El PP reclama al Gobierno que asuma su propuesta y baje el IVA de los alimentos esenciales. Así lo ha manifestado el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, este que ha reclamado a Pedro Sánchez "que no pase otro Consejo de Ministros" sin materializar dicha reducción. "Las familias no pueden aguantar más, llevan meses soportando el incremento de los precios en la cesta de la compra. No puede dejar pasar uno más", ha subrayado en declaraciones remitidas por el PP.

Bravo ha destacado que esta medida la propuso el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 26 de septiembre, y "desde entonces Sánchez ha dejado pasar 12 consejos de ministros sin ayudar a las familias". Por ello, ha instado al Ejecutivo a que en la reunión del próximo martes copie dicha propuesta. "¿A qué va a esperar, a que acaben las fiestas de Navidad para que no tenga un mayor efecto?", se ha preguntado. Asimismo, Bravo ha criticado la falta de sensibilidad del Gobierno, en su opinión, con las familias, especialmente a las de rentas medias y bajas, sobre las que ha pedido "un plan de rescate para no pagar más por lo mismo". También ha pedido que se aplique la ayuda de 300 euros para las rentas inferiores a 14.000 euros, "y no la medida de 200 euros que está mal diseñada y, por tanto, está llegando a muy pocas familias". Por último, ha instado al Ejecutivo a aplazar la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico hasta enero de 2024, "ya que es otro de los tributos que acabarían pagando los españoles a través de la cesta de la compra e incrementaría aún más su precio". "Los españoles vamos a acabar pagando 50.000 millones de euros más (entre impuestos y cotizaciones sociales) en este 2022 en relación con 2019, sin que nuestra economía haya recuperado el PIB prepandemia. El Gobierno tiene margen para adoptar todas estas medidas y devolver parte de esa recaudación extra a los ciudadanos", ha sentenciado. Paquete de ayudas el 29 de diciembre El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, avanzó este sábado en Valencia que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 29 de diciembre el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que recogerán también medidas de apoyo a la industria gas intensiva y cerámica. Sánchez no concretó en qué consistirían estas ayudas pero la líder de Podemos, Ione Belarra, afirmó este sábado que su formación está negociando con el PSOE, dentro de la prórroga del decreto de medidas anticrisis, un cheque ayuda de alrededor de 300 euros para aliviar el coste de la cesta de la compra, que beneficiará alrededor de ocho millones de personas. Además, desvelaba que también han propuesto que se mantenga el tope al gas en 40 euros también los próximos seis meses y también que se aumente al 50% la financiación estatal al transporte urbano.