¿Vas a comprar online estas Navidades? Entonces, ten mucho cuidado para que nadie termine arruinando tus fiestas con una estafa.

Durante todo el mes de diciembre el ritmo de las compras se vuelve frenético. Puedes encontrar ofertas de todo tipo, descuentos o promociones. Incluso algunos comercios adelantan las rebajas a los primeros días de enero. Es lógico, estas semanas se aglutinan un gran porcentaje de todas las ventas anuales. ¿Quieres comprar sin riesgos en Navidad? En las siguientes líneas te mostramos la guía definitiva.

¿Es posible comprar online sin riesgos en Navidad?

Comprar online sin riesgos en Navidad no solo es posible, sino que estás en todo tu derecho a hacerlo. Es cierto que muchas personas desconfían de la venta en Internet y prefieren hacerlas en tienda, pero las ecommerces también son un lugar seguro.

Resulta innegable, que cuando vas a una tienda física cualquier reclamación parece sencilla. Además, si una prenda no te queda bien, la puedes devolver al momento. Sin embargo, el comercio online también es seguro. De hecho, a raíz de la pandemia del coronavirus cada vez más personas apuestan por esta opción.

Por supuesto, si quieres que tu compra estas Navidades sea segura, tienes que conocer tus derechos como cliente y lo más importante, tener claro cómo debes actuar si tienes cualquier problema.

Por desgracia, seguro que conoces a alguien que ha hecho una compra con toda la ilusión del mundo, casi siempre a un precio sospechosamente económico, y que luego ni ha recibido el pedido, no existía forma de reclamar y además la web ha desaparecido por completo. ¿Sabes lo único que si era verdad? El pago que te han pasado por el banco.

No queremos asustarte, pero sí que seas conscientes de algo: si eres usuario de las compras online, debes extremar las precauciones. Tu riesgo de sufrir una estafa y tener que reclamar aumentará de forma sustancial.

¿Cómo puedes comprar en Internet de manera segura?

No queremos desanimarte a comprar online estas fiestas, sino todo lo contrario. La mayoría de las páginas son legales y cumplen con toda la normativa. De hecho, adquirir tus regalos en cualquier tienda que tenga un local físico, como Zara o Mango, ya es toda una garantía. También lo es hacerlo en plataformas como Amazon.

El peligro llega cuando las webs no son tan conocidas, estos consejos te serán útiles para no arriesgar tu dinero:

Certificado de seguridad. Los principales navegadores solo muestran webs que aparecen como seguras y tienen el certificado de seguridad SSL. Tienen que empezar por “https” y muestran un símbolo verde, lo que quiere decir que la información está cifrada.

¿Qué puedes hacer si te estafan al comprar online?

Son muchas las estafas a las que te puedes enfrentar en Internet. Las más comunes es que no llegue el producto, que no cumpla con las condiciones de compra o que llegue dañado.

Como dato curioso, algunas webs que en principio son confiables tienen la costumbre de enviar productos devueltos a los clientes que compran online. Si no se ha desembalado, quizás no sea un problema. Sin embargo, conocemos casos en los que el artículo estaba usado. También ahí tienes derecho a reclamar, ya que tú has comprado algo nuevo.

Es algo que ocurre sobre todo cuando el comercio tiene tienda física y online. En lugar de sacar esas devoluciones con un descuento, lo envían online pensando que nadie va a reclamar.

Cuando reclamas en estos y en otros casos, puede salir todo bien y quedar satisfecho con la respuesta del comercio. ¿Qué puedes hacer si no es así? Lo descubrirás en los siguientes apartados.

¿Cómo están protegidos los consumidores?

Los compradores están amparados gracias a la Ley de Consumidores y Usuarios. Fue creada para proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. También se ocupa de su dignidad y sus intereses económicos. ¿Sabes lo más importante? Qué también cubre a quienes realizan sus compras en Internet.

En principio, tienes al menos 14 días desde que recibes un artículo para devolverlo. La web debería reintegrarte el dinero. Además, si está en mal estado la compra, tienes derecho a su devolución o sustitución. Sin olvidar que cuentas con una garantía de tres años que cubre cualquier compra online. Te recomendamos que leas bien las condiciones antes de efectuar la transacción.

¿Dónde se presenta una reclamación si te estafan?

Si la empresa no actúa como crees que tienes derecho, debes acudir a la Oficina de Atención Al Consumidor más cercana. Tendrás que llevar toda la documentación y rellenar una serie de formularios. Después, te tocará esperar su respuesta.

Cuando se trata de una estafa, lo mejor es acudir al medio de pago, el banco o PayPal, por ejemplo, también tendrás que realizar un buen número de trámites y esperar su contestación.

¿Cómo puede ser más sencillo presentar una reclamación?

Lo cierto es que presentar cualquier reclamación de este tipo resulta bastante farragoso. Por eso, te recomendamos que cuentes con asesoramiento experto. Confiar en una empresa que te ofrezca defensa legal es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en este momento.

Cuando es un abogado el que reclama por ti, todo es más fácil. Las empresas suelen entrar en razón al ver que cuentas con asesoramiento profesional. De lo contrario, los trámites se hacen tan largos, que los consumidores desisten en muchos casos.

Además, si has sido víctima de una estafa, se ocupará de reclamar ante el banco o ante cualquier otro método de pago. Sabrán que vas en serio y que cuentas con apoyo.

¿Quieres conocer tu riesgo legal al efectuar compras online?

Si quieres conocer cuáles son tus posibilidades de necesitar contar con asesoramiento legal, te invitamos a realizar el Test de riesgo legal. Se rellena en solo tres minutos y contestando a preguntas muy sencillas.

No dejes de rellenar el test, porque también puedes recibir buenos consejos para comprar online sin riesgos en Navidad. Así nadie arruinará tus fiestas.