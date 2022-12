¿Qué posibilidades hay de que te toque la Lotería de Navidad?

Cientos de miles de canarios dejarán su décimo de la Lotería de Navidad en la mesita de noche cuando se vayan a dormir el próximo miércoles. Al día siguiente, el 22, se celebrará el tradicional sorteo en el Teatro Real de Madrid. Habrá 100.000 bolitas en el bombo, 100.000 números, así que la probabilidad de que te toque el Gordo es de un 0,00001%. Un ínfimo margen de éxito que se incrementa un poquito por cada décimo más que hayas comprado o te hayan regalado los amigos o compañeros del trabajo. Si en vez de con solo un décimo participas con dos, entonces la probabilidad de llevarte el gran premio sube hasta un 0,00002%. Y a un 0,00003% si tienes tres décimos. Siguen siendo demasiados ceros, muchos, pero la Lotería de Navidad no va ni de matemáticas, ni de estadística, ni tampoco de la Teoría de Juegos... Va de ilusión, aunque ni siquiera algo tan loable como la ilusión justifica el desconocimiento. Así que no está de más recordar, sobre todo como medida preventiva por si acaso el próximo jueves no te toca el Gordo –la probabilidad de que esto ocurra es de 99.999 entre 100.000, casi una certeza–, eso de que lo importante es la salud. Y no son solo palabras: el día 22 los canarios se despertarán con más probabilidades de que los parta un rayo –literalmente– que de ver a uno de los niños de San Ildefonso cantar su número. Tal vez por eso, porque son más conscientes que nadie de que las cifras (casi) nunca engañan, los matemáticos «no compran lotería», bromea la catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial Pino Caballero. Es, claro, una hipérbole.

Pero conviene escuchar el sorteo por la radio o verlo por televisión teniendo en cuenta que ser o no afortunado es algo relativo. Puede que para cuando haya terminado el sorteo, cuando empiecen las entrevistas a los agraciados –el año pasado la Lotería de Navidad repartió alrededor de 163 millones de euros en el Archipiélago–, uno tenga esa sensación anual de efímero fracaso trufada de unas gotitas de envidia. Es casi una tradición navideña más. Será entonces un buen momento para recordar que esa mañana del día 22 de diciembre, uno amaneció con más probabilidades de morir por el impacto de un rayo –hay una entre 56.000 posibilidades–, de sufrir los embates de un tornado –una entre 60.000– o de ver nacer a un hijo con seis dedos, lo que se cotiza a razón de 1,7 casos por cada mil nacimientos. Uno podrá sentirse así algo más afortunado –o afortunado del todo– cuando rompa el décimo para tirarlo al cubo de la basura. Y si encima al salir de casa se encuentra uno en el jardín un trébol de cuatro hojas –hay uno por cada 10.000 tréboles de tres hojas–, será difícil no convencerse al fin de que, loterías al margen, desde luego que la fortuna está de nuestro lado. Tal vez por eso hay matemáticos que sí compran su décimo para el gran sorteo anual. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Martinón, toda una eminencia en la materia. Martinón, que fuera director del departamento de Análisis Matemático de la Universidad de La Laguna entre 1991 y 1993, decano de la Facultad de Matemáticas de 2010 a 2014 y rector de la alma máter lagunera en los siguientes cinco años, explica que lo que a él lo lleva cada Navidad a comprar unos décimos no tiene que ver con los números ni con las probabilidades: es una cuestión social. Un factor clave para entender el éxito del sorteo tanto en España, en general, como en Canarias, en particular. Porque la Lotería de Navidad reúne a familias, amigos y compañeros de trabajo en torno a un número de cinco cifras. El exrector de la ULL expone que, obviamente, es muy muy difícil que uno tenga la suerte no ya de ganar el Gordo, sino incluso uno de los demás premios digamos cuantiosos, pero precisa que también hay una «probabilidad 1» que suelen pasar por alto los detractores de la Lotería de Navidad, los particulares Grinch del sorteo. Si la probabilidad es la medida de la certidumbre, es decir, el termómetro que nos indica el grado de certeza de que algo ocurra, la probabilidad cero indica que algo es imposible y la probabilidad 1, que algo es seguro. ¿Y cuál es esa probabilidad 1 a la que aferrarse para participar en la lotería navideña? «Pues la certeza de que le va a tocar a alguien», subraya Antonio Martinón, que no por nada es uno de los grandes divulgadores de las matemáticas no ya en las Islas, sino en España. Y son las matemáticas las que nos permiten comprobar que a Canarias no le fue nada mal el año pasado en el sorteo. En conjunto, los isleños gastaron en décimos en 2021 un montante de 90,1 millones de euros. Pero ganaron, de nuevo en conjunto, alrededor de 163 millones, con lo que arañaron 72,9 millones de euros más de lo que invirtieron. No siempre el saldo es positivo, pero es que en 2021 había en el Archipiélago hasta 400 décimos del Gordo, el 86.148, que se vendieron en uno de los barrios más populosos y humildes de Las Palmas de Gran Canaria: Jinámar. Si se echa la vista atrás –y hay que echarla muy atrás, porque el sorteo tiene la friolera de 131 años de historia–, resulta que el Gordo apenas ha recalado por Canarias en diez ocasiones, aunque la mayoría de ellas durante la última década. Una cifra que está muy lejos de las 84 ocasiones en que el gran premio se ha celebrado en Madrid o de las 42 en que se ha festejado en Barcelona. Son los dos únicos lugares del país que han recibido la ansiada lluvia de millones más de una veintena de veces. Las Islas suman los mismos Gordos que Málaga, por ejemplo. Eso sí, al menos tienen la suerte de contabilizar un buen puñado de primeros premios en comparación con las hasta seis capitales de provincia que nunca han tenido la fortuna de disfrutarlo: Tarragona, Jaén, Gerona, Melilla y Ávila. Además, tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria suman tres primeros premios cada una. Por cierto, la región contaría un Gordo más de no ser porque el 06.831, premiado en 2007, se quedó sin vender en una administración del Puerto de la Cruz, en Tenerife, por «feo». Cuestión de probabilidades Que te parta un rayo En el bombo de la Lotería de Navidad hay 100.000 bolitas, con lo que la probabilidad de ganar el Gordo si solo tienes un décimo es de una entre 100.000, un exiguo 0,00001%. Si tienes dos décimos, la probabilidad se eleva al 0,00002%, y si tienes tres, al 0,00003%... Y así sucesivamente. Pues bien, resulta que cuando te levantes en la mañana del próximo día 22 para ver o escuchar el sorteo, tendrás más posibilidades de que te parta un rayo –literalmente– que de sacarte el Gordo. Si el sorteo coincide con un día tormentoso, ¡cuidado!: hay una posibilidad entre 56.000 de que un rayo te caiga encima. Morir en un tornado Las probabilidades de verse envuelto en un tornado son de una entre 60.000, aunque bien es verdad que en el caso de Canarias, donde no abunda este tipo de fenómeno atmosférico, habría aún menos posibilidades. Nacer con seis dedos Si existe un apellido ‘Seisdedos’ es por algo. El caso es que por cada mil recién nacidos, alrededor de 1,7 tendrá un dedo extra. Embarazarse pese a tomar la píldora Las mujeres que toman la píldora anticonceptiva deben saber que existe un 0,1% de probabilidades de quedarse embarazada, según las estadísticas de la Asociación de Medicina Reproductiva de Estados Unidos. Un 0,1% frente al 0,00001% de opciones de ganar el Gordo. Caerse en la bañera Tener un resbalón en la bañera y darse un buen coscorrón no es que sea más probable que sacarse la lotería, es que es mucho más probable. La posibilidad de sufrir un accidente en la ducha es de 96,4 entre 100.000, que son exactamente las bolas que hay en el bombo de Navidad. Ser futbolista Según cálculos publicados en el diario ‘El País’, un futbolista juvenil tiene un 0,4% de probabilidades de llegar a ser profesional, es decir, de jugar en la Liga Smartbank o la Liga Santander. Librarte de la varicela La varicela es una de las enfermedades más contagiosas de la actualidad, pero hasta un 5% de la población no la padece.