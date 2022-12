La cesta de la compra experimenta en Canarias la mayor subida en 21 años

La cesta de la compra no da tregua. Los precios de los alimentos subieron el mes pasado en Canarias otro 1%, el doble que en el resto de España. El incremento interanual, es decir, en comparación con noviembre de 2021, llega ya al 15,1%. O dicho de otro modo: las familias isleñas pagan 115 euros y diez céntimos por llevarse del súper lo mismo que hace un año se llevaban por cien euros. Para hacerse una idea de hasta qué punto se trata de una subida extraordinaria basta con apuntar que es la mayor en 21 años. Y eso como mínimo, ya que la estadística del Índice de Precios de Consumo (IPC) solo permite retrotraerse, como mucho, a febrero de 2002.

Los alimentos que más se han encarecido en el Archipiélago en el último año, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), son el azúcar, la friolera de un 32,5%; los huevos, un 29,2%; y los aceites, hasta un 28,7%. También han subido de forma disparatada los precios de la leche, un 28,5%; los productos lácteos, un 23%; los cereales y sus derivados, un 22; o el pan (18,6). De poco consuelo les servirá a los hogares de la región el hecho de que la comida se haya encarecido hasta un 15,3% en el resto del país desde noviembre de 2021, dos décimas más que aquí.

El azúcar es el alimento que más se encarece en la región: la friolera de un 32%

La cesta de la compra es así la principal responsable de que los precios, en general, hayan subido en Canarias un 6,9% en los últimos doce meses. Una décima por encima del incremento a nivel nacional, que se queda, por tanto, en el 6,8%. Algo que puede considerarse una anomalía, ya que no es habitual, ni mucho menos, que el IPC marque en las Islas subidas superiores a la media del país en términos interanuales. De hecho hay que remontarse a noviembre de 2020, dos años atrás, para dar con la última vez que ocurrió algo parecido. Entonces el IPC anual se situaba en el conjunto de España en el -0,8%, de modo que los precios bajaban, mientras que en el Archipiélago permanecía sin cambios, con lo que los canarios no se beneficiaban de ese abaratamiento coyuntural del coste de vida que sí disfrutaban en el resto del Estado. No obstante, para encontrar el último noviembre en que la inflación superaba en la Comunidad Autónoma la media nacional hay que mirar a 2016, cuando el IPC estaba en el país en un 0,7% y en la región en un 0,8. A años luz de las actuales cifras. Además, hay que tener en cuenta que la inflación se redujo en España en medio punto entre octubre y noviembre, al pasar de un 7,3 al susodicho 6,8%, mientras que en Canarias apenas disminuyó una décima, del 7 a ese 6,9%, una bajada casi testimonial e imperceptible en los bolsillos de los consumidores.

Al margen de los alimentos, los precios del transporte y de la restauración también explican por qué la inflación no se modera en las Islas en la medida en que lo hace en el resto del país. El coste de los transportes se redujo el mes pasado en las Islas en 0,6 puntos en tasa interanual, hasta un 9,2%, a consecuencia del leve abaratamiento de los combustibles, pero es que en el conjunto del Estado se aminoró en 1,1 puntos, hasta quedarse así en el 7,7% en términos anuales. En cuanto a los precios de los restaurantes y los hoteles, estos bajan tres décimas a nivel nacional, hasta dejar la subida a lo largo de los últimos doce meses en un 7,6%, mientras que, por el contrario, aumentan casi otro punto en el Archipiélago, al pasar de un 7,6 a un 8,5% en tasa interanual.