Bizum es una de las aplicaciones más utilizadas en España como método de pago. En tan solo unos pocos años, la herramienta ha supuesto una auténtica revolución en el mercado, tanto que las entidades bancarias se han apresurado a incluirla entre sus herramientas para que sus clientes puedan disponer de ellas. Además, muchos comercios han empezado a aceptarla como un método más de pago. Eso sí, como todo movimiento de dinero tiene sus límites y la Agencia Tributaria está pendiente de ello.

Utilizar Bizum es muy sencillo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que se realiza mediante teléfono móvil, ya que la cuenta bancaria va ligada al número de teléfono móvil. Para realizar la operación tenemos que indicar a qué número o contacto de nuestra agenda queremos realizar la operación, indicar la cantidad de dinero y añadir el concepto de la transferencia (aunque en muchos casos, este paso es opcional).

Además de realizar pagos entre particulares o con algunos comercios, la aplicación también permite otras funciones como la de reclamar el dinero a alguno de tus contactos. Esto viene muy bien cuando alguien se escaquea de pagar lo que debe, aunque cuidado porque con esta función también se puede caer en una estafa, sobre todo, cuando estamos vendiendo algo en páginas de segunda mano.

Los límites de Bizum en el envío de dinero

La Agencia Tributaria está al tanto de los movimientos de dinero que se producen en España. Por ejemplo, la cantidad a partir de la que hay que declarar el dinero delante de Hacienda cuando percibimos una transferencia es de 10.000 euros. En Bizum no se permite realizar una operación con tanto dinero e incluso, dentro de la propia aplicación las entidades bancarias han puesto sus límites.

En un principio, los “bizums” se podían hacer desde un céntimo hasta los 999 euros, es decir, no se podían llegar a las cuatro cifras. Ahora la mayoría de bancos ha puesto que como mínimo, para poder hacer un pago entre particulares se debe llegar a los 50 céntimos. En cuanto al tope máximo depende de cada entidad bancaria, este puede ser de 1.000 euros o de 500 euros en muchos casos. Esta información la puedes encontrar entrando en tu aplicación del banco.

Ahora bien, también existe un límite en el número de operaciones que recibimos al mes a través de Bizum. El número máximo permitido son 60 transferencias en todo el mes, por lo que si superamos esta cantidad el primer día, no lo podremos volver a utilizar en todo el mes. En cuanto al dinero, en un día no podemos percibir más de 2.000 euros y en todo el mes no podemos superar los 5.000 euros. Esto viene limitado automáticamente por la herramienta, por lo que si intentamos realizar una operación cuando hemos superado el límite nos cancelará el envío.

Estas son las excepciones de Bizum

En cambio, estos límites se ven alterados cuando envíamos dinero a través de la aplicación a ONGs reconocidas por el Estado. Cuando se trata de donaciones, las entidades bancarias y Bizum han acordado no poner ningún tipo de límite, ni en la cantidad de dinero a enviar, ni en el número de operaciones que se pueden realizar al mes y al día.