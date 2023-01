Canarias continuó este jueves acumulando datos y haciendo cálculos que confirman las grandes expectativas del año para su principal industria y esperando superar ya claramente las cifras de antes de la pandemia en 2019, aunque todavía sin atreverse desde el Gobierno regional a superar el listón de los récords de ejercicios anteriores que sí hace sin embargo el ministerio de Turismo. En la segunda jornada de Fitur, la feria turística que se celebra en Madrid hasta el próximo domingo, las aerolíneas y los turoperadores trasladaron el detalle de sus previsiones de plazas aéreas disponibles para la próxima temporada en los distintos mercados, que en conjunto suman los 11,2 millones de asientos con un crecimiento respecto a 2019 de un 15,5 %, algo superior en el mercado internacional (12,7) que en el peninsular (12,2). Para el exterior se han programado un total de 7,68 millones de asientos, (864.867 más), mientras que para la Península esa oferta será de 3.53 millones (383.733 más).

De estas cifras, la consejera de Turismo del Ejecutivo regional, Yaiza Castilla, destacó el hecho de que se trata de una nueva “potenciación” del destino canario con una programación de 1.929 frecuencias aéreas semanales, 196 más que en el año prepandemia, con 122 distintos diferentes pertenecientes a 28 mercados diferentes, una más que en 2019, aunque cabe aclarar que varían los destinos porque algunos desaparecen como consecuencia de la guerra de Ucrania, que afecta no sólo a este país, sino también a lugares próximos al conflicto como ciudades de Polonia, Rusia y alguna de Alemania, mientras que otros destinos se incorporan, como ciudades francesas, italianas, españolas y alguna alemana.

El detalle de estos datos refleja que la oferta aérea para el mercado nórdico sigue muy por debajo de los números del año que se está tomando como referencia, el 2019, y que el alemán todavía no se ha llegado a equilibrar, pero que se está compensando gracias a la fiabilidad del mercado británico y a la pujanza de mercados como el francés, el italiano, el holandés, así como de otros de menor importancia del resto de Europa pero que también suman. “La estrategia de diversificación de mercados con la que llevamos trabajando durante toda esta legislatura está dando sus frutos. Esa parte que nos falta por recuperar de nuestros principales mercados la está compensando el aumento de conectividad con otros países como Francia, Italia, Dinamarca u Holanda. Esto es importante porque son países con familias con nivel adquisitivo muy alto que pueden hacer crecer la facturación”, recalca Castilla. “Hemos recuperado prácticamente el mercado británico, todavía estamos por recuperar el alemán aunque lo hemos hecho en más de un 80 % respecto al 2019, y el nórdico venía ya tocado con la crisis Norwegian, pero también se está recuperando por encima del 70 %”, explica la consejera.

En concreto, las aerolíneas están ofertando 3,6 millones de plazas para el Reino Unido, un 16,1 % más que en 2019, mientras que para los otros destinos en alza también se pondrán en venta un número de billetes muy superior al del último ejercicio antes de la pandemia, 392,350 en Italia (58,9 % más); 327.430 en Francia (50,9 %); 412.919 en Holanda (79,5): 433.542 en Irlanda (7 %); o 110.577 en Portugal (16,6 % más). También se disponen de más plazas que hace cuatro años en países como Austria (61,1 % más); Suiza (4,9 %); República Checa (31,7 %) y Luxemburgo (45,9 % superior). La oferta de plazas aéreas está sin embargo todavía lejos de las cifras de 2019 en mercados como el sueco (-62 %); el danés (-22,3 %), el finlandés (. 31,7 %), el noruego (-19,5 %), el belga (-12 %) y el polaco (-35,9 %). La nueva ruta abierta con Nueva York desde Tenerife deja se cifra para el 2023 en 8.112 plazas.

El crecimiento de la oferta muestra una cierta homogeneidad entre las diferentes islas, aunque, aunque destaca el caso de Lanzarote, donde alcanza el 20 % sobre todo por el espectacular incremento de plazas para la Península, 139,618, un 36 % superior a las de 2019. En el mercado exterior, las aerolíneas contemplan un crecimiento para esa isla del 15,7 % con 225.027 asientos. A siguiente que más crece es Tenerife, un 12,3 % entre el mercado peninsular (4 %) y el extranjero (16,6), seguido del de Gran Canaria, cuya oferta repunta en un 11,6 %, con más fuerza en los destinos a la Península (15,5 %) que en los europeos (8,9 %).

Para el caso de Fuerteventura está previsto un crecimiento de plazas aéreas del 9,7 % sobre todo a la fiabilidad que el mercado alemán ofrece con esta isla, siendo la única donde crece con importancia (12,7 %), además de, algo menos, en Gran Canaria (3,1 ). La Palma es la única isla donde el incremento de la oferta aérea sigue siendo inferior a la de 2019 dado que su oferta turística está aún condicionada por los efectos de la erupción volcánica. Eso sí, las aerolíneas constatan que el mercado peninsular sí se muestra mucho más dispuesto que el europeo a desplazarse a la isla al ofertar un 15 % más de plazas en que en 2019, cifra que no compensa en todo caso la pérdida de un 68 % de visitantes extranjeros de ese año.

Cautela frente al contexto

“Gozamos de una alta conectividad que nos permite garantizar la afluencia de turistas, aunque hay que trabajar mucho para llenar esos aviones y por eso nos reunimos en Fitur con las principales aerolíneas y turoperadores, para llegar a acuerdos de promoción y comarketing”, explicó la consejera en la segunda jornada de Fitur. Pese al optimismo, Yaiza Castilla no quiso seguir la senda emprendida el día anterior por la ministra de Turismo, Rayes Maroto, dando por hecho que el 2023 Canarias alcanzaría su cifra récord de visitantes, establecida hasta ahora en los 15,9 millones en 2017, y prefirió ser más cautelosa. “Yo siempre soy optimista pero me gustaría ser prudente. Tenemos unas circunstancias macroeconómicas a nivel mundial que no son las mejores, un conflicto geopolítico como es la guerra en Ucrania todavía sin resolver. Hay temores, hay incertidumbres que tenemos que tener presente”, afirmó la consejera, quien en todo caso consideró que “desde Canarias vamos a aprovechar cualquier oportunidad que surja para nuestro destino y espero que podamos cumplir las expectativas para seguir siendo ese destino confiable y seguro que nos hemos ganado”.

Al margen del análisis de las conexiones previstas para este año, Castilla abordó con las aerolíneas el compromiso de todas las partes con la sostenibilidad del sector en las Islas y más en concreto en el transporte aéreo, asegurando que las compañías “cada vez están más implicadas en la reducción de la huella del carbono y con la mitigación del impacto del transporte aéreo en la industria turística”. “Desde la World Travel Market vamos a las reuniones con el cálculo de la huella de carbono de cada aerolínea que opera con Canarias y notamos avances en este sentido, sobre todo, de la mano de la incorporación de nuevos aviones, aunque el ritmo de entrega de los fabricantes no es el deseable”, detalló Castilla, que valoró positivamente que la renovación de la flota con aeronaves más eficientes se haya convertido en una prioridad para las compañías, lo que les permite seguir abaratando sus costes.