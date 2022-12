Banco Sabadell repite podio este año en la revalorización en bolsa

Por segundo año consecutivo, Banco Sabadell ocupa el podio de la revalorización en bolsa con un ascenso del 50,69% hasta situación su capitalización en casi 5.000 millones de euros. Para calcular esas valoraciones, en las que destaca este ejercicio la banca gracias a las subidas de los tipos de interés, que han roto seis años de precio del dinero negativo, no se consideran los valores que se han incorporado al índice durante el año, dado que no han completado el ejercicio, que son los casos de Fluidra y Rovi en 2021. Es la primera vez que un banco repite como valor de mayor revalorización durante 2 años seguidos. (En 1994 y 1995 figura BBVA, pues es la denominación actual de la entidad. Pero no corresponde a esta sino a alguno de los bancos que hoy lo integran, como las antiguas Argentaria, Bilbao o Vizcaya).

Aunque se ha situado segundo, sigue en la élite casi empatada en revalorización con CaixaBank, que el año pasado absorción a Bankia y que alcanza una capitalización de 27.500 millones y una revalorización del 51,53%. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y de la que Gonzalo Gortázar es el consejero delegado se está beneficiando del alza de tipos en la banca, que proporciona mayores ingresos y el alza del margen de intereses al sector. La singularidad del Sabadell es que repite podio por segundo ejercicio consecutivo y tiene que ver con el desembarco del equipo que encabeza el consejero delegado César González-Bueno, que tomó las riendas en marzo del año pasado, y que le ha dado a la entidad la vuelta como a un calcetín una vez fallido el intento de fusión con BBVA. A juicio de los analistas, el banco que preside Josep Oliu ha aprovechado el entorno favorable al conjunto de la banca que suponen las alzas de tipos de interés. Los inversores ven con buenos ojos la reconversión acometida, que ha logrado recomponer las ratios de capital por los que se la había penalizado. El banco ha mejorado en solvencia, eficiencia y rentabilidad, según los analistas. La mejora en la remuneración al accionista es otro de los factores que han marcado su evolución. El banco ha anunciado un aumento del 'pay-out' a un mínimo del 40%, lo que supone una subida significativa desde el 31,8% del año anterior. De los menos de 2.000 millones a los que llegó a valer, un precio de saldo, se ha disparado hasta casi los 5.000 millones. Otro de los factores destacables ha sido la decisión de no vender la filial británica TSB. La entidad ha cerrado recientemente un acuerdo con el regulador de Reino Unido que da carpetazo con 55,75 millones a los problemas tecnológicos que registró en su plataforma tecnológica en 2018. TSB además se ha convertido además en uno de los grandes activos del Sabadell. Esta filial británica suma siete trimestres consecutivos de contribución positiva al grupo, gana 103 millones de libras (117,95 millones de euros) y alcanza un ROTE del 7,8%. En septiembre concluyó con una contribución positiva a las cuentas del Grupo Banc Sabadell de 93 millones de euros, frente a los 82 millones de euros del mismo período de 2021. La recuperación del Sabadell tras los problemas que sufrió a finales de 2020 después de romper con BBVA coge velocidad. El banco ganó 709 millones de euros entre enero y septiembre, un 91,9% más que en el mismo periodo del año pasado y un 33% más de lo que obtuvo en todo el 2021 (530 millones). De hecho, el beneficio en los tres primeros trimestres está cerca del que registró en todo 2019, el último ejercicio prepandemia (768 millones).