Bizum se ha convertido en la aplicación más utilizada en España como método de pago. En tan solo unos pocos años, la herramienta ha supuesto una auténtica revolución en el mercado y los bancos se han apresurado a incluirla entre sus funciones.Se calcula que en España, unas 15 millones de personas utilizan Bizum para realizar alguna transferencia. Eso sí, como todo movimiento de dinero tiene sus límites y la Agencia Tributaria está pendiente de ello.

Realizar un pago a través de Bizum es muy sencillo. El número de teléfono móvil va ligado a una cuenta bancaria, esto se hace cuando nos registramos en la aplicación. Lo único que hay que hacer es indicar el contacto de nuestro móvil al que queremos enviar el dinero, la cantidad exacta y el concepto de la transferencia. Además, Bizum también incluye entre sus funciones la opción de reclamar dinero a alguno de nuestros contactos.

Tal está siendo el éxito de Bizum que muchos comercios, como peluquerías o restaurantes, comienzan a aceptar esta aplicación como opción de pago entre sus clientes. Eso sí, hay que tener mucho cuidado porque desde las entidades bancarias también han comenzado a notar un aumento de estafas que vienen desde esta herramienta, principalmente cuando se realizan ventas en sitios de segunda mano.

Los límites diarios de Bizum

El Banco Central Europeo, el Banco de España y todas las entidades bancarias privadas están siguiendo muy de cerca las nuevas herramientas como Bizum o Pay Pal. Cabe recordar que cualquier movimiento de dinero que supere los 10.000 euros, el banco advierte a la Agencia Tributaria. Esta es la cantidad a partir de la cuál hay que declarar.

Ahora bien, Bizum no permite enviar tanto dinero en un solo movimiento. La mayoría de las entidades bancarias tienen limitado el envío entre los 50 céntimos y los 1.000 euros (algunas de ellas lo han rebajado a 500 euros). Además, también existe un número limitado de operaciones que podemos hacer al mes.

El número máximo permitido son 60 transferencias en todo el mes, por lo que si superamos esta cantidad el primer día, no lo podremos volver a utilizar en todo el mes. En cuanto al dinero, en un día no podemos percibir más de 2.000 euros y en todo el mes no podemos superar los 5.000 euros. Esto viene limitado automáticamente por la herramienta, por lo que si intentamos realizar una operación cuando hemos superado el límite nos cancelará el envío.