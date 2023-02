El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha informado en la comisión celebrada en el Parlamento de Canarias que la deuda del Estado con Canarias por el anterior Convenio de Carreteras quedó cerrada el pasado 29 de diciembre cuando se firmó la adenda al actual convenio para incorporar 407 millones de euros más a las carreteras de las islas. "El pasado 29 de diciembre firmé la adenda al Convenio 2018-2027, que por cierto hemos firmado sin mayor publicidad, y con eso damos por cerrada y liquidada la deuda de 1.000 millones que mantenía el Estado con Canarias", señaló Franquis, "lo firmamos en la fecha que tocaba y ya salió publicado tanto en el BOE como en el boletín de la Comunidad Autónoma porque algunos van por ahí diciendo que estamos estirando el conflicto de carreteras todo este tiempo hablando mucho más de publicidad que de resolución del conflicto de forma definitiva. Ahora que lo hemos resuelto no he oído a nadie, a ningún responsable político de esta comunidad, especialmente las fuerzas políticas que no son del gobierno, hacer algún comentario respecto a ese asunto. Nadie. Un asunto que ha ocupado prácticamente las portadas de la prensa, de la radio y las televisiones todos estos últimos años. Llevamos diez años hablando del Convenio de Carreteras y ahora está definitivamente resuelto. Yo sé que esto a algunos les molesta porque les hubiera gustado que este tema se siguiera extendiendo, pero lo hemos resuelto definitivamente el 29 de diciembre".

Tras aprobar el Gobierno de España en diciembre pasado, la adenda con la que se saldaba de forma definitiva la deuda histórica de más de 1.000 millones de euros del anterior Convenio de Carreteras (2006-2017), esta adenda se firmó de manera oficial el pasado 29 de diciembre con la firma de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la del propio consejero Sebastián Franquis, poniendo fin a más de diez años de incidencias e incertidumbre en la financiación de las principales infraestructuras viarias de Canarias. "Sabíamos que esta cuestión era uno de los principales a resolver por eso, inmediatamente al llegar al Gobierno de Canarias nos pusimos en marcha para negociar con el Gobierno de España el pago de esa deuda, en lo que hemos llamado la política del entendimiento y del acuerdo que se ha materializado con la firma de la adenda hace mes y medio", manifestó Franquis, "cuando decimos siempre que lo fundamental es utilizar la política como instrumento útil para solucionar problemas de la ciudadanía, la negociación del pago de esta deuda es un buen ejemplo de ello, un buen ejemplo para mostrar lo que significa la política útil y lo que significa el diálogo y el entendimiento. Nos comprometimos cerrar este asunto en esta Legislatura y así lo hemos hecho" Para dar cumplimiento a este compromiso para liquidar la deuda, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre el abono a la Comunidad Autónoma de Canarias de 407.464.744 euros de la deuda por obra no ejecutada del convenio anterior. Este pago se ejecutó en enero en dos partidas. Por un lado, el pago de 134.475.989 euros de las obras del anterior convenio de carreteras que fueron ejecutadas por el Gobierno de Canarias con fondos propios entre los años 2018-2022. El otro pago por parte del Estado, con el que se completa la deuda de 407,4 millones de euros, corresponde a la suscripción de la adenda al actual convenio de carreteras por un importe de 272.988.755 euros. La adenda, de casi 273 millones de euros, se liquidará en dos anualidades a repartir entre los años 2026 y 2027 del actual Convenio de Carreteras (2018-2027), anualidades que hasta ahora no contaban con ninguna aportación dineraria. Con esta adenda, el actual Convenio pasará de los 1.200 millones firmados en 2018 a disponer de 1.473 millones de euros. "El nivel de inversión en carreteras estará, con lo que ya nos han pagado y lo que está previsto ingresar por esa adenda en el actual Convenio de Carreteras, en torno a los 280, y en algunos casos, los 300 millones de euros de inversión por año en infraestructuras viales. Canarias en toda su historia no ha superado nunca los 220 millones de euros en ejecución en carreteras en un solo año", explicó el consejero Sebastián Franquis, "por eso vamos a distribuir los 273 millones que ya están comprometidos por la adenda en esas dos anualidades que no tienen ficha presupuestaria ahora mismo". La deuda por los incumplimientos del Estado con Canarias cuando gobernaba el Partido Popular a nivel nacional superó los 1.000 millones al juntarse la deuda por obra adelantada y ejecutada por el Gobierno canario con fondos propios entre 2012 y 2018 (500 millones más los intereses), con la deuda de más de 400 millones por la obra que no se pudo empezar por falta de presupuesto del Gobierno de España. Esa deuda fue reclamada por la administración regional por la vía judicial, que dio la razón a Canarias frente al Estado. Sin embargo, el anterior Gobierno de España en manos del Partido Popular, puso siempre pegas a este pago, por lo que tuvo que ser el actual Gobierno de Canarias el que, siempre desde la colaboración y el diálogo, resolvió esta deuda con el Gobierno estatal liderado por Pedro Sánchez. "Lo fundamental es que hemos resuelto un conflicto económico y político con el Gobierno de España y lo hemos resuelto de la mejor manera posible, utilizando la política para lo que debe ser, para resolver los problemas de la ciudadanía. Lo hemos hecho con el diálogo y con el entendimiento, alejados del ruido, del escándalo, que es a lo que estaban acostumbrados otros, precisamente para ocultar su déficit de gestión a la hora de solucionar este asunto y otros asuntos de nuestra Comunidad autónoma", añadió Sebastián Franquis, "hemos resuelto este problema de forma definitiva y, afortunadamente para Canarias, positivamente. Ahora hay que trabajar de cara al futuro, para que la experiencia vivida con este convenio no se repita en los próximos años y evitarnos nuevos problemas. Porque esta situación que hemos vivido en los últimos diez años tiene, lógicamente, responsables políticos: los que estaban en el Gobierno central y no cumplieron con el Convenio de Carreteras con Canarias, que fueron recortando y recortando presupuestos en infraestructuras a esta Comunidad, algo que no se atrevieron a hacer en otras comunidades del Estado".