones en el comercio de cara a la Navidad.

No es habitual que el foco de las organizaciones sindicales y la patronal se sitúe en el mismo dato, pero ayer ocurrió. Tanto a UGT-Canarias como a CEOE-Tenerife les llamó la atención la caída de la contratación (-3,43%), un hecho «negativo teniendo en cuenta la tendencia de meses anteriores», según Fajardo. Eso sí, mientras él solo encuentra beneficios a la reforma laboral, los empresarios estiman que puede ser ese cambio normativo que pone coto a los contratos temporales el que esté detrás del frenazo.

Completando la terna de agentes sociales, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó la reducción del número de desempleados como una muestra de que la economía de las Islas está recuperada y plena de «fortaleza». Le sirvieron para apuntalar su afirmación los 45.683 afiliados más que hay en comparación con el mismo mes del año pasado.

Claro que entonces el turismo aún luchaba por levantarse tras el golpe de la pandemia y que la tercera parte de esas altas aludidas por Torres se centran en el sector de la hostelería. Tan cierto como que en esta rama de la actividad económica trabajan hoy 5.390 canarios más que antes de estallar la pandemia y tener que cerrar sus puertas los hoteles. «Algunos, en vez de alegrarse, intentan dudar de estos números, pero son oficiales», zanjó el presidente regional.

«La recuperación del mercado de trabajo a pesar del contexto de incertidumbre», centró también el análisis realizado por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana. Los «datos nunca vistos» de afiliados a la Seguridad Social –45.683 (5,5%) más que hace un año–, con la «mayor subida» de toda España, merecieron una especial atención por su parte.

También el mes pasado la hostelería (2.359) fue la que más empleo creó, seguida por el comercio (1.782) y el sector público, este último con 1.425 altas en la actividad puramente administrativa y 1.118 en educación, que también tiene una parte privada.

Volviendo al registro de parados, el volumen ha descendido en 20.147 durante los últimos doce meses. El -9,76% de variación relativa cosechado en ese tiempo mejora el -8,47% estatal. En toda España han salido de las listas del desempleo 301.307 personas desde noviembre de 2021.

En una economía tan terciarizada como la canaria, que las estadísticas del mercado laboral vayan bien depende de que sea esa la dirección que también tome la evolución del sector servicios. Fue el que más isleños (1.356) sacó de los registros del desempleo el mes pasado. El resto de nichos de actividad se sumaron a la tendencia, con la construcción (198) aventajando a la agricultura (186) y a la industria (80).

Solo el grupo de quienes buscan su primer empleo restó intensidad a la mejoría al sumar 200 nuevos inscritos. Es habitual que el número de demandantes de empleo en busca de su primera experiencia se incremente cuando el mercado laboral marcha de manera positiva. El aumento de las oportunidades seduce a quienes en otro momento descartan ligarse a los servicios de empleo.

En la desagregación por sexos, las mujeres recogieron un mayor fruto en noviembre, con 1.112 paradas menos que un mes antes; entre los hombres fueron 508 los que pudieron poner fin a su búsqueda de un puesto de trabajo. Ahora bien, ellas siguen siendo mayoría; 107.191 frente a 79.093.

Por provincias, Las Palmas (1.046 menos, -1,07%) salió mejor parada que Santa Cruz de Tenerife (574 y -0,63%). Y como en el caso anterior, mejora más la que más margen tiene para hacerlo, porque mientras en la provincia oriental hay 96.360 desempleados, en la occidental son 89.924.

Un colectivo que «preocupa especialmente» a UGT-Canarias es el del paro de larga duración. Es ya el 44% del total, lo que habla a las claras de las dificultades que existen para reducirlo. El sindicato estima necesario apostar por políticas de formación ajustadas a la demanda actual del mercado.

Prueba de esos problemas para reengancharse es la alta proporción de canarios que no cobran ningún tipo de prestación al haberlas agotado. Son la mitad –50,3%, 93.703 personas– las que están en esta situación, que también alimentan quienes nunca antes han trabajado.

Advertencia de la patronal

«Llegados a este punto, resulta importante tomar en consideración que los datos correspondientes al paro registrado deben interpretarse con relativa prudencia, dado que no incorporan como parados a los demandantes de empleo que se encuentran en situaciones de inactividad, como es el caso de las personas con contrato fijo discontinuo». La afirmación corresponde a la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la completó su homóloga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife). «En este sentido, al cierre del mes de noviembre se contabilizó en el conjunto nacional un total de 1.071.296 demandantes de empleo ocupados, 110.697 más que en octubre (11,5%); al tiempo que en Canarias se observó un aumento de 633 demandantes (2,3%), hasta alcanzar las 28.415 personas». Además, la patronal de la provincia occidental alude a un análisis realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y que sostiene que en la mejoría que experimentó el paro en octubre «influyó un ajuste no comunicado por parte del SEPE [Servicio Público de Empleo Estatal] en los registros de demandantes de empleo con contrato fijo discontinuo». La organización empresarial que preside Pedro Alfonso critica que el «ajuste en las estadísticas» no se haya acompañado de una explicación por parte del Ministerio de Trabajo y cita como «realmente preocupante» que no haya posibilidad de saber si se trata de «un cambio puntual o ha continuado». De manera velada, la CEOE acusa al departamento de Yolanda Díaz de haber cambiado el paso de forma repentina para achacar la mejora de las cifras a la reforma laboral. | J. G. H.