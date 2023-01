El proyecto presentado por Seat, Volkswagen y otras 52 empresas, reunidos bajo la propuesta Future Fast Forward, que tras la revisión de toda la documentación ha obtenido la luz verde definitiva del Ministerio de Industria para recibir 357 millones de euros de las ayudas europeas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), desarrollará un total de 86 proyectos y movilizará una inversion de 10.000 millones de euros.

En una nota enviada por la agrupación de empresas, no solo se confirma esta inversión si no que se detalla que 7.000 millones de euros llegarán desde Seat, el Grupo Volkswagen y PowerHoldCo, mientras que los otros 3.000 millones lo harán desde el resto de los socios. La Gigafactoría de Sagunto será la joya de la corona de ese proyecto, que permitirá abastecer de baterías para coches eléctricos, no solo para Seat y Volkswagen, sino para todos los fabricantes que apuesten por su producto.

En las áreas fundamentales para conseguir el objetivo del Perte. se abordarán proyectos de fabricación de equipos originales y ensamblaje, fabricación baterías y fabricación de otros componentes. Los bloques transversales, también esenciales, pero cuya aplicación trasciende un territorio concreto de actuación, incluyen formación, digitalización y economía circular. Por último, los bloques opcionales complementan el desarrollo del Perte VEC y abordan la fabricación componentes del vehículo eléctrico y conectado, así como la conectividad y la fabricación de sistemas de recarga.

Once autonomías

El proyecto Future Fast Forward presentará esos 86 proyectos el próximo 2 de febrero, unos proyectos que se llevarán a cabo en once comunidades autónomas (Navarra, Cataluña, Valencia, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Aragón, Galicia, País Vasco y Extremadura) y que como afirma el presidente de la agrupación, Marc Riera, son esenciales en el plan establecido "para convertir la automoción española en un referente europeo en cuanto a la electrificación sostenible".

Dentro de la agrupación liderada por Seat y el Grupo Volkswagen se encuentran como socios las empresas Altech, Asai Industrial, Azterlan, Balidea, BeePlanet, Bosch, Brose, Carto, Celsa Group, Cetim, Cidetec, Csic, Cerler Global Electronics, Cyp, Delta Vigo, Enso Innovation, Feníe Energía, Forminsa, GCR group, Gestamp, Glavista, Gonvarri, Sesé, Simoldes, Iberdrola, Intrustial, Iljin e Ingedetec.

También forman parte del proyecto la Universidad de Zaragoza, Iseazy, Isend, Kapture, Kautenik, Kivnon, Lazpiur, Leartiker, Libelium, Lithium Iberia, Malena Engineering, Mindcaps, Mol-matric, Motorland Aragón, NTDD, Nutai, Órbita Ingeniería, Pomceg Electronics, Power Innotech, Powerco, Seat Code, Seat Mó, Silence, Grupo SPR, Sumitomo Electric Bordnetze SE, Técnicas Reunidas, Tecoi, Valeo, Vega Chargers, Vicomtech, WIP y Zylk. Como colaboradores del Future Fast Forward figuran también CaixaBank, Eurecat, FICOSA, ITAINNOVA y Telefónica España.