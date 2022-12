«La revolución digital pasa por el buen tratamiento de los datos»

María González Veracruz participó en nombre del Gobierno de España en el panel de alto nivel de la Conferencia ministerial de Economía Digital de la OCDE relativo a las conclusiones del programa Going Digital III y la gobernanza de los datos para el crecimiento y el bienestar, junto a otros expertos procedentes de Japón, Alemania y México.

¿Cómo se está gestionando la gobernanza de los datos como aportación al crecimiento?

Los datos y su tratamiento son el oro digital de una economía que el Gobierno de España trata de liderar por lo que supone para la ciudadanía y para los sectores económicos, aunque siempre desde la perspectiva de que los datos le pertenecen al ciudadano y tenemos que ser capaces de fomentar la economía del dato a nivel personal e industrial, pero sobre todo también proteger a los ciudadanos a través de la carta de derechos de ciudadanía. La OCDE ha sido capaz de liderar y homologar determinadas decisiones para todos los países y como secretaria de Estado pongo como ejemplo las buenas prácticas del Gobierno de España con la creación de la Oficina del Dato, que está consiguiendo un tratamiento del dato de forma horizontal, poner políticas públicas en marcha para que haya una homologación de datos entre las administraciones públicas y entre el sector público y el privado. Me parece revolucionario lo que estamos haciendo porque la transición digital pasa por la revolución del dato y aunque la OCDE lo está liderando, España también y hay que sentirse orgullosos de ello.

¿Cuáles son los principales riesgos y amenazas en el tratamiento de los datos?

Hay tanto oportunidades como riesgos. El principal riesgo del dato es garantizar la privacidad de la ciudadanía y la seguridad de todos los datos porque estamos hablando de que el oro digital tiene que estar protegido desde el punto de vista ciudadano, pero también desde el punto de vista industrial. Por lo tanto todas las políticas públicas que se están diseñando pasan por la importancia de la Oficina del Dato en España a la hora de controlar y contar con una estrategia global y horizontal basada en las oportunidades pero también en ser vigilantes ante los riesgos que pueda suponer.

¿Va en esa línea la declaración que salga de esta cumbre de la OCDE sobre economía digital?

Estoy segura de ello aunque no la conozca al detalle. Para los distintos países que formamos la OCDE la estrategia en torno a los datos y el proyecto Going Digital son fundamentales y habrán acciones futuras que son básicas para la homologación de las políticas, porque no tendría ningún sentido que cada comunidad autónoma o cada país vayan a su ritmo. Reivindicamos una estrategia europea y mundial para poder multiplicar el valor de la economía del dato.

¿Con la inestabilidad política y social existentes está suficientemente garantizada la protección de los datos frente a los ataques cibernéticos y los hackers?

En España y la UE tenemos altos grados de ciberseguridad y, de hecho, se está avanzando muy rápidamente en España e incluso previendo el próximo reto que es la ciberseguridad 5G. Hay un marco europeo en el que los ciudadanos españoles y europeos pueden sentirse seguros dentro de lo que suponen siempre estos riesgos, que están ahí pero que estamos trabajando constantemente para garantizar mayor ciberseguridad.