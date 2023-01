El 'manantial' de Amazon en Zaragoza repartirá más de 2 millones de paquetes al día

Zaragoza se convertirá con la apertura en marzo del macrocentro de reparto de Amazon en Plaza en uno de los siete manantiales de distribución de la multinacional en Europa. La nave de 52.000 metros cuadrados será la más "automatizada e innovadora" de la red europea del gigante del comercio electrónico y distribuirá hasta 2,1 millones de pedidos al día a los centros de reparto de primera milla, por lo que será una suerte de 'milla cero' dentro del organigrama de la compañía.

De este modo, la nave logística de Plaza conectará con todos los nodos europeos, aunque se distingue por el grado de automatización e innovación implementado, "pionero y único en el continente", según ha asegurado Sonia Corvera, la responsable de nuevos desarrollos de Amazon para Europa, en una visita para medios de comunicación celebrado este miércoles. El de Zaragoza será sustituto del centro de Martorelles, el único que había en España con la misma función y que cerrará con la apertura del de Plaza. Su principal función será la gestión de grandes volúmenes de demanda de productos estacionales y con poca rotación, como pueden ser árboles de Navidad o sombrillas para el verano.

El almacén de almacenes operará con un modelo de 'cross dock', es decir, que la mercancía se distribuye directamente al usuario sin pasar por un almacenamiento previo. Los camiones de transporte llegan a la nave y descargan los productos de los proveedores en 12 muelles de recepción, que entran en la cinta transportadora principal, de 800 metros de recorrido y con varios afluentes que conectan con toda la superficie. Y aquí comienza la función de los robots, los brazos mecanizados y la gestión digitalizada. Existe una doble vía para gestionar los paquetes en la 'milla cero' de Amazon. Lo más sencillo son los palés que llegan completos, que tan pronto como entran son distribuidos a los centros de primera milla (los almacenes normales) de toda Europa.

Sin embargo, también se gestionarán palés 'a demanda' según las necesidades de cada centro. Pongamos que un almacén de Francia necesita 50 cajas de un teléfono móvil, 10 de un modelo de zapatos y 400 libros de texto. Bien: pues un sistema de 28 clasificadores automáticos de productos identifica cada uno de los paquetes y los distribuye en cajas de plástico, que sumadas a otras tantas terminan por configurar los palés con diversos productos que se envían para cubrir la petición del centro.

3.000 palés enviados cada hora

Por otro lado, la nave de Plaza es la primera que contará con el sistema de almacenamiento Kariba: unas baldas de 14 metros de alto que sirven para guardar productos de carácter estacional hasta que se les puede dar salida. Es la primera vez que Amazon instala este sistema en uno de sus centros, con el que la compañía se apoyará para enviar un total de 3.000 palés por hora cuando se opere a pleno rendimiento. De hecho, un 60% del volumen de mercancías estará automatizado, según ha apuntado Corvera.

Sin embargo, se da la paradoja de que el macroalmacén de Plaza no nutrirá de pedidos al centro de última milla de Amazon ubicado a tan solo siete kilómetros, sino que deberá pasar por otros tres escalones. Es decir, un palé del 'milla cero' de Plaza viajará a uno de los ocho centros de primera milla de España (San Fernando de Henares, Alcalá de Henares, Illescas, Castellbisbal, Murcia, Dos Hermanas, El Prat, Onda y el nuevo de Girona). De ahí, los paquetes viajan a los centros de última milla (más de 20 repartidos por todo el país, entre ellos el de Plaza) o a los de media milla (Getafe y Barberá del Vallès). A este último grupo habrá que sumar el almacén de La Muela, sobre el que Amazon todavía guarda silencio pese a estar terminada la obra.

¿Cómo será el empleo en el centro?

La multinacional ha confirmado este miércoles que los mil empleados que se pretenden generar antes de tres años serán trabajadores fijos, indefinidos, a tiempo completo y contratados por la propia compañía. No será hasta 2026 cuando el centro opere a pleno rendimiento, por lo que se comenzará con turnos de trabajo de lunes a viernes en horario de mañanas y tardes. No obstante, el objetivo es implementar un calendario 'non stop' y no cesar la producción en ningún momento del día ni de la semana. En un centro como este existen hasta 60 roles diferentes entre ingenieros, mozos de almacén, conductores de carretillas, personal de administración o seguridad, por lo que los periodos de formación se extienden desde dos semanas hasta varios meses.