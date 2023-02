El impulso turístico lleva la creación de empresas a su récord del último lustro

La reactivación turística ha dado un impulso a la creación de empresas en las Islas. A lo largo de todo 2022 se han puesto en marcha 3.640 nuevos negocios en el Archipiélago, la cifra más alta en el último lustro. El buen ritmo económico y las excelentes perspectivas acerca de la buena marcha de esta industria, vital para la economía de las Islas, ha dinamizado la constitución de nuevas sociedades. Y los números no solo han alcanzado a los cosechados en 2019 –después de que en el año 2020 se desplomaran debido a la inactividad provocada por la pandemia– sino que incluso los ha rebasado. Sin embargo, los sobrecostes generados por la inflación también han puesto en jaque a un buen número de proyectos empresariales y más de mil han acabado cerrando. La cifra más alta en un ejercicio desde que existen registros.

Aún así, la apertura de nuevas empresas ha sido un 4,2% superior a la de 2021. En aquel año, el segundo tras el estallido de la pandemia, las cifras lograron recuperarse algo, pero no del todo debido a la falta del tirón turístico. Que el empuje de este sector, y su vuelta a la normalidad tras el fin de la crisis sanitaria, está detrás del buen ritmo en la ampliación del tejido empresarial, lo evidencia que las dos comunidades en las que esta actividad representa un alto porcentaje de su economía, Baleares y Canarias, son prácticamente las únicas en las que se crearon más sociedades que el año anterior.

El ranking lo lidera el otro archipiélago del país, donde las nuevas sociedades aumentaron casi un 10% respecto a 2021. Le sigue Canarias con un crecimiento del 4,2% y cierra la Comunidad Valenciana que cosechó un incremento del 0,3%. En el resto de las regiones la tónica fue justo la contraria. En todas, las aperturas fueron menores que el año anterior siendo las comunidades con mayores descensos Navarra, con un 15,8%, y Murcia, en donde bajó un 11,5%. Sin embargo, las Islas se encuentran entre las regiones en las que el capital medio suscrito por las sociedades mercantiles creadas fue menor. En concreto, la media del Archipiélago se situó en 21.575 euros, frente a los 143.453 de La Rioja o los 86.422 de la Comunidad Valenciana.

Las Islas son, por lo tanto, una rara avis en el panorama nacional. En el conjunto de España, la creación de empresas bajó un 2,1% en 2022, hasta las 99.067, frente a las más de 101.000 que se crearon un año atrás. Esta caída devuelve la constitución de empresas a tasas negativas, después de que en 2021 se disparara un 27,8% tras el fin de las restricciones.

Casi tres proyectos empresariales cerraron cada día en las Islas el año pasado

A pesar de las buenas perspectivas que han hecho que 3.640 negocios levantasen la persiana en 2022, no hay que perder de vista que la mortalidad empresarial acecha sobre todo a los nuevos proyectos. Uno de cada cuatro no llega a cumplir los tres años y la mortalidad antes de alcanzar los cinco años se eleva hasta el 37%, según un estudio elaborado por Iberinform. Algo que hace prever que 728 de las nuevas empresas que han abierto sus puertas el año pasado no mantendrán su actividad en 2025. A las que se sumarán otras 621 que según la estadística desaparecerán en 2027.

La mortalidad empresarial se tradujo el año pasado en las Islas en 1.006 disoluciones de sociedades, un 5,3% más que en 2021. Una cifra que supone que a lo largo del año pasado casi tres emprendedores cesaron su actividad cada día en el territorio. Nunca, ni siquiera durante los peores años de la crisis financiera, se habían cerrado tantos proyectos en un mismo año. En este caso, Canarias sí está en línea con lo que ha ocurrido a nivel nacional. En todo el país, el cierre de negocios se disparó un 10,1% respecto al año anterior, hasta alcanzar un total de 26.207, la mayor cifra desde que existen registros.

Los sobrecostes a los que han tenido que enfrentarse los empresarios no se lo han puesto fácil a muchos de ellos para poder mantener la actividad. La crisis energética ha encarecido la energía que usan de manera intensiva muchos negocios, la inflación también ha subido los precios de muchas de materias primas fundamentales para ellos, así como de los productos ya manufacturados que luego se comercializan. Todo esto, aderezado con un consumidor cada vez más selectivo en el gasto debido a la merma de su capacidad adquisitiva, ha supuesto la puntilla para muchas empresas. Un cóctel que en Islas ha sido letal para más de mil emprendedores que no han tenido más remedio en 2022 que bajar la persiana de manera definitiva.