The Game Kitchen, la factoría puntera de videojuegos, se instala en Canarias

El tejido productivo canario sigue dando pasitos hacia la ansiada diversificación con fichajes de postín. Ayer, y por sorpresa, el máximo ejecutivo de la firma de videojuegos The Game Kitchen anunció en la red social Twitter que la firma abrirá una nueva sede en el Archipiélago, en concreto en Tenerife. Y de manera inmediata, en apenas «unas pocas semanas».

Aunque The Game Kitchen pueda resultar una desconocida para quienes no estén familiarizados con la industria de los videojuegos y la realidad virtual, se trata de una de las empresas de nuevo cuño, de una startup, que más crecimiento han experimentado en el país en los últimos años. De hecho será muy muy difícil encontrar a un amante de los videojuegos que no conozca el título Blasphemous, un éxito en toda regla que se distribuyó para todas las plataformas –Nintendo Switch, Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One– y cuyo desarrollador fue precisamente The Game Kitchen. Blasphemous, que se lanzó en septiembre de 2019, se ha convertido así por méritos propios en uno de los videojuegos made in Spain más exitosos de la historia y en la plataforma de despegue definitiva de sus desarrolladores. No es este, sin embargo, el único título de éxito en la aún corta trayectoria de The Game Kitchen, cuya aventura gráfica The Last Door, anterior a Blasphemous, ya gozó de múltiples críticas favorables.

Los orígenes de la empresa como tal se remontan a 2010 en Andalucía, exactamente en Sevilla. Ya en ese momento estaba entre los fundadores Mauricio García –@nolver en Twitter–, que hoy es CEO de la firma y que fue quien ayer anunció en la red social la internacionalización de The Game Kitchen. «Ya es oficial», escribió el representante de la factoría de videojuegos española; «en unas pocas semanas», continuó, The Game Kitchen «abre una sede en Tenerife». García incluso avanzó parte de los planes de la empresa para su inminente sede en el Archipiélago. Hasta aquí, hasta Tenerife, se vendrá el equipo que está detrás de All On Board!, una novedosa plataforma de realidad virtual en la que los usuarios podrán crear sus propios contenidos. ¿Qué tipos de contenidos? Pues juegos de mesa, los clásicos juegos de mesa de toda la vida que podrán crearse, jugarse y compartirse en la plataforma. Además, claro, el nuevo título de The Game Kitchen incorporará una serie de juegos de mesa oficiales ya precargados, por así decirlo. Pues bien, «@AllOnBoardVR se mueve oficialmente a esta sede», adelantó ayer Mauricio García, que hizo un primer llamamiento a todos los desarrolladores interesados en formar parte del proyecto. «Vamos a realizar al menos una decena de contrataciones durante los próximos meses. Hemos actualizado ofertas en nuestra web: https://thegamekitchen.com/jobs/». «Si conocéis desarrolladores, en la isla o que hayan emigrado en el pasado y quizás quieran volver, hacédselo llegar. Incluso si vuestro perfil no está dentro de los listados, poneos en contacto porque vienen mas ofertas en breve», detalló el CEO de The Game Kitchen, que para su establecimiento en la Comunidad Autónoma tiene entre sus planes integrarse en la Zona Especial Canaria (ZEC), el área de baja tributación del Archipiélago y uno de los incentivos a la inversión empresarial más potentes del Régimen Económico y Fiscal (REF).

El anuncio de la próxima contratación de al menos una decena de trabajadores para la pata canaria de The Game Kitchen desmonta así la habitual queja, incluso entre los pasillos del Parlamento de Canarias, de que el REF no contribuye a crear empleo. Y eso es solo el principio, porque del anuncio de la empresa –que ya factura más de 2,5 millones de euros anuales– se desprende que sus planes son ambiciosos: «Vamos a hacer la mejor puñetera plataforma para jugar digitalmente a juegos de mesa, ¿te apuntas?», anunció el CEO de The Game Kitchen con un enlace a un vídeo de YouTube en el que puede verse el trabajo que está detrás de All On Board!

La factoría de videojuegos nacional, la más importante firma indie del sector en España, se suma así a la ya larga lista de empresas de renombre que han optado por instalarse en la región en los últimos años, muchas de ellas precisamente gracias a los incentivos de la ZEC –ninguna empresa podría asumir los sobrecostes que implica operar desde la lejanía del Archipiélago si no se les compensa–. Entidades de la importancia de Rolls-Royce, cuya división naval cuanta con talleres en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria; como la alimentaria Florette; como Wooptix; o como ahora The Game Market, si se materializa su integración en la ZEC, se han instalado en la región gracias precisamente al REF.