“Canarias tiene un parque móvil de 14 años de antigüedad y no hay ayudas para renovarlo”

¿Cuándo recuperará el mercado de automoción cifras de prepandemia?

En Canarias en 2024. Nosotros estamos viendo que ya estamos saliendo de la pandemia con cierta normalidad y para las Islas es muy importante el tema del turismo y el hecho de que el canal del rentacar está teniendo producto para nutrirlo es una de las cosas que le está favoreciendo a Canarias. Por eso estimamos el crecimiento en España en un 5% para el 2023, y estaremos en torno a las 870.000 unidades, y en Canarias va a crecer un 15%, con 51.300 vehículos. Fundamentalmente lo basamos en dos cosas: una en el rentacar, y otra es la gran oportunidad aquí en las Islas del vehículo eléctrico y del híbrido enchufable, porque las condiciones que tienen las Islas más la voluntad que tengan los políticos de desarrollar puntos de recarga puede acelerar este mercado.

Canarias se propone alcanzar la descarbonización en 2040, diez años que en el resto de España y Europa. Dado que para ello la movilidad es esencial ¿son plazos razonables o demasiado optimistas?

Si de verdad hay una voluntad acompañada de ayudas será posible. Si es solo voluntad y no hay ayudas públicas para que esta transformación se acelere será más complicado. Pongo un ejemplo: nosotros tenemos estimado que tendría que haber en Canarias 15.000 puntos de recarga de acceso público para que todo el mundo tenga la tranquilidad de que puede cargar su vehículo eléctrico en 2023. Ahora solo hay 875 puntos y eso lo tiene que hacer la administración, es decir, los puntos de acceso público los tiene que hacer la administración o el sector privado con ayuda de la administración.

¿Pero es posible crear todos esos puntos en siete años?

Se podría llegar, pero se tiene que hacer una grandísima inversión si queremos hacerlo. Y depende de verdad si se hacen políticas junto con el sector.

¿Piden mayor colaboración público- privada?

Nosotros en Faconauto queremos que todos los concesionarios estén unidos para ir a hablar con la administración y poder decirle nuestras propuestas para acelerar la la transición ecológica. El problema, por ejemplo, es que hemos hecho propuestas fiscales para poder acercar las ayudas, pues a través de un descuento al IRPF o en la ley de sociedades, un descuento directo para que el cliente vea un incentivo real. Nosotros estamos diciendo que se haga una fiscalidad medioambiental que sea mas ligada al uso que a la compra, porque pagar un coche con un impuesto de matriculación en la compra es absurdo. Vamos a utilizar la fiscalidad para penalizar los coches antiguos y poder incentivar a la renovación del parque, es decir, que haya un impuesto por uso, en función de las emisiones, pero que también sin castigar a las economías menos favorecidas para que puedan renovar su parque.

Ustedes sí producen coches eléctricos, ¿pero el consumidor no se anima porque es muy caro?

Tenga en cuenta que es un 20% más que el coche normal de precio. ¿Cuando bajarán los precios? Cuando se democratice el precio de los vehículos eléctricos y solo se producirá cuando se vendan más. Los primeros móviles eran carísimos y ahora son más baratos. Entonces hasta que no haya volumen de ventas no se van a democratizar los precios y por eso necesitamos más ayudas para acercar el precio, puntos de recarga porque aunque me lo pueda comprar no me quiero quedar tirado en algún sitio sin cargar, necesito saber con tranquilidad que haya un punto de recarga libre y que lo puedo reservar en una aplicación para estar tranquilo

¿Por qué se han encarecido tanto los vehículos eléctricos?

Por muchos motivos. Los vehículos se han encarecido en general, porque hemos tenido una guerra en Ucrania, porque se han elevado los costes de las materias primas, porque hay mucha inflación, porque económicamente todavía estamos viviendo indicadores que han hecho que haya un incremento de precios y, además, no hay los descuentos a los que estábamos habituados antes, y al no estar las ayudas que se hacían antes por parte de los concesionarios de las marcas de los coches, ese incremento se ha añadido al valor del coche y al final de media es un 20% en un vehículo nuevo y los salarios no han subido en esa proporción.

¿Están notando esa situación en la adquisición de los vehículos?

Claro, por eso donde teníamos un mercado de 1.100.000 o 1.200.000 unidades ahora se han quedado en 813.000, fundamentalmente porque hay crisis de oferta y crisis de demanda también.

¿Siguen teniendo problemas por la la crisis de los microchips?

Están llegando algunos coches pero nosotros estimamos que si no se resuelve el problema y este cuello de botella, vamos a seguir sufriendo y teniendo problemas para suministrarle a los clientes los coches en los plazos habituales normales.

¿Cuánto están tardando?

La verdad es que se está reduciendo ahora un poquito, hemos notado una mejoría... Dábamos plazo de entrega entre seis y ocho meses y ahora ya estamos reduciendo entre tres y cuatro meses y luego ya depende de las versiones y de los modelos. Probablemente los que están llegando antes son los coches que vienen con más tecnología, que vienen electrificados que son en los que se quiere acelerar la producción, pero realmente lo que el cliente necesita son otros coches y por eso está creciendo mucho el mercado de ocasión.

¿La crisis ha hecho que crezca el mercado de ocasión?

Sí, pero pasa que también hay escasez en el vehículo de ocasión porque al haber menos rentacar y al haber menos venta de vehículos nuevos con modalidades como el renting, produce que el canal de ocasión también tiene falta de producto, y por ello también se ha incrementado el precio del vehículo de ocasión entre un 7 y un 8% de media. Eso en los coches seminuevos pero en los coches viejos hay un montón de transferencias entre particulares de coches de más de diez años. De hecho, se venden más coches entre particulares de más de diez años que coches nuevos. En Canarias el parque automovilístico tiene una media de 14 años, y son coches más inseguros, más contaminantes, pero son los coches que pueden tener las economías normales. Por por eso nosotros decimos que hay un problema si queremos descarbonizar la economía, y aquí hay que incidir. Pero ¿cómo haces para que esos coches se retiren de la circulación?

¿Cómo?

¿Prohibiendo? No nos parece justo decirle a los ciudadanos que tienen un coche de siete, ocho o diez quince años que ya no pueden moverse con ese coche si no les damos la facilidad para que puedan transitar a un coche nuevo de combustión o un coche eléctrico. Nosotros hablamos siempre de neutralidad tecnológica. Si yo estoy queriendo contribuir a descarbonizar la economía, si me compro un coche de combustión actual estoy contribuyendo en emitir diez veces menos de partículas, y para nosotros es un paso, es una solución intermedia en esa transición justa y ordenada. Por eso decimos neutralidad con tecnológica, y si yo contamino menos déjame que me mueva como yo quiera, puedo tener un diésel, puedo tener de gasolina, un eléctrico, un híbrido enchufable, puedo tener un coche con biocombustible, mañana será el gas, pasado el hidrógeno, o sea déjame que yo elija.

Como usted dice el parque automovilístico es de una media de 14 años de antigüedad y esos vehículos no se retiran. ¿No se están dando ayudas suficientes para cambiarlos?

No se está dando ayudas, solamente hay ayudas para los coches eléctricos con el Plan MOVEs. Nosotros estamos pidiendo en las comunidades autónomas un plan Renove que permita que se compren coches de gasolina o de diésel de última generación y que cambien los viejos, porque es que contaminan 10 o 15 veces menos que los antiguos.

Visto todo esto ¿Cómo ve el futuro de la venta del vehículo eléctrico? Ahora mismo tiene una escasa implantación.

El vehículo eléctrico es un 3% del mercado, es residual. Nosotros necesitaríamos 150 años para renovar el parque a estas cifras actuales. Hay 29 millones de coches rodando por las carreteras, y si vamos vendiendo 30.000, 50.000 o 100.000 necesitamos 100 o 150 años para renovar todo el parque. A ver, una cosa es la voluntad y otra cosa es la realidad y nosotros tenemos la realidad sentada en nuestros concesionarios todos los días. El coche eléctrico se está paralizando en porcentaje y ahora mismo se sigue vendiendo el 3%, al igual que el año pasado o el anterior.

Pero mire que hay fondos europeos Next Generation para la movilidad limpia.

Pero el problema del Plan MOVES, de las ayudas, es que son insuficientes en cuantías y muy farragosas. Una gestión administrativa en la que el cliente tarda en cobrar esa ayuda un año o un año y pico, pues no es un incentivo real. Un incentivo es eliminar el impuesto de matriculación, incentivar el vehículo eléctrico bonificando el IVA , aquí el IGIC, es decir, las ayudas para la electrificación con más cuantía y más fáciles de obtener por parte del cliente, y luego unas ayudas para renovar el parque que tiene más de 14 años y eso es una lacra.