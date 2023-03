Los bancos españoles no solo no están aumentando la remuneración que pagan por los depósitos a sus clientes particulares, sino que incluso la han reducido. El tipo medio de los nuevos depósitos otorgados a los hogares en enero fue del 0,59%, ligeramente por debajo del 0,64% de diciembre. Puede no parecer una variación significativa, pero por ponerlo en perspectiva, el sector español y el chipriota fueron los únicos que bajaron la retribución de estos productos de ahorro en los 19 países de la zona euro, según los datos publicados este viernes por el Banco Central Europeo (BCE).

Así, los bancos de la eurozona elevaron en 0,19 puntos de media el tipo de los nuevos depósitos a las familias en el primer mes del año, con lo que pagaron el 1,64%, dos veces y media más que las entidades españolas. Frente al menor pago del sector español (0,05 puntos) y chipriota (0,15), se produjeron incrementos notables en países como Malta (0,38), Eslovaquia (0,29), Bélgica (0,28), y Luxemburgo y Austria (0,27). La banca española, así, es la cuarta que menos remunera los nuevos depósitos, solo por delante de la portuguesa (0,56%), la griega (0,49%) y la chipriota (0,25%). En el extremo opuesto aparecen países como Francia, donde las familias contrataron de media en enero con un interés del 2,37%, Italia (2,12%), Eslovaquia (2,06%) y Austria y Bélgica (2,03%). El menor pago por los depósitos en España se produjo en paralelo a un nuevo encarecimiento del tipo medio de las nuevas hipotecas. El alza fue de 0,28 puntos, la sexta mayor registrada en el mes en la zona euro y superior a los 0,16 puntos de media. Los créditos para la compra de vivienda suscritos por las familias, así, tuvieron un interés del 3,19%, por encima del promedio de la eurozona (3,1%), aunque son todavía los séptimos más bajos de la unión monetaria. En consecuencia, la rentabilidad que los bancos obtienen de sus nuevos clientes (diferencia del tipo de las hipotecas y los depósitos) se ensanchó de 2,27 a 2,6 puntos. Presión supervisora La bajada de la remuneración que los bancos españoles paga por los depósitos se ha producido en un contexto de creciente presión para que eleven dicha retribución. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, animó este jueves a los clientes a acudir a sus entidades a reclamarles un mayor pago. "Los clientes bancarios tienen que tener esa conversación con los banqueros y los banqueros deben ser sensatos si quieren mantener a sus clientes. La alternativa es cambiar de banco", apuntó en una entrevista en Antena 3. La alta funcionaria francesa, de hecho, señaló expresamente a la banca española como una de las europeas que van con retraso en la remuneración del pasivo. Los banqueros, señaló, "no deben olvidarse de remunerar los depósitos", algo que ya está pasando en "bastantes países" europeos, pero no aún en España. "Espero de verdad que los consumidores mantengan esas conversaciones con los bancos", insistió. Inflación y beneficios El BCE quiere que los bancos paguen más por los depósitos para que ello le ayude a lograr su objetivo de doblegar la espiral inflacionista. Las subidas de tipos, así, buscan enfriar la economía para combatir la inflación, al tratar de reducir la demanda de los agentes económicos por una doble vía. Por un lado, encareciendo el crédito, de manera que a las empresas y hogares les resulte más difícil y gravoso endeudarse. Y por otro, elevando la remuneración del ahorro, para incentivar dicho ahorro y evitar que el dinero se destine a gastar o invertir. Los bancos españoles, sin embargo, llevan meses resistiéndose a elevar de forma significativa la retribución de los depósitos. Argumentan que cuando los tipos del BCE eran negativos, no lo trasladaron a sus clientes minoristas (le hubiera obligado a cobrarles por los depósitos). Ello les supuso una pérdida y ahora están tratando de resarcirse, aumentando la rentabilidad que obtienen por sus clientes. También alegan que tienen liquidez de sobra y no necesitan captar depósitos, así como que a sus clientes les resulta más rentable contratar los fondos de inversión en deuda pública que les están ofreciendo (teóricamente más rentables que los depósitos, pero también con mayores comisiones).