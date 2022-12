Alerta en las Islas: La tierra cultivada cae por primera vez por debajo de las 40.000 hectáreas

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) está sumamente preocupada: los cultivos en el Archipiélago han retrocedido y han desaparecido cerca de 2.200 hectáreas entre 2010 y 2021. Esta superficie equivale a una pérdida del 5,3% de suelo cultivable y , es más, el cómputo total de la

agricultura en las Islas cae por primera vez por debajo de las 40.000 hectáreas.

La presidenta Asaga Canarias Asaja, Ángela Delgado, afirma que los datos demuestran que el campo va en regresión y es necesario que se acometan obras hidráulicas para reutilizar las aguas al 100% porque la sequía está afectando a los cultivos. Es un "gran problema" sobre todo para los cultivos de medianías altas, como viñas, las papas o los frutales de hueso que necesitan frío.

El aguacate y la lechuga suben pero el tomate baja en picado, con una disminución del 64%

"Las depuradoras no dan votos pero el turismo sí, y tener unas playas limpias e impolutas es importante", reflexiona Delgado, quien precisa que se están vertiendo al mar aguas con poca depuración por la falta de infraestructuras. Además, reclaman más ayudas compensatorias para que el campo pueda alimentar, al menos, a la población de las Islas porque el covid y la guerra de Ucrania demuestran la importancia de la soberanía alimentaria y los problemas que suponen depender del exterior.

Pero Canarias no va a poder contar en los próximos años con un nuevo convenio con el Estado en materia de obras hidráulicas como el que ambas administraciones tuvieron suscrito en el pasado pero que lleva ya caducado desde 2018. El Ministerio de Transición Ecológica no solo no contempla recuperar ese convenio sino que rechaza de plano usar esa fórmula de financiación de estas obras básicas en el ciclo integral del agua en el Archipiélago. La razón, es que la ley de Régimen del Sector Público que regula este tipo de convenios no permite que el Estado sea el único implicado en su financiación, tal como pretende el Gobierno de Canarias, según aduce el departamento que dirige la ministra Teresa Ribera.

Recesión por islas

Por islas, El Hierro es la que peores datos registra al pasar de 3.211 hectáreas entre cultivos herbáceos y leñosos en 2010 a quedarse con 1.835 hectáreas en 2021, lo que supone una diferencia de 1.376 hectáreas menos y, en términos porcentuales, una disminución del 42,8%, según Asaga. Le siguen en esta tendencia negativa Lanzarote (menos 670 hectáreas), Tenerife (menos 638 ), La Palma (menos 355 .) y La Gomera (menos 220).

Al otro lado, se posicionan Gran Canaria y Fuerteventura, que incrementa de manera significativa su extensión agrícola en 772 hectáreas, la primera, y en 304 hectáreas, la segunda, durante el citado periodo, convirtiéndose esta última en la que más crece con un 67,2%.

De esta forma, Gran Canaria pasa a tener cerca de 10.000 hectáreas de cultivo, mientras que Fuerteventura se aproxima a las 760 hectáreas.

Productos que crecen

Los cultivos se pueden dividir en tres grupos: los que crecen, los que caen y los que se mantienen estables, indica Asaga en su estudio .Entre los cultivos que crecen están el aguacate y la lechuga. Ambos resaltan por un crecimiento del 130,8 y 122,5%, respectivamente, que supera con creces la superficie de cultivo que abarcaban en el año 2010.

Así, el aguacate ocupa ahora 2.255 hectáreas y la lechuga se extiende por 1.182 hectáreas. Otros cultivos con subidas moderadas son la papa, papaya, mango, calabacín y piña tropical. Según Delgado, esto se explica porque son productos tropicales que no pueden entrar en Canarias y tienen una venta garantizada y su plantación.

En el grupo de los que caen se encuentran el tomate, con un retroceso del 64,2% y la batata (-42,8%) afectados, según los agricultores, por múltiples factores económicos, sanitarios y de competencia de las importaciones.

En menor medida también apuntan el descenso de flores y plantas ornamentales, forrajes, legumbres, pepino y viña. Esta última, con 6.191 hectáreas, está lejos de las más de 8.651 hectáreas que tenía en 2010. En el apartado de los estables, se mantienen el plátano y los cítricos.

Si se toma como referencia los 15 principales cultivos que existían en 2010 en Canarias por tamaño de superficie: plátano, viña, forrajeras, papas, tomate, cereales, cítricos, aguacate, flores y plantas, lechuga, batata, cebolla, mango, legumbres y calabacín y se compara su evolución hasta 2021, se observan algunos cambios.

En 2010, estos productos agrícolas representaban el 85,2% de la superficie total de la región con una suma de 35.379 hectáreas, mientras que, en 2021, figuraban como el 80,3% ocupando algo más de 31.500 hectáreas.