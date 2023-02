El transporte de mercancías sigue en paro indefinido y advierte de desabastecimiento

El transporte de mercancías continuará con la huelga indefinida que ha empezado este lunes al no llegar a un acuerdo sobre el uso del tacógrafo en las Islas. Tras una reunión de dos horas y media con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda regional, Sebastián Franquis, la Asociación de Empresarios de Transporte de Mercancías de Canarias (Asemtra) decidió este lunes seguir con toda su intensidad las protestas que desactivaron al final del pasado noviembre, mientras continúan con la negociación con el Gobierno de Canarias, si bien entienden que es un asunto "complicado" de resolver en pocos días.

Pese a que se produjo este largo encuentro, la Federación de Empresas del Transporte (FET), donde está inserta Asemtra, optaron por continuar con los paros indefinidos en el transporte de mercancías y avisan de que es posible de que haya problemas de "desabastecimiento" si persiste esta situación, puesto que las mercancías entran por los puertos y se quedarían allí. Según Roberto Jerez, presidente de Asemtra, el seguimiento del paro ha sido del 90%.

Los empresarios reclaman limitar sobre el uso del tacógrafo en las Islas, pues entienden que la normativa europea permite excepcionar la utilización de esta caja negra a los transportes realizados en islas de menos de 2.300 kilómetros cuadrados. Según lo empresarios, están teniendo sanciones por valor de cinco millones de euros anuales, muchas de ellas por errores en poner los datos en el tacógrafo en recorridos de poca distancia.

La patronal quiere seguir usando el aparato para medir la jornada laboral, como piden los sindicatos, pero los controles por el tacógrafo son excesivos y a veces se cometen fallos en los datos que meten los transportistas a mano y eso ya es motivo de multa, se quejan.

Franquis ha planteado a la patronal y a los sindicatos las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo regional para intentar cumplir con la adaptación del uso del tacógrafo a las Islas. Entre las iniciativas que formula el consejero está la creación de un «frente común» con el Gobierno balear para concretar una estrategia conjunta y trasladarla en las próximas semanas a los distintos ministerios implicados. De hecho los empresarios de ambos archipiélagos ya se reunieron en diciembre para hacer un frente común sobre la excepción del uso del tacógrafo en sus territorios.

El Gobierno canario también ha encargado a una consultoría especializada un informe en el que se detalle el margen que tienen las Islas para adaptar el uso del tacógrafo desde el punto de vista legal y jurídico. Además, Franquis afirmó asimismo que prepara una proposición no de ley (PNL) con los grupos que conforman el Gobierno canario –PSOE, NC, Podemos y ASG– para el Debate sobre el Estado la Nacionalidad, que empieza mañana martes, en la que se inste al Estado a adaptar el uso del tacógrafo en el Archipiélago pero siempre hablando con todas las partes: empresarios, sindicatos, ayuntamientos y cabildos.

Por tanto, Franquis busca una estrategia conjunta que esté basada en el «diálogo» de todas las partes, afirmó este lunes. Algo que parece complicado teniendo en cuenta que los sindicatos rechazan el tacógrafo «a la carta», como piden los empresarios. En cualquier caso, el Gobierno central es quien decide y ya se ha adoptado el acuerdo de realizar una comisión entre técnicos de Madrid, Gobierno canario y el sector para ver la posible limitación del uso del tacógrafo en las Islas al detalle.

Según el presidente de Asemtra, desde el Gobierno de Canarias se quiere dar solución al problema "lo más pronto posible pero no es nada fácil", ya que también se encuentra implicado el Ministerio de Transportes. En este contexto, defiende los antecedentes" que hay al respecto con un borrador de un decreto ley en el que se "eximía al territorio de Canarias del uso del tacógrafo" porque el archipiélago reúne los requisitos de la Unión Europea (UE) en cuanto a insularidad y kilómetros cuadrados de superficie.

"No pasamos de los 2.300 kilómetros cuadrados y ninguna isla está conectada por viaducto o túnel. La normativa europea ampara a nuestra comunidad de la exención de ese aparato de control", remarca. Pero la patronal apunta que no quieren que este aparato desaparezca sino plantear una serie de excepcionalidades que eviten las multas al sector. "Siempre va a registrar el movimiento y la jornada laboral", precisa, Jerez ha puntualizado que el trayecto más largo que se realiza en Canarias "puede ser de una hora y media o dos". Agregó que "en ningún momento" lo que se quiere es "explotar a ningún trabajador", y animó al trabajador que sea explotado por una empresa de transporte a que lo denuncie.

En estos días seguirán manteniendo el contacto con el Gobierno de Canarias, ya que es un "trabajo nada fácil" en cuanto a abordar la parte administrativa y sus protocolos. Sobre si el paro de la patronal puede provocar desabastecimiento en Canarias, afirma que "probablemente", ya que "más del 90% de la flota de camiones de transporte mercancía está parada, hay un porcentaje muy bajo de vehículos de mercancías que está trabajando, la mayor parte de vehículos de transporte de mercancía se encuentra en el muelle de Las Palmas y la mayor parte de carga que viene a las islas Canarias es por vía marítima", por lo que si el sector de transporte de mercancía de contenedores "está parado, puede haber un desabastecimiento importante".

Jerez desconoce cuándo o cómo se puede producir ese desabastecimiento nporque "no" es conocedor del almacén de cada plataforma logística.

Reivindicaciones

Por su parte, el consejero canario de Transportes, Sebastián Franquis, sostiene que el "90%" de las reivindicaciones que le realizaron en septiembre de 2022 se han "cumplido" excepto el tacógrafo, que "no es competencia" de la comunidad autónoma.

Afirmó que le han trasladado las propuestas del sector sobre el tacógrafo al Ministerio pero "técnicamente y jurídicamente no era posible", si bien desde el Gobierno canario se ha encargado un informe a una consultora. Asimismo, indicó que se les ha expuesto la estrategia común que se busca con Baleares, así como se va a plantear una resolución en el Debate de la Nacionalidad en cuanto a que el acuerdo sobre el tacógrafo salga del "diálogo social", es decir, que implique también a sindicatos. Añadió que han hablado con el Ministerio, que les ha trasladado la posibilidad de sentarse a negociar si existe un acuerdo de diálogo social.

Frente común con Baleares

Ya a finales de diciembre las federaciones y asociaciones de transportistas de Canarias y Baleares optaron por hacer un frente común para pedir una regulación diferenciada para el uso del tacógrafo en la Islas, extremo que ha recogido el Gobierno de Canarias. El pasado noviembre salieron a la calle unos 50 camiones en la capital grancanaria, mientras unos 500 se concentraron en la explanada del Puerto de La Luz y de Las Palmas, para pedir a las Administraciones canarias y al Gobierno central, entre otras cuestiones, una utilización distinta del tacógrafo, que por "despistes" de los conductores al meter los datos puede conllevar multas de entre 1.000 y 4.000 euros, exponía José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET Canarias) .

¿Qué es el tacógrafo? Un aparato instalado en los vehículos de transportistas que registra datos como los kilómetros recorridos, la velocidad, la hora, las pausas o los periodos de descanso del conductor, al objeto de controlar sus movimientos y dar mayor seguridad vial. En Canarias se empezó a usar en 2010 pese a una normativa europea anterior que establecía que los territorios insulares con una superficie inferior a los 2.300 kilómetros cuadrados podían quedar exentos del tacógrafo. Aun así, el Estado decidió implantarlo en sus archipiélagos.

¿Cuáles son los problemas? El tacógrafo está diseñado para los transportes internacionales de larga distancia, por eso la Unión Europea permitía exceptuar a los territorios de menor dimensión. En largos recorridos el tacógrafo cobra sentido porque hay que manipularlo y operarlo manualmente básicamente en las paradas o momentos de descanso, pero en Canarias con distancias tan cortas y con muchos servicios al día, los conductores tienen que estar constantemente registrando todos los cambios de actividad lo que significa "una pérdida de tiempo" y pueden darse errores al meter los datos, indica José Ángel Hernández.

Por ejemplo, en el ininterrumpido transbordo de vehículos en ferry entre islas, la llegada concentrada de vuelos chárter o cruceros en días concretos de la semana pueden dar lugar a despistes sin importancia al grabar los datos, como poner mal el apellido del conductor y eso es sancionable. Según los empresarios, dada la grave situación económica por la que pasa el sector y sus empresas, las exigencias de dichas obligaciones puramente formales suponen un doble trabajo para los transportistas. Además, la patronal tiene claro que no ha quedado probado que la obligación del uso de tacógrafo haya prevenido accidentes o infracciones en el ámbito insular, donde por su idiosincrasia no se producen grandes trayectos ni en distancia ni en duración y afortunadamente las estadísticas de siniestralidad en el transporte profesional son bajas, indica.

Pero es más, por la escasa dimensión territorial de las islas y la insuficiencia de infraestructuras no existen áreas de descanso, aparcamientos para vehículos industriales, ni instalaciones básicas en las que poder tratar de dar cumplimiento a las exigencias previstas en la normativa general, como que entre islas los conductores viajen en camarotes cuando suelen ser trayectos cortos, afirman.

¿Quién pone las sanciones? Con los coletazos de la pandemia, con la invasión de Ucrania, la inflación y "con una efervescencia de los cuerpos de seguridad" en Canarias, los transportistas están agobiados. "Estamos teniendo una confluencia de Policía Autonómica, Guardia Civil de Tráfico , Policía Local, y en otros sitios concretos como en el Puerto de las policías portuarias", abunda. De este modo, se está dando la circunstancia de que en trayectos en el Puerto de La Luz o en el aeropuerto de Gran Canaria cuatro cuerpos de seguridad paren a la misma guagua en un recorrido de 400 metros para ver el tacógrafo, cuenta el dirigente de la FET, lo que redunda negativamente en la imagen que se les da a los turistas.

¿Qué sanciones se han impuesto? Las multas van entre mil y cuatro mil euros, lo que para un empresario con un camión supone la ganancia de meses. La responsabilidad suele ser de la empresa transportista no del conductor y, según los datos de todos los cabildos de Canarias, hasta 2019, antes de la pandemia, se llegó a cinco millones de euros en sanciones.

¿Qué piden los transportistas? Tanto Canarias como Baleares han decidido plantear a sus respectivos gobiernos autonómicos, y en el caso de Canarias también a los cabildos, una propuesta consensuada para exigir una regulación diferenciada del uso del tacógrafo en sus territorios, al objeto de que sea trasladada al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Transportes, para su posterior tramitación y aprobación legal.

Desde Canarias no se reclama, y lo quieren precisar, que se quite el tacógrafo sino una flexibilización por ser territorio insular, como en otras islas de Europa, y que no estén expuestos a multas por olvidos o errores en la caja negra sino que el conductor fiche a la entrada, salida del trabajo y sus horas de descanso, pero que no tenga que estar registrando datos en el el tacómetro todo el rato. Además, recuerdan que los territorios de Ceuta y Melilla quedan exentos de la obligación de usar el tacógrafo en el Real Decreto e inciden en que "la reglamentación europea permite esta excepción, pero el Estado hizo este decreto desoyendo la petición del sector insular del transporte".

Tras la manifestación de transportistas de noviembre, el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, quedó en habilitar el mes de enero para hacer reuniones con los sindicatos, cabildos y el Gobierno a fin de intentar llegar a una postura de consenso y, si fuera así, trasladarla al Ministerio.

¿Cuál es la postura de los sindicatos? La Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) es contraria a que se toque el tacógrafo. Considera que la eliminación o no aplicación completa del régimen legal del tacógrafo en Canarias y Baleares dará lugar a "más abusos" en términos de tiempo de trabajo, conducción y descanso.

Acortar las pausas y el descanso diario, convertir los períodos de disponibilidad en tiempo de descanso y debilitar las normas sobre el descanso semanal (es decir, los períodos de descanso semanal reducido y compensatorio) en el contexto de una mayor intensidad del trabajo, solo conducirá a mayores niveles de fatiga y, en consecuencia, a un alto nivel de accidentes, señalan, extremo que rechazan las patronales.