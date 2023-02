Reyes Maroto: "La ayuda de 460 millones a Arcelor asegura el desarrollo de su proyecto"

La entrevista con Reyes Maroto (Medina del Campo, Valladolid, 1973) se celebra un par de horas antes de la presentación en Gijón, el pasado viernes, del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Un acto sobre el que cayó como una bomba la primicia del candidato del PP, Diego Canga, de que la Comisión Europea aprobaría ese mismo día la anhelada subvención de 460 millones para ArcelorMittal, anuncio que la ministra de Industria desmintió, pero que finalmente fue cierto. Al margen de este episodio bronco, lleno de confusión y reproches cruzados, Maroto repasó la situación de la industria nacional y asturiana en sus últimas semanas como ministra, antes de lanzarse a la campaña electoral por el PSOE para conquistar el Ayuntamiento de Madrid.

–¿Cuál es su valoración de la aprobación de las ayudas de la Comisión Europea para la transformación de la planta de Arcelor en Gijón? Hace pocas semanas, el comisionado especial del PERTE de descarbonización aseguró que la cantidad de inversión pública sería superior a los 500 millones de euros. ¿Cree que la cifra final aprobada por Bruselas se ha quedado corta?

–Estoy muy satisfecha con la aprobación definitiva del proyecto de Arcelor que va a permitir la producción de acero verde, convirtiéndose la planta asturiana en un referente europeo de la descarbonización industrial. La ayuda aprobada de 460 millones garantiza el desarrollo del proyecto verde y es una de las mayores que el Gobierno concede a una empresa industrial.

–Además de Arcelor, ¿qué otros proyectos en Asturias son candidatos a percibir las ayudas del PERTE?

–El PERTE está enfocado, sobre todo, a los sectores manufactureros, en particular, pero no solo a los que están en el marco del estatuto del consumidor electrointensivo. Y digo que no solo porque hemos sido muy flexibles a la hora de incorporar a toda la industria manufacturera, no solo para la descarbonización de sus procesos productivos sino también para apoyar a los proyectos de la economía circular. Creo que es una oportunidad única para que la industria asturiana se descarbonice.

–¿De qué empresas hablamos? ¿Cementeras, papeleras, químicas...?

–En general, como digo, se trata de todo el sector manufacturero. Hay diferentes elementos que se pueden financiar, principalmente la eficiencia energética vinculada a la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Pero también hemos puesto mucho el foco en economía circular, que son proyectos que estamos financiando con otros instrumentos. No solo mediante préstamos, como estamos haciendo con el Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva (FAIP), sino también subvenciones, que son mucho más atractivas para las empresas.

–Arcelor y Fertiberia, entre otros clientes, acaban de firmar una alianza para recibir hidrógeno verde producido en La Robla (León), lo que se añade al proyecto HyDeal, que también contempla la producción de este gas en Castilla y León. ¿Se puede quedar Asturias rezagada en la generación de hidrógeno verde?

–Yo creo que hay proyectos como para que el hidrógeno se produzca también en Asturias. Lo cierto es que, para que sea verde, se tiene que fabricar con energías renovables, y es verdad que en Castilla y León hay muchísimo más espacio para el despliegue de estas energías, sean solar o fotovoltaicas. Por eso, en el caso del HyDeal se ha apostado por Castilla y León, pero yo espero que en Asturias también se puedan desarrollar proyectos, aunque tenga más limitación de espacio y más espacios protegidos.

–El proyecto de EDP en Aboño es uno de los principales.

–Sin duda. De hecho, el Ministerio está haciendo un análisis para que tanto el PERTE de descarbonización como el ERHA se puedan complementar, de forma que proyectos que nos lleguen y que dispongan de esa cadena de valor se puedan financiar de una manera completa.

–Se ampliará el número de beneficiarios de las ayudas al consumo electrointensivo. ¿Esto significa que se reducirán los fondos para cada empresa?

–Desde que aprobamos el estatuto del consumidor electrointensivo, hemos cumplido todos los años con el compromiso de financiar el máximo de las ayudas que las empresas nos han solicitado, tanto en la línea que compensa a los cargos como en el mecanismo de CO2. Por lo tanto, no cabe duda de que el Gobierno ampliará las ayudas en caso de que sea necesario. Además del estatuto electrointensivo, hemos aprobado un paquete de medidas a raíz de la guerra de Ucrania que están beneficiando a las compañías. Una muy importante es la rebaja en un 80% de los peajes, que estará vigente un año, y que supone más de 500 millones de euros de ahorro en el consumo. También hemos suspendido el impuesto del 7% de la electricidad y hemos bajado el impuesto del valor de la producción hasta el 0,5% y hemos aprobado el mecanismo ibérico. Por lo tanto, la industria electrointensiva cuenta hoy con un paquete reforzado de ayudas y debe estar tranquila.

–¿Son los astilleros Armón y Gondán candidatos idóneos al PERTE naval?

–La convocatoria del PERTE está abierta, con 200 millones de euros de ayudas públicas y estamos recibiendo proyectos. Hemos trabajado muy bien con Pymar y con Navantia para poder canalizar las ofertas. Esos dos astilleros que menciona son líderes en Asturias y en España, y estamos convencidos de que habrá proyectos de futuro para modernizar la industria naval. Tanto Armón y Gondán están descarbonizando el parque y construyendo buques con bajas emisiones, y esos proyectos se van a poder reforzar con el PERTE.

–¿Cómo vislumbra la crisis de Alu Ibérica?

–Hemos estado trabajando con Alu Ibérica y apoyando a todos los trabajadores desde el primer momento. La solución que la mesa de la crisis de Alcoa ofreció fue la venta al fondo Partner, que se ha demostrado claramente fraudulenta. Los jueces han determinado claramente las responsabilidades. Quiero trasladar dos elementos. Primero, que se desbloquee ya el proceso judicial que está impidiendo que los trabajadores cobren como corresponde las indemnizaciones. Y segundo, buscar una solución con una zona franca y algunos socios industriales. Es fundamental una solución definitiva a esta crisis.

–¿Está próxima la llegada de un socio inversor que mejore las perspectivas de Duro Felguera?

–s empresas y a los trabajadores, y Duro Felguera atravesaba por momentos complicados. Pero hemos hecho una apuesta por su futuro y estamos trabajando con ellos en la búsqueda de inversores industriales, pero también acompañándoles en la captación de contratos en otros países. Son muchos los viajes que el CEO, Jaime Argüelles, hace conmigo para sacar adelante proyectos. Las noticias que tienen que venir de la empresa deberían ser buenas. Ahora mismo, Duro vive un mejor momento que cuando tuvimos que intervenir.

–Parece que ese inversor podría venir de México...

–Siempre que sea un socio industrial y que venga a capitalizar la empresa, será bienvenido. Nosotros estamos siendo muy estrictos a la hora de buscar socios para empresas en crisis, como también estamos haciendo con Abengoa.

–El Principado dijo recientemente que podría estar cercana una compra de la antigua fábrica de Danone en Salas.

–Lo confirmo. Estamos trabajando en una solución y he podido reunirme con el CEO de Danone para insistir en ofrecer nuestra ayuda. Danone se ha comprometido a mantener la fábrica; eso es muy importante porque el nuevo inversor se encontrará con una planta en pleno rendimiento. Me consta que está habiendo avances y que las negociaciones van bien, y espero que Danone se decida cuanto antes. Yo esperaba que el acuerdo se cerrara en enero, y les he recordado que tengan en cuenta el impacto en los trabajadores y en el pueblo de Salas.

–¿Cómo avanza la reindustrialización de Nissan en Barcelona?

–La solución definitiva la cerraremos la semana que viene, y yo estaré en la firma de la cesión a Goodman de los terrenos de la zona franca. Goodman y su socio industrial, el hub Tech, financiado con el PERTE del vehículo eléctrico, serán de momento los dos inversores, aunque esperamos que se incorpore algún socio más.

–¿Y la situación del fabricante de coches Stellantis en la factoría de Vigo?

–El miércoles pasado visité uno de sus centros de I+D en Francia y me reuní con el vicepresidente de Producción, que es mi interlocutor para hablar de las plantas españolas. Las conversaciones con ellos van muy bien y tienen claro que con el apoyo del Gobierno es mucho más fácil que se sustancien estas inversiones. Espero que pronto puedan decidir y que sea España la adjudicataria de la nueva plataforma STLA Small para electrificar todo su parque móvil.

–Usted dejará de ser ministra en marzo para preparar la campaña para el Ayuntamiento de Madrid. ¿Ha pensado en algún sucesor para el Ministerio?

–Bueno, eso lo elige el presidente (ríe).

–Pero usted tendrá su favorito o favorita, ¿no?

–No estoy teniendo mucho tiempo para pensar en mi sucesor, pero siempre digo que seguro que el presidente sabrá elegir a una persona que sepa llevar este barco complejo que es la industria, el comercio y el turismo. Yo estoy tratando de dejar las cosas ordenadas. Han sido años muy duros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que durante la pandemia vio cómo cerraba el sector turístico, el cual ahora ha regresado a niveles prepandemia.

–¿Es posible que el nuevo ministro sea asturiano?

–Va a ser difícil. Ya tenemos un secretario general de Industria y Pyme, y un alto comisionado del PERTE de descarbonización que son asturianos.

–Claro, pero quizá alguno de ellos sea el nuevo ministro.

–Pues sí, no lo había pensado (ríe).

–¿Qué le ocupa más tiempo últimamente: los asuntos industriales o los asuntos de la campaña en Madrid?

–Soy una persona con una gran capacidad de trabajo y creo que estoy a la altura de ser ministra y candidata y lo estoy demostrando. Además, no estoy usando el Ministerio para la candidatura, algo que se le da muy bien al Partido Popular. No es cierto que esté usando mi cargo para hacer publicidad institucional, yo soy una política muy honesta y nunca he usado el Ministerio de forma partidista. Y esto lo digo con rotundidad, porque no suele ser lo habitual. Pareciera que lo normal es que uno llegue a los sitios y tenga una plataforma para hacer mera política partidista. Yo hago política de España.

–Madrid es una plaza electoral complicada. Su adversario, el actual alcalde, es una figura popular.

–Bueno, yo espero tener la misma popularidad. Es verdad que con los sectores con los que estoy trabajando tengo muy buena reputación como gestora, acumulo una dilatada experiencia, también en el sector privado, y eso me ayuda a aterrizar bien los problemas. Y hay una gran diferencia entre Almeida y Maroto: Maroto busca el diálogo y el consenso. Y, por eso, buscaré la implicación de todas las administraciones. Almeida está haciendo del disenso y la confrontación su política y su bandera, y también Ayuso. Y creo que se equivocan, porque los madrileños ganan cuando todas las administraciones trabajan juntas. Yo voy al Ayuntamiento de Madrid a poner un poco de serenidad y no enfrentar a los madrileños con otros territorios u otros países.

–Hablando de disenso, parece que los dos partidos del Gobierno de coalición están más peleados que nunca...

–Ha sido una legislatura en la que por primera vez dos partidos gobiernan juntos y en la que hemos tenido que afrontar una pandemia y ahora las consecuencias de una guerra. A pesar de no tener mayoría en el Congreso, hemos sacado adelante casi 200 decretos ley. Acabamos de cerrar un año con un crecimiento del 5,5% del PIB, pese a todos los catastrofistas, especialmente el Partido Popular, que se afana en decir que España no avanza y que somos los últimos de la clase. Lo cierto es que somos el país con la menor inflación de la eurozona y el que más ha crecido. Los hechos demuestran que este Gobierno de coalición está más en el acuerdo que en el disenso. Claramente hay diferencias, y se ponen de manifiesto, pero siempre intentamos que los acuerdos den resultados.

–Pero está claro que, por ejemplo, la ley del solo sí es sí es una gran discrepancia entre PSOE y Podemos.

–La ley del sí es sí se aprobó en el Consejo de Ministros, por lo que es una ley avalada por el Gobierno progresista. El disenso ahora mismo está en ese cambio que hay que hacer porque claramente la ley está teniendo efectos indeseados con la reducción de condenas y la salida de prisión de algunos violadores. Por lo tanto, la parte del PSOE del Gobierno ha respondido a la alarma social y ha decidido tomar medidas y corregir estos efectos, y esperamos que Unidas Podemos también los apruebe. Porque la Ley, en general, es muy buena, porque viene de una demanda social a raíz del caso de la "manada", donde claramente vimos que había elementos en el Código Penal que había que reforzar.