El rechazo a la planta solar de Volkswagen gana apoyos en Sagunt

La asamblea de Compromís por Sagunt aprobó esta semana la presentación de alegaciones contra la macroplanta fotovoltaica asociada a la futura gigafactoría de Volkswagen. Como ya hicieron desde el gobierno municipal, los nacionalistas defienden que este proyecto de energía solar "supondría la desaparición de una buena parte de la huerta histórica del municipio".

El concejal de Urbanismo y exalcalde, Quico Fernández, explicó todo el proceso seguido desde que conoció "de forma no oficial" el acuerdo entre la empresa y la Generalitat para la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la huerta de Gausa, desde el inicio de la autovía hasta Puçol". En ese momento se inició una negociación entre las dos partes para minimizar el impacto y finalmente se aceptó una propuesta que afecta a las partidas de Gausa y Montíber, desestimando otras zonas de menor impacto propuestas desde el área de Urbanismo, según explicó el portavoz de Compromís en asamblea.

Fernández añadió que "como ha demostrado el informe técnicos municipal, el proyecto no cumple la normativa por la ocupación desmesurada de territorio, cerca de 5 millones de metros cuadrados, que, además, tiene una catalogación de alta capacidad agrológica". El edil de Urbanismo explicó también que "el decreto que regula las instalaciones fotovoltaicas excluye explícitamente este tipo de superficies, por lo cual se han hecho cuatro modificaciones de la Ley de Ordenación del Territorio para dar viabilidad a un proyecto hecho a medida, algo sin precedentes".

Entre los argumentos en contra de la planta solar, el exalcalde insistió en que "no se justifica la necesidad de tanto autoconsumo. Los fondos europeos exigen un porcentaje de energía renovable, pero no pide que sea de autoconsumo y. por lo tanto, no hace falta que toda la producción tenga que estar cerca de la fábrica, sino que puede provenir de otras zonas más alejadas". Para justificar la solución adoptada, Fernández apuntó que "seguramente solo se trata de una cuestión de conveniencia económica, es decir, reducir los gastos y aumentar los beneficios de la empresa promotora. De paso, proporcionar un gran beneficio a la eléctrica adjudicataria".

"No se puede plantear en nombre de la sostenibilidad un proyecto tan contrario a la misma sostenibilidad", reiteró el portavoz de Compromís per Sagunt. El nacionalista destacó que esta planta más la gigafactoría sumarían "más de 10.000 fanecades y medio millón de árboles".

Alternativa

Para obtener la energía renovable que requiere la fábrica de baterías de Volkswagen, Fernández propone que "proceda de otra fuentes o plantas ubicadas en zona más aptas. También se pueden habilitar los techos de los edificios de la ciudad, que, según un estudio del Instituto Tecnológico de la Energía, tienen un potencial de generación de energía de 285 GWh/año, que supera los 240 GWh/año que plantea como objetivo de autoconsumo el documento de la consulta pública del proyecto estratégico de la Generalitat para la planta de VW.