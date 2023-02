Los jubilados canarios se ubican como la clase baja de los pensionistas

Los menores sueldos que por lo general se pagan en Canarias no solo están detrás de la más débil y más pequeña clase media del Archipiélago, sino que también son la causa de que los pensionistas isleños estén entre los que menos cobran del país. En un particular ranking de las distintas clases o estratos sociales que hay entre los jubilados españoles, los canarios serían sin duda la clase baja. Y con diferencia. Al fin y al cabo, las debilidades del mercado laboral de la Comunidad Autónoma acaban siendo las debilidades de su población pensionista.

La paga media de los pensionistas españoles –la media de lo que cobran los beneficiarios de los cinco tipos de prestaciones contributivas: incapacidad, jubilación, viudedad, orfandad y favor familiar– llega tras la extraordinaria subida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a 1.189 euros mensuales, esto es, a 16.646 euros al año. La nómina media de los pensionistas isleños, tras el mismo incremento experimentado por las de los perceptores del resto del país, es de 1.082,5 euros al mes, o lo que es lo mismo: 15.155 euros anuales. Una cuantía prácticamente un 10% inferior a la media nacional y una de las más bajas de España.

Así que los pensionistas de la región no solo son de los peor retribuidos del Estado, esa singular clase baja entre los jubilados españoles, sino que, además, entran por los pelos en la depauperada clase media del Archipiélago. No en vano, en esta última categoría social están esos trabajadores que ingresan entre unos 12.000 y algo menos de 30.000 euros anuales. No obstante, hay que puntualizar, eso sí, que no son pocos los pensionistas que están más cerca de la clase baja que de la media, como los perceptores de las prestaciones de orfandad, viudedad y favor familiar.

Los montantes que de media perciben cada mes los beneficiarios de esos tipos de pensiones oscilan entre los 799 y los 450 euros.

Tras la depauperación de la clase media, que guarda estrecha relación con el progresivo alejamiento del PIB per cápita de la media nacional, aparece la incapacidad del sistema tributario para mejorar la redistribución de la renta. De entrada porque Europa en su conjunto viene apostando por los impuestos indirectos como vía de financiación en detrimento de la imposición directa, que es la que contribuye a esa redistribución social de la renta.