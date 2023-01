Canarias cierra 2022 como la región que más empleo crea

Canarias es la Comunidad Autónoma que más empleo creó en 2022. El año terminó en las Islas con un aumento del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social de un 5,2%. En ninguna de las restantes 16 regiones del país se superó el 4%. De hecho, la afiliación se incrementó en el conjunto de España un 2,4%, menos de la mitad que en el Archipiélago. Ni los rescoldos de la crisis de la covid ni la ola inflacionaria que azota la economía occidental frenan, de momento, el extraordinario ritmo de creación de empleo alcanzado en Canarias una vez superado lo peor de la pandemia.

Las Islas despidieron el año pasado con 875.573 trabajadores en alta en la Seguridad Social. A lo largo del ejercicio se crearon así 43.655 empleos. Y eso después de que en 2021, tras la fase más dura de la covid, la ocupación creciera en más de 50.000 personas. De modo que el tejido productivo regional ha generado la friolera de 93.889 puestos de trabajo en los dos últimos años, algo sin precedentes en la Comunidad Autónoma. No resulta extraño, por tanto, que sea la primera vez en la historia que el Archipiélago rebasa los 875.000 afiliados a la Seguridad Social. Un récord que a lo largo de 2022 se batió en varias ocasiones y que lo hizo una vez más en diciembre. En otras palabras: nunca antes hubo tantas personas trabajando en Canarias.

Es verdad, tal como destacó este martes la patronal, que el mes pasado se firmaron en las Islas menos contratos que en diciembre de 2021, un 7,5% menos. Y también es cierto que se crearon 3.505 empleos, 2.028 menos. Sin embargo, tanto en diciembre de 2019 como en diciembre de 2018, los dos últimos años de bonanza antes de la doble crisis de la covid y de los precios disparatados, se contabilizaron menos nuevos puestos de trabajo que en el último mes de 2022. Por el contrario, y en términos brutos, los 12.640 afiliados que España en su conjunto sumó el mes pasado son la menor cifra desde diciembre de 2012, la menor cifra en diez años. Así que está por ver en qué medida la caída de la contratación en las últimas semanas es o no un síntoma de enfriamiento económico en el Archipiélago, donde los dos grandes indicadores del mercado laboral continúan firmes: se sigue creando empleo sobre máximos históricos y sigue bajando el paro.

En cuanto al desempleo, Canarias dijo adiós a 2022 con 183.160 parados. Una cantidad que por sí sola no dice gran cosa pero que es la más baja en un cierre de ejercicio desde 2007. Hay que remontarse así a tres lustros atrás, a 15 años atrás, para dar con la última vez que la Comunidad Autónoma cerró un ejercicio con menos de esos 183.000 desempleados con los que dio carpetazo a 2022. Aquel ya lejano 2007, en cuyo mes de octubre se inició la gran crisis financiera (sin que nadie se imaginara lo que estaba por venir) con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, finalizó en el Archipiélago con 139.081 parados.

Esos 183.160 parados registrados en las oficinas públicas de empleo de la región son 3.124 menos de los que había en noviembre y 19.659 menos de los contabilizados al término de 2021. El desempleo se redujo así un 1,7% con relación al mes anterior (en línea con la bajada del 1,5% en el conjunto del país) y un 9,7% respecto de diciembre de 2021, un punto más de lo que disminuyó en España (-8,6). A grandes rasgos, la evolución del paro en el último mes del año también fue mejor en las Islas que en el conjunto del país. Hay que puntualizar, eso sí, que los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y Economía Social, en el caso del desempleo, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el caso de los afiliados, son un indicador cuantitativo del mercado laboral, no cualitativo. Y no hay que olvidar que los grandes males del tejido productivo isleño se resumen en su baja productividad, lo que unido al notable incremento de la población en las últimas décadas ha desembocado en una renta per cápita cada vez más alejada de la media nacional.

Pero en términos cuantitativos la mejora es evidente. Hoy hay en Canarias 57.433 ocupados más que en febrero de 2020, el último mes antes del estallido de la pandemia en España (el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma nacional a mediados de marzo de ese año). Y, además, hay 24.677 parados menos que entonces.