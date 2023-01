"Sánchez ha sido poco respetuoso con la separación de poderes"

El Centro Español de Mediación (CEM) que preside y la Cámara de Comercio de Gran Canaria organizaron ayer una jornada para dar visibilidad a la mediación. ¿Qué importancia tiene promover este sistema de solución de conflictos?

Los conflictos forman parte de la vida y deben ser resueltos de manera razonable, equilibrada y con garantías jurídicas. Los españoles presentamos ante los tribunales más de seis millones de asuntos al año y de ellos, dos millones y medio son civiles y mercantiles. Es decir, temas empresariales o de reconocimiento de derechos económicos. Lo que queremos es dar a conocer que, además de la vía jurisdiccional, existen otras alternativas como la mediación para solucionar los conflictos. El empresario que tiene problemas con clientes, proveedores o trabajadores puede optar por una vía de negociación antes de acudir a la vía judicial. Son mecanismos mucho más rápidos. La mediación tarda unos pocos meses frente a unos pocos años que suele durar un proceso judicial y cuesta unos cientos de euros frente a unos cuantos miles de euros que cuesta ir a juicio. Con la mediación se vela por los intereses de las empresas y se mejora su competitividad porque se agiliza todo.

El proyecto de ley de eficiencia procesal incluye la mediación obligatoria en los conflictos. ¿Servirá esto para extender el mecanismo y liberar la carga de trabajo de los juzgados?

Exacto. En España no tenemos cultura ni tradición de resolver los conflictos por la vía de la negociación. ¿Qué hay que hacer? Mucha divulgación, difusión. Por parte de los poderes públicos es muy importante la promoción. Con el proyecto de ley por fin se va a incorporar la obligación de llevar a cabo una mediación previa a la vía judicial. Y se resolverá un porcentaje importante de los asuntos.

¿Cuántos?

Ya hay gente preparándose para mediar y lo harán bien. En Canarias hay experiencias, en Gran Canaria ha habido un acuerdo de la Cámara de Comercio con la Consejería de Justicia en 40 asuntos que estaba en los juzgados y se están resolviendo algunos. Con que se resuelva un 15 o un 20% de los asuntos por vía de mediación habrá sido un éxito. Además, ahora es el momento adecuado porque venimos de salir de una crisis económica y sanitaria muy importante y muchas empresas han pedido créditos ICO, han tenido ERTE. Es un momento difícil y esto genera conflictividad y surgen mas litigios. Es momento de crear un camino alternativo para evitar la sobrecarga extraordinaria que se está produciendo en los juzgados. La mediación es la solución para los litigios que se avecinan en este año de crisis.

Lo que no se soluciona es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ¿Dónde está la clave para el desbloqueo?

En las elecciones de noviembre de 2019 el señor Pedro Sánchez tomó la decisión de conformar una mayoría con el apoyo de la extrema izquierda comunista, de los independentistas de Cataluña y de los herederos de ETA Batasuna. Esa fue una decisión política gravísima y desde ese mismo día también tomó la decisión de no llegar a acuerdos con el PP. Eso es lo que está pasando y se puede aplicar a muchos asuntos. El Gobierno nunca ha tenido voluntad real de negociación. Es muy necesario que las instituciones se renueven en sus plazos, pero el Gobierno no quiere.

¿Es partidario de hacer cambios en el sistema de elección del CGPJ?

El CGPJ son 20 vocales, doce de origen judicial y ocho, juristas expertos. El debate está en los 12 judiciales. El PP y la Comisión Europea ya han tomado partido y han defendido que haya una mayor participación por parte de lo jueces en la elección. El Congreso y Senado tiene a los ocho juristas de reconocido prestigio para garantizar esa colaboración entre poderes del Estado. Es propio de los tiempos actuales y Europa nos está pidiendo que avancemos en esta dirección. El presidente del Gobierno tendría una magnifica oportunidad de desbloquear todo esto aceptando un cambio de esta naturaleza.

¿La separación de poderes ha estado en peligro durante esta última legislatura?

En esta legislatura hemos vivido situaciones muy complicadas para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia.

¿Algún ejemplo?

El Tribunal Constitucional(TC) declaró inconstitucional dos estados de alarma decretados por el Gobierno, es un episodio gravísimo en nuestra historia constitucional. Es grave que una persona que se sienta en el Consejo de Ministros pase al día siguiente a dirigir la Fiscalía General del Estado. No es respetuoso para la separación de poderes que se apruebe una reforma legislativa quitándole competencias al CGPJ para bloquear el funcionamiento de la justicia creyendo que de esa manera se iba a presionar al PP para alcanzar un acuerdo de renovación. Tampoco es respetuoso llevar a acabo una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del TC para promover el nombramiento de magistrados y hacerlo sin plazo de enmiendas ni informes de los órganos competentes. Ha habido casos flagrantes donde el Gobierno ha tomado posiciones poco respetuosas con la separación de poderes. Han cometido errores gravísimos.

¿Uno de esos errores ha sido la ley de solo sí es sí?

Es una locura, una barbaridad. Se promovió una ley que pretendía fortalecer la respuesta de la sociedad contra los delitos sexuales, pero para hacer esa reforma, basado en una demagogia populista, lo que ha hecho es justo lo contrario. La ley ha provocado que 170 personas hayan visto reducida su condena por delitos sexuales. Además, el Ejecutivo, con sus modificaciones, ha indultado a los condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición en el golpe de Estado en Cataluña en 2017 y ha modificado el delito de malversación, lo que provocará que haya revisión de penas de corruptos que se han llevado dinero público. No lo entiendo. El Gobierno está legislando para atender a sus socios. La ley de solo sí es sí es un error, como muchas otras, deberían pedir perdón y modificarla. No lo harán porque les puede más la soberbia.

Y las medidas contra el aborto anunciadas por el Gobierno de Castilla y León, ¿son un error?

Han coincidido dos factores. Por un lado, el error por parte del vicepresidente de la junta de Castilla y León, del partido de Vox, al presentar la medida como una medida provida. Y en segundo lugar, un aprovechamiento por parte del PSOE que ha reaccionado sobreactuando y reclamando que el Gobierno del PP y Vox no limiten los derechos de las mujeres. No va de eso. El PP no se ha movido ni un ápice de donde llevamos estando hace muchos años en la defensa de la mujer, de los derechos de la mujer y su decisión de llevar adelante su embarazo con toda la asistencia del sistema público de salud. En el contexto de las pruebas se sitúa la ecografía o el latido prenatal, pero no tiene nada que ver con medidas provida. Son medidas de acompañamiento a la salud de la mujer, que es la que toma sus decisiones.

Este año está cargado de convocatorias electorales. ¿Le apetece volver a la política?

Desde que tengo 25 años soy funcionario público, mi trabajo es el sector público. Es mi casa, siempre he estado ahí. Ahora desde 2019 estoy realizando actividad privada como abogado, como consejero de alguna compañía y estoy satisfecho con mi actividad. La política no se deja nunca y ella tampoco te deja a ti. Siempre estoy cerca. Estoy contento con lo que estoy haciendo, pero nunca descarto volver.