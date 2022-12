Latinoamérica reclama que "nadie se quede atrás" en el acceso a internet y a la tecnología

El reto de llevar internet y la conectividad digital a los pueblos más empobrecidos y alejados fue uno de los protagonistas de la primera jornada de la Conferencia Ministerial de Economía Digital de la OCDE, que se celebra en el recinto de Expomeloneras. Uno de los principales mensajes que se lanzaron es que nadie se puede quedar atrás en los avances de la tecnología y que la inclusión digital es clave en el desarrollo de las economías emergentes y de los países con elevados índices de pobreza y de brechas sociales.

Latinoamérica estuvo ayer presente en el debate de las mesas redondas sobre la inclusión digital, la conectividad de alta calidad para el desarrollo y la supervivencia del internet global en un mundo fragmentado. Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el regulador de México, lanzó el mensaje de su país como pionero en llevar a la población rural los beneficios de la sociedad digital con concesiones de uso indígena y social, con el fin de dar a las comunidades las licencias necesarias para que usen sus propias redes, operarlas e incluso comercializarlas. Robles destacó que en México hay 120 millones de habitantes con un 60% de la población en la pobreza y 30 millones de habitantes en zonas rurales, con dificultades para acceder a internet y a una cobertura mínima para utilizar las redes sociales.

"Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica son las grandes brechas sociales, entre las 50 familias más ricas del mundo 10 viven en México frente a 60 millones de habitantes sumidos en la pobreza, lo que dificulta llevar la conectividad y los servicios de la digitalización a estos sectores", señaló Robles. También señaló que aunque el regulador público mexicano incentive el uso de la conectividad hay gobiernos locales que ponen "trabas" para que lleguen los avances tecnológicos a todos los rincones. En México se da el caso de que operan las principales compañías de telecomunicaciones españolas y de EEUU, lo que ha supuesto más competencia y que los precios hayan bajado hasta un 40%.

Reducir las desigualdades

El caso de Colombia es similar pero tiene sus propias singularidades. El subdirector general del Ministerio de Planificación, Juan Miguel Gallego, realizó un diagnóstico crítico del nivel de inserción de internet y de las tecnologías digitales en los hogares latinoamericanos. "Necesitamos reducir las desigualdades en la conectividad, pero también en el precio por acceder a internet y en el uso del contenido", señaló Gallego, que confía en que la Conferencia Ministerial de la OCDE sirva para aprender unos países de otros en las buenas prácticas y en el mensaje de que "ningún ciudadano se quede atrás". "Es necesario que un niño de la Guajira colombiana o del Pacífico tenga los mismos niveles de acceso a la sociedad digital que un niño de Gran Canaria, eso es con lo que nos queremos quedar de esta reunión", añadió.

Juan Miguel Gallego expresó que durante la pandemia hubo territorios de Colombia que se quedaron sin acceso a internet y muchos niños se quedaron sin educación ya que la pobreza "no ha generado un mercado adecuado para que haya proveedores de internet y el Estado tenía serios problemas por los conflictos territoriales". El representante colombiana admitió que "no podemos pretender que en cinco años tengamos 5G en las zonas más remotas del país, pero sí queremos avanzar en normas y reglas innovadoras para que ampliar la conectividad y que la población más alejada puede tener la oportunidad de conectarse. Aquí la cooperación con España, Europa y la OCDE es fundamental", añadió.