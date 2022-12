La ferroviaria SNCF ya viaja sola entre Barcelona y París. La empresa pública francesa ha estrenado el TGV Inoui, el recorrido de alta velocidad entre las dos ciudades después de haber roto la sociedad con Renfe, con quien cubría desde hace una década este trayecto y otros dos entre Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella. Las dos operadoras, que durante años han sufrido pérdidas millonarias en estos servicios (con el nombre de Elipsos), compiten ahora en la oferta española, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona.

SNCF Voyageurs, la empresa del Grupo SNCF que gestiona el transporte ferroviario de pasajeros en Francia y también en otros países europeos, ofrece la ruta París-Barcelona desde este domingo con dos frecuencias diarias en cada sentido, con el objetivo de ampliarlo a tres el próximo verano. Se tarda algo menos de siete horas. Aspiran a mover 2.000 personas al día (los trenes de dos pisos tienen capacidad para 511 pasajeros) y, según sus previsiones, transportarían a más de 800.000 viajeros anuales.

Sin reciprocidad

La pandemia hirió de muerte una cooperación entre las dos grandes operadoras ferroviarias que la liberalización de la alta velocidad en España acabó de estropear. Con guante blanco, pero desde Renfe se ha advertido en alguna ocasión que las facilidades que han encontrado los franceses para operar en España no han sido recíprocas y, desde SNCF, se han limitado a advertir que "no se cumplían las condiciones de equilibrio económico", según la directora de proyectos para Europa de SNCF, Caroline Chabrol, que ha viajado este lunes en el primer viaje Barcelona-París en día laborable.

"Llevábamos dos años negociando pero las condiciones económicas pero no se cumplían y todas las líneas eran deficitarias desde el principio", ha recordado Chabrol, que ha cuantificado en 10 millones de euros anuales las pérdidas. O sea, 100 millones en casi 10 años. No obstante, Renfe se ha apresurado a responder este lunes que "no comparte" las razones aducidas por los franceses para finalizar el acuerdo.

Solo el 11% de cuota de mercado

El TGV Inoui tiene paradas en Girona, Figueres, Perpinyà, Narbona, Béziers, Agde, Sète, Montpellier, Nîmes y Valence, hasta llegar a la estación de Lyon, en el centro de París, algo que consideran una ventaja competitiva con el avión, a pesar de que de momento solo captan un 11% de la cuota de mercado entre Barcelona y París. La directora de Márketing y Distribución para España, Sylvie Humbert, ha revelado que SNCF quiere potenciar la demanda española en la ruta Barcelona-París que representa solo un 20% del total: el resto son franceses. La gran competencia del avión, de hecho, es el enemigo a batir.

Las rutas a Lyon y Marsella desde España no eran nada rentables, lo que hace que desde SNCF no se planteen de momento recuperar estas rutas, han explicado los responsables de la empresa ferroviaria. Por su parte, Renfe pretende obtener de aquí a finales de año los certificados y las autorizaciones para operar igualmente en solitario en las líneas transfronterizas Barcelona-Lyon y Madrid-Marsella, para las que el gestor de las infraestructuras ferroviarias francesas SNCF Réseau (filial de SNCF) ya le ha atribuido los surcos o derechos de circulación solicitados.

A partir de 39 euros

Desde la apertura a la venta el 18 de octubre de la nueva ruta de TGV Inoui se han vendido 52.000 billetes. Las tarifas van desde los 39 euros por trayecto en segunda clase y 49 euros en primera. El 44% de los billetes de ida y vuelta se ha vendido a un precio por debajo de los 100 euros y, a partir de ahora, se podrán llevar mascotas en los trenes.