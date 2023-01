España propone a Bruselas intervenir nucleares e hidráulicas para desmantelar el mercado eléctrico actual

El Consejo de Ministros ha debatido en su primera reunión del año la propuesta de España para reformar el mercado eléctrico europeo. A efectos prácticos, el objetivo de la propuesta es que los bajos costes de las renovables se noten en el bolsillo de los consumidores, reducir la inmensa volatilidad del mercado marginalista actual y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad del suministro. Para ello, el Ministerio para la Transición Ecológica defenderá en Bruselas reducir el mercado diario actual a las centrales que quemen gas e impulsar los contratos a largo plazo, de forma obligatoria para nucleares e hidráulicas y voluntaria para las renovables, así como la creación de un nuevo mercado en el que se negocie garantía de suministro y no energía. "Creemos que tenemos suficiente experiencia a nivel europeo sobre qué es lo que funciona y cuál es el modelo", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, consciente del éxito español en materia energética de los últimos meses. No en vano fue España el primer país en pedir a la Comisión Europea en la primavera de 2021 una reforma del mercado eléctrico, que Bruselas negó en varias ocasiones, pero que finalmente accedió a poner en marcha más de un año después y tras una guerra, en septiembre del año pasado.

Energías renovables

Uno de los principales objetivos europeos en materia energética de los próximos años es impulsar la penetración renovable dentro de los objetivos de descarbonización a 2050. El Gobierno español quiere impulsar la contratación a plazo de este tipo de energía entre el sistema eléctrico en su conjunto y las productores, algo similar a las actuales subastas renovables en las que el Ejecutivo se compromete a comprar una cantidad de energía a un precio fijo a unos promotores durante un tiempo de 10 o 12 años.

Nucleares e hidráulicas

También se prevé sacar del mercado marginalista a las energías nucleares e hidráulicas, las grandes señaladas de esta crisis de precios. Estas tecnologías se benefician de los altos precios que marca el mercado marginalista --en este caso el gas-- pero sin tener los costes que tienen aquellas centrales que queman gas para producir electricidad. Esa diferencia es lo que el Gobierno denomina 'beneficios caídos del cielo', aunque las compañías españolas afirman que toda esta generación la tiene contratada con contratos a plazo y no forma parte del mercado marginalista, es decir, no se benefician de esas rentas extra. Sin embargo, esos contratos tienen como contrapartida a una comercializadora del mismo grupo energético. El Ejecutivo quiere acabar con esta práctica y plantea obligar a estas centrales a firmar contratos a largo plazo a precio regulado, es decir, que estos contratos se realicen con el regulador (Gobierno o CNMC) en vez de con las empresas consumidoras de esa energía. Sería un mecanismo similar al de las subastas renovables pero de forma obligatoria. Para ello, es necesario modificar la directiva europea de mercado interior, puesto que ahora mismo rige un sistema de libre mercado. Además, en el caso de la hidráulica, con capacidad para decidir cuándo producen, se les dará un incentivo a la generación en las horas de precios más altos (en las que, por tanto, hay escasez).

El resto: Gas, carbón...

El resto de tecnologías marginales como el gas o el carbón seguirán funcionando de lleno en los mercados diarios sin perjuicio de que se establezcan contratos a plazo entre generadores y comercializadoras. De esta manera, en el caso de España, en una situación ideal según esta fórmula diseñada por el Gobierno, el gas (ciclos combinados y cogeneraciones) serían las únicas tecnologías con presencia en el mercado mayorista actual. De esta forma, sería solo una pequeña cantidad de energía la que sería retribuida por un precio volátil que cambie según el mercado, mientras que el resto de tecnologías tendrían precios estables a largo plazo (al menos 10 años).

Mercados de capacidad

Al mismo tiempo que se mantiene un mínimo mercado de corto plazo (con el gas) y se crea un nuevo mercado a largo (contratos regulados renovables, nucleares e hidráulica), el Ejecutivo plantea crear un mercado en el que se negocie la capacidad, en vez de la energía. Es decir, en el que se retribuya a las tecnologías con capacidad de almacenamiento como el bombeo hidroeléctrico, las baterías o los ciclos combinados actuales por estar disponibles cuando sea necesario. Este tipo de servicios ya existen en la regulación europea actual pero como una herramienta de último recurso y lo que plantea el Gobierno español es modernizar la directiva de mercado interior de la electricidad para estandarizar estos servicios.

¿Qué busca el Gobierno?

El resultado, según la lógica del Ejecutivo, serían precios más asequibles que los actuales --el alza del gas o de los derechos de emisión de CO2 no contagiará al resto de tecnologías-- y al mismo tiempo más estables --solo una pequeña cantidad de energía estará marcada por el precio del mercado--. "Es probable que no tenga efectos inmediatos en una disminución notable de precios, pero sí iría poco a poco la situación actual en la que la mayoría de la energía se contrata a corto plazo e iría reduciendo la volatilidad de forma importante a lo largo del tiempo", ha advertido Ribera. Pero también solucionar un problema de futuro, la entrada masiva de renovables. "Pensamos que es la mejor respuesta para abordar el diseño actual que no está dispuesto para los retos de futuro ni las situaciones de estrés de los últimos meses", ha añadido la vicepresidenta.