¿Qué son las letras, bonos y obligaciones del Tesoro y cómo comprarlos?

La deuda pública, particularmente las letras del Tesoro, son el activo de inversión de moda para los pequeños ahorradores. Así lo demuestran las colas en las sedes del Banco de España y los problemas que ha tenido la web del Tesoro de las últimas semanas. Su rentabilidad las ha hecho muy atractivas y el año pasado los particulares aumentaron su cartera de valores del Estado por primera vez desde 2015 (hasta noviembre en 1.225 millones y un 121%, a los 2.232 millones). Las letras a tres, seis, nueve y doce meses subastas en enero, así, tuvieron un interés de entre el 2,198% y el 2,998%. Frente a ello, el tipo medio de los nuevos depósitos a hasta un año de plazo concedidos por los bancos en diciembre fue del 0,42%. El Tesoro ofrece este simulador para comprobar qué rentabilidad se podría obtener.

¿Qué son las letras del Tesoro?

Son títulos de deuda del Estado de renta fija (es decir, con un plazo de vencimiento establecido y que ofrecen una rentabilidad invariable y prefijada) y de corto plazo (tres, seis, nueve y doce meses). Se venden a través de subastas: generalmente, los valores a tres y nueve meses se subastan el cuarto martes de cada mes, mientras que los de seis y doce meses lo hacen el tercer martes de cada mes. Su valor nominal son 1.000 euros, con lo que en caso de invertir una cantidad mayor siempre tendrá que ser en múltiplos de mil. El precio de compra es normalmente inferior al nominal, de manera que la rentabilidad que se obtiene al final del periodo es la diferencia entre lo que se paga por ellas y lo que el Tesoro nos devuelve a fecha de vencimiento, que es el nominal solicitado (1.000 euros o una cantidad mayor múltiplo de la misma).

¿Qué son los bonos y obligaciones del Tesoro?

Son títulos de deuda del Estado de renta fija a medio y largo plazo. Los bonos y las obligaciones tienen características similares y funcionan igual que las letras, con la diferencia de los plazos más largos y de que pagan intereses anualmente. Los bonos a dos, tres y cinco años se subastan generalmente el primer jueves de cada mes, mientras que las obligaciones a 10, 15 y 30 años se subastan generalmente el tercer jueves de cada mes. Su precio real puede estar por encima, por debajo o a la par del nominal (1.000 euros por título). Por ello, el Tesoro solicita un depósito previo, que se aplica sobre el nominal que se pretende invertir. Una vez celebrada la subasta, se conoce el precio real del valor. Su diferencia con el depósito previo se le devuelve al comprador a los pocos días de celebrarse la subasta en su cuenta sin aplicarle comisión alguna.

¿Cómo funcionan las subastas de deuda?

Las ofertas para comprar deuda en las subastas del Tesoro pueden ser de dos tipos: competitivas (el inversor indica el precio máximo que está dispuesto a pagar por cada título, aunque el Tesoro puede fijar un mínimo) y las no competitivas (en las que los compradores no indican el precio, sino que aceptan el medio resultante de la subasta). Los pequeños ahorradores minoristas suelen presentar ofertas no competitivas, con lo que normalmente se adjudican toda la cantidad que quieren invertir. En las subastas, las ofertas se clasifican por orden descendente y se calcula un precio medio a partir de las peticiones competitivas aceptadas. Las ofertas de compra realizadas al precio mínimo se adjudican a ese precio; las peticiones entre el precio mínimo y el precio medio pagan el precio que hayan pujado; y las peticiones por encima del precio medio y las no competitivas pagan dicho precio medio. En este enlace se puede consultar el calendario de próximas subastas.

¿Dónde puedo comprar deuda pública?

Para comprar deuda en una de las subastas directas que realiza el Estado existen tres vías. La primera es la página web del Tesoro, en el apartado de compraventa de valores (es necesario tener certificado digital o DNI electrónica, este video da los detalles). La segunda es en cualquiera de las 16 oficinas del Banco de España (desde el pasado martes, es necesario solicitar cita previa, en el teléfono 913385000 o vía web, eligiendo la sucursal y luego el apartado "operativa de cuentas directas"). Y la tercera es a través de bancos, sociedades y agencias de valores. Este tercer cauce es el más caro. El Banco de España cobra el 0,15% sobre el importe que recibe vía transferencia para hacer efectiva la compra, con un mínimo de 0,9 euros y un máximo de 200 euros sobre el importe, una comisión que también se aplica a las operaciones realizadas a través del Tesoro. A ello, las entidades le añaden otra comisión por su gestión.

¿Qué hay que hacer para comprar en el Banco de España?

Acudir a cualquier sucursal del Banco de España con cita previa, aportado la siguiente documentación: el NIF y los datos de la cuenta bancaria en la que desea recibir los intereses y el capital. El pago de la cantidad que se desea invertir se puede abonar mediante efectivo, cheque bancario, o también mediante transferencia que se realizará no más tarde del día anterior a la subasta a una cuenta del Banco de España. El nominal mínimo a invertir es de 1.000 euros, pero el dinero a desembolsar en Banco de España es el depósito previo que se fije antes de la subasta. En el caso de las letras, actualmente es del 100%, es decir, 1.000 euros por título. En el caso de los bonos y obligaciones, el depósito previo lo fija el Banco de España con carácter general el viernes antes del día de la subasta.

¿Qué son las cuentas directas del Banco de España?

Las cuentas directas son cuentas de valores -no de efectivo- abiertas en el Banco de España para poder comprar y mantener la deuda del Estado adquirida en las subastas del Tesoro. La apertura de una cuenta directa se produce como consecuencia de la compra en el Banco de España o a través de la página web de Tesoro; el traspaso de saldos de valores desde un banco al Banco de España; o el traspaso de una cuenta directa de un fallecido a sus herederos. Las cuentas directas permiten cobrar los intereses y el capital, así como reinvertir la deuda cuando vence y traspasar los títulos antes de su vencimiento a otra entidad autorizada. En cambio, no permiten operar en el mercado secundario (compraventas de deuda pública entre inversores privados). Solo están permitidas para los residentes en España, con lo que los no residentes tienen que comprar la deuda a través de las entidades financieras.