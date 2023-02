La Unión Europea ha decidido incorporar a Rusia dentro de su listado de paraísos fiscales, cuya actualización ha publicado este martes. El nuevo listado de "jurisdicciones no cooperativas" también suma a los ya existentes los nombres de Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica e Islas Marshall. Al mismo tiempo, han salido del listado Barbados, Jamaica, Macedonia del Norte y Uruguay. Así la nueva relación se eleva a un total de 16 territorios, que además de las cuatro nuevas incorporaciones incluyen los de American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Virgenes de US y Vanuatu.

"El Consejo lamenta que estas jurisdicciones no sean cooperativas en materia fiscal y les invita a mejorar su marco legal" de cara a resolver las trabas identificadas, ha afirmado la ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

En particular, la decisión de sumar a Rusia en el listado se debe a que el país "no ha cumplido su compromiso de abordar los aspectos perjudiciales derivados del régimen especial para las sociedades holding internacionales". Además, añade el comunicado emitido por el Consejo Europeo, "el diálogo con Rusia sobre asuntos relacionados con la fiscalidad quedó paralizado tras la agresión rusa contra Ucrania". Además, por primera vez se incluye en el listado a Costa Rica porque, según el criterio del Consejo Europeo, "no ha cumplido con su compromiso de abolir o modificar los aspectos nocivos de su régimen de exención de rentas de fuente extranjera".

En sentido contrario, el cumplimiento de compromisos normativos pendientes ha favorecido que en esta revisión salgan del listado los territorios de Barbados, Jamaica, Macedonia del Norte y Uruguay.

El listado europeo de paraísos fiscales de la Unión Europea no coincide exactamente con el que rige en España, que ha sido actualizado en los últimos días. El listado español incluye 22 territorios entre los que, por ejemplo, no figuran Panamá ni Bahamas (que sí están en la relación europea), pero sí aparece Gibraltar, Bermudas, Isla de Man, Jersey o Guernsey, entre otros nombres que no están en el europeo.