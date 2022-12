Croquetas y mojo picón: los platos que más piden los canarios a domicilio

La comida a domicilio es un servicio que se expandió de manera muy importante durante la pandemia, al que cada vez recurren un mayor número de canarios que ven en ella la fórmula perfecta para no tener que atarearse en la cocina tras un largo día de trabajo o antes de una reunión en casa con amigos. Pero hasta en el servicio de delivery la tierra tira y los gustos gastronómicos de cada comunidad autónoma se dejan notar en los platos que son más demandados a través de las aplicaciones. Y en eso, los canarios no podíamos hacer valer más nuestras recetas, ya que entre las elaboraciones de la cocina española que más se piden a domicilio se encuentra el mojo picón y también las croquetas caseras.

Así lo indica un estudio elaborado por Just Eat, una plataforma de reparto de comida y productos de la cesta de la compra con implantación en toda España. Su gastrómetro evidencia que no solo existen diferentes entre las propias comunidades autónomas sino también entre las provincias y que los gustos de los consumidores cambian a un lado y a otro de Canarias. De esta manera, si las croquetas caseras son el plato de comida nacional que más se pide en Las Palmas, el mojo picón reina en Santa Cruz de Tenerife.

Aun así, las recetas patrias no son las que más triunfan entre quienes hacen pedidos a domicilio en el Archipiélago. Mientras en la provincia occidental lo que más se demanda es la comida italiana, haciendo las delicias de los amantes de la pizza y la pasta que ya no tienen que mover un dedo para probar estos platos en casa, en Las Palmas gusta más la cocina oriental. Y si se miran los platos más demandados sin tener en cuenta el tipo de cocina los resultados también cambian: wok en la provincia tinerfeña y pollo con salsa de ajo en la otra provincia canaria.

El negocio del delivery experimentó un avance importante en España durante la pandemia. Actualmente, representa un 7% de la cuota de mercado sobre la facturación total de la restauración. Cada año se producen en todo el país 400 millones de pedidos y el sector mueve un volumen de negocio de 2.600 millones de euros, lo que supone un 80% más respecto a las cifras precovid. Entre los motivos que justifican el drástico incremento de esta actividad se encuentra, por un lado, las restricciones vinculadas al coronavirus que llevaron a miles de personas a hacer más vida en casa. Pero también la falta de tiempo, el desconocimiento de la cocina o los caprichos gastronómicos a los que muchos no quieren renunciar están detrás de este importante avance.

De hecho, el estudio elaborado por Just Eat destaca que la razón que esgrimen el 24% de los usuarios de esta plataforma para pedir comida a domicilio es la de no querer cocinar, mientras que un 19% acude al delivery para responder a un antojo concreto y otro 12% lo hace cuando quiere pasar tiempo con amigos o familia y no quiere enredarse entre los fogones.

Sin embargo, a pesar del avance que se ha producido a nivel nacional ninguna de las dos provincias canarias se encuentra entre las que más piden comida a domicilio. Madrid, La Coruña, Sevilla y Málaga encabezan el ranking de las regiones que recurren a esta fórmula con más frecuencia. Solo Santa Cruz de Tenerife logra colarse entre los primeros puestos de alguna de las clasificaciones. En concreto, es la provincia en la que más bebidas se piden a domicilio, quizá para combatir el calor que en algunos momentos arrecia en esta parte del país.

El gastrómetro de 2022 ofrece también un perfil de los consumidores de este tipo de servicio a nivel nacional. El 90% vive en zonas urbanas, en mayor parte debido a que es donde más se han implantado este tipo de plataformas. El 52% de los usuarios son hombres y un 55% de ellos tiene entre 25 y 44 años. ¿Con quién se consume la comida delivery? De manera mayoritaria en pareja. ¿Y cuándo? El plan más repetido a la hora de coger el teléfono móvil para encargar algo de comer es sentarse frente a la televisión, aunque también es un buen recurso cuando se quiere socializar con los amigos o la familia, para no perder nada de tiempo mientras se trabaja o estudia o para ver algún evento deportivo en casa.

Tal y como ocurre con las diferencias de gustos entre las autonomías, a nivel nacional también cambian los platos que más se piden. El número uno es la hamburguesa de ternera, algo que no debería sorprender ya que el tipo de la cocina que más se encarga a domicilio en España es la americana. Le sigue la comida italiana en la que reina la pizza, en especial la barbacoa y la carbonara. En tercer lugar se sitúan las recetas orientales en las que el arroz tres delicias es el favorito.

El sector confía en que el negocio siga creciendo en los próximos años y que se diversifique todavía más. Si antes se solía pedir a domicilio para comer o cenar cada vez son más los que reciben en casa deliciosos desayunos. Además, los españoles recurren ahora también a las plataformas delivery para darse caprichos a cualquier hora del día.

El gastrómetro de Just Eat incluye algunas curiosidades como que el pedido más caro de este año se realizó en Sevilla y la cuenta fue de 690 euros o que una misma persona realizó 561 solicitudes, o lo que es lo mismo, casi dos pedidos al día a lo largo de todo un año.