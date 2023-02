Son 44 años viviendo de cerca la FP. ¿Qué cambios percibe?

La Ley de FP Dual es un salto cualitativo enorme [se aprobó el pasado año]. El Gobierno estatal ha apostado por llevar toda la FP al Ministerio de Educación y eso trae la coherencia.

¿Qué existía hasta ahora?

Dos modelos en paralelo, uno para estudiantes y otro para personas, desempleadas o trabajando. Eso no resultaba operativo.

La tasa de paro juvenil en Canarias es del 35% y es la más baja desde 2008. ¿En Euskadi?

No llegamos a esas cifras [20,8%]. El abandono educativo temprano es muy importante en esto y tenemos el menor porcentaje del Estado. Y eso que ha subido del 4,7% al 5,6%, porque hay tanto trabajo, tantas empresas necesitadas de personal, que algunos dejan los libros. Lograr que no lo hagan es otro de los retos. Y más cuando en los próximos años el volumen de jubilaciones va a ser muy grande, y habrá que sustituir esa mano de obra.

Si la panacea para acabar con este problema es 100, ¿en qué cifra se queda la FP Dual?

En nuestro caso, diría que un 90. Se ajusta muchísimo a la necesidad que luego puede tener la empresa, es decir, va a poder enseñar al alumno su cultura, su forma de trabajar, va a especializarse más dentro de la empresa... Además, se remuneran las horas que estén con al menos el salario mínimo profesional. Se ha producido un gran acercamiento con las necesidades de la empresa. La empleabilidad está en torno al 93% y eso significa que las cosas se están haciendo bien.

¿Hay desacople entre lo que ofertan los diferentes niveles educativos a la empresa?

El nivel de preparación de la juventud es alto. En títulos superiores, el País Vasco está entre las primeras diez de todas las regiones que hay en Europa. Sin embargo, mucha de esa titulación universitaria no encuentra acomodo en el mercado de trabajo. Hay mucho empleo para alumnos de FP. Antes se podían suplir, pero ahora los conocimientos y las capacidades son muy diferentes. En ese aspecto, hay un desequilibrio, sí.

¿Cómo se dirige a un joven a las áreas de formación en las que va a encontrar empleo?

No suele ser fácil. Los jóvenes, además, tienen ahora una forma de pensar muy diferente en cuanto al trabajo o la forma de vida. Nos está costando, por ejemplo, que vayan a la industria, que oferta empleo de calidad y bien remunerado. La familia es más importante que nosotros en este aspecto. Seguimos explorando las vías para hacer entender que la industria y los servicios avanzados suponen el 40% del PIB del País Vasco, por lo que la oferta de empleo es abundante. Sin embargo, les cuesta. Las empresas tienen que cambiar el modo de operar también, antes tenían una cola de 30 personas para ocupar un empleo y ahora a los jóvenes hay que convencerles de que trabajen allí.

El País Vasco es industrial y Canarias turística. ¿Puede funcionar igual la FP Dual?

Sí se puede adaptar bien. En turismo vamos a tener mucha competencia cuando se normalice la situación en otros destinos que hoy tienen problemas. Lo que nos va a distinguir es la profesionalidad con que se atienda a los clientes. Eso es formación, la más buena, la que da el baño de realidad, y se adquiere dentro de la empresa.

¿Y meter alumnos en formación en la empresa no resta puestos de trabajo?

Hay un debate muy grande. Hay muchos todavía que piensan eso, y no digo que no ocurra en algún sitio. Le puedo hablar del País Vasco y allí le garantizo que nos cuidamos muy mucho de que la FP Dual no sea una puerta abierta a sustituir un empleo con otro encubierto y muy mal pagado. Eso hay que cuidar muchísimo que no se produzca. El modelo lo acordamos con patronal y sindicatos, y lo controlamos bien. Empezamos con una intensidad mayor a partir de 2013 y a las empresas les dejamos muy claro que el alumno va a aprender, no a producir. Si me permite, va a aprender a producir y, por tanto, lo que fabrique puede estar mal.

¿Cómo detectan las necesidades para adecuar la oferta formativa a ellas?

Tenemos un informe anual de la empleabilidad en cada familia profesional y también una previsión a tres años del comportamiento de todos los sectores. Cada dos años, los empresarios nos detallan sus necesidades. Y, además, el Gobierno vasco cuenta con un observatorio que, sobre todo, trabaja en el terreno de la prospectiva y estamos mirando ya a 2030. Por último, también intentamos atisbar qué puede pasar hasta 2050 mediante una herramienta que se llama Future Lan.

Por ejemplo, y ya que no está muy lejos. ¿Cambiará mucho el panorama de aquí a 2030?

Ese precisamente va a ser un año en el que van a cambiar muchísimas cosas en la sociedad, en general, en la vida y en el trabajo.

¿Por qué?

Por la tecnología de la que vamos a disponer teniendo en cuenta su velocidad de desarrollo.

¿Afectará al empleo?

Muchos puestos de trabajo se transformarán, algunos desaparecerán y aparecerán otros nuevos. Nos toca ponernos a preparar eso.

¿Y con qué velocidad pueden reaccionar ante nuevas necesidades del mercado de trabajo?

Eso lo aprendimos hace años. Si planteas hoy un nuevo título al ministerio, igual tarda hasta tres años. Nosotros contamos con el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros, que prepara cualquier programa de especialización a la carta si es necesario, porque también tenemos la potestad de actualizar hasta el 50% de una titulación que ya existe. No tardamos más de tres meses, la media está en uno y medio. Somos muy rápidos desde que la empresa define su necesidad. Cuando el ministerio lo convierte en curso, lo adoptamos y quitamos el programa.

¿No es eso fomentar el abandono escolar?

No. En estos casos solo nos dirigimos a alumnos del último curso y lo que puede ocurrir es lo contrario, que alarguen su formación con una especialización.

¿Dónde encuentran los docentes para afrontar esas novedades que se originan?

Con mucha formación, sobre todo en el ámbito tecnológico. Podemos presumir del nivel de nuestro profesorado.

Volviendo a la Ley de FP Dual. ¿Qué opinión le merece?

Es la primera vez que veo una ley bien preparada para el futuro, con unas bases realmente sólidas para poder construir una FP muy potente. No solo es por el refuerzo a la formación y la coherencia que aporta, sino porque introduce conceptos como la innovación aplicada, que ya se hace en nuestros centros. Esta norma lo recoge y da cobertura a cualquier comunidad autónoma que quiera trabajar en el ámbito de la innovación para ayudar a pequeñas empresas a mejorar. También la creación de negocios en los propios centros de FP, de los nuestros surgen entre 80 y cien cada año. Además, contempla la internacionalización, porque hay que salir fuera sin rubor, nos relacionamos con 151 países de todo el mundo.