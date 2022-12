Canarias calienta motores para ser epicentro mundial de la economía digital

El evento se desarrollará entre Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana. La mayoría de las conferencias y ponencias se celebrarán el miércoles y el jueves en Expomeloneras, pero la inauguración tendrá lugar mañana en el Teatro Pérez Galdós, y el viernes el Palacio de Congresos de Canarias - Auditorio Alfredo Kraus acogerá varias reuniones.

Más de un millar de representantes públicos y responsables de empresas especializadas en telecomunicaciones se reunirán esta semana en las Islas para participar en la conferencia de la OCDE. En total se desplazarán hasta Gran Canaria unas 50 delegaciones internacionales, que incluirá a representantes de territorios como República Dominicana, Croacia, Brasil o Bulgaria, que son ajenos a la OCDE. Según anunció el Gobierno de España, entre los asistentes está asegurada la participación de 20 ministros de diferentes carteras y 20 secretarios de Estado. Habrá numerosos responsables políticos de alto nivel como los ministros de Economía de Francia, Finlandia, Estonia, Eslovaquia, Turquía o Nueva Zelanda. Además, habrá secretarios de Estado de regiones como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Noruega, Portugal, Hungría, Letonia o Corea del Sur. Gran Canaria también recibirá la visita de altos cargos de países como Estados Unidos, Canadá y Australia, que compartirán encuentros con portavoces de grandes multinacionales como Telefónica, IBM, Amazon, Google o Microsoft. De esta manera, en la isla se reunirán especialistas en economía digital de los cinco continentes.

Esta cumbre ministerial de la OCDE no se ha celebrado nunca en Europa, con lo que Canarias es la sede del estreno del continente europeo en uno de los eventos sobre economía digital más importantes del mundo. Las tres ediciones anteriores se celebraron en Ottawa (1998), Seúl (2008) y Cancún (2016). España se alzó con la organización de la conferencia porque actualmente la economía digital representa un 22% del PIB y trabaja para alcanzar el 40% antes de 2030.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, subrayó durante la presentación de la cita que el evento se enriquecerá con reuniones, conferencias y acontecimientos en Canarias previos y posteriores. Así, se prevén jornadas sobre pymes, inteligencia artificial y emprendimiento. Además, se intentará que los participantes hagan escalas en las distintas islas para que no se concentre todo en Gran Canaria.

se celebrarán las reuniones del D9+ y el B9+. El D9+ es el grupo de trabajo dentro de la comisión europea de los nueve países más digitalizados de Europa, entre los que se encuentra Estonia, Finlandia, Dinamarca, España y Portugal, entre otros. Este encuentro busca poner en común recomendaciones y mejoras en las prácticas como, por ejemplo, qué vía se empleará para interoperar la tarjeta verde digital. En la reunión del B9+, compuesta por nueve entidades empresariales de los países que conforman el D9+, se tratarán temas relacionados con cómo compartir mejores prácticas de las competencias digitales en Europa o cómo formar la generación desde competencias básicas hasta el desarrollo futuro.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado que esta conferencia servirá de escaparate al Archipiélago para presumir de su talento digital ante las principales multinacionales de telecomunicaciones. «Vamos a mostrar el talento canario, que ha crecido en los últimos años de una manera potencial increíble», ha asegurado Torres. Además, el jefe del Ejecutivo apunta que aprovecharán la cita para hacer gala de los beneficios fiscales de las Islas, cono el objetivo de atraer a las grandes compañías del sector. También ha destacado que el clima del Archipiélago sirve como elemento tractor de nómadas digitales, que eligen las Islas como destino para teletrabajar, aportando conocimiento a la región y diversificando la economía turística canaria.

Optimismo y esfuerzo

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, se muestra optimista con la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Europea del Turismo, después de que el Archipiélago no fuera seleccionado para tener la Agencia Espacial ni la de Inteligencia Artificial del Ejecutivo central. Torres puntualiza que si bien las Islas «no» han pasado el tramo final, hay que subrayar que Canarias ya tiene el centro nacional vulcanológico y ahora aspira a ser sede de la Agencia Europea del Turismo. Sobre la candidatura a ser sede de la Agencia Europea del Turismo, Torres asegura que Canarias está «bien colocada», afirmando ser la «única candidatura española» y que tiene el «apoyo de nueve Regiones Ultraperiféricas que simbolizan tres países de la Unión Europea (UE)», por lo que admite ser «optimista». «Está claro que lo que no se pelea, no se consigue, también es verdad que no siempre se consigue lo que se pelea y lo que hay que hacer es poner el máximo de los esfuerzos», concluye. | EP