El laberinto para enchufar el coche

Vivienda unifamiliar, placas solares y garaje propio, tres condiciones propicias para comprar un coche eléctrico. O por lo menos eso pensó Rafael Ponzano cuando en diciembre del año pasado decidió dar el paso y lanzarse a invertir en un vehículo ecológico. Pero lo que no sabía el jubilado era que la corriente que pasa por su casa en las Isleta (Gran Canaria) le iba a dar tantos quebraderos de cabeza. Tras intentar instalar en varias ocasiones un punto de carga con diferentes compañías descubrió que el origen del problema está en la incompatibilidad entre el vehículo y la instalación de la zona por tratarse de un sistema «bifásico», más antiguo. «Al comprar el coche nadie me avisó de esto y ahora descubro que hay zonas de las Islas en los que no puedo cargar» lamenta Ponzano, quien asegura que el problema se traslada a los barrios más antiguos de las Islas como Vegueta (Gran Canaria) o San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Y aunque la cuestión se soluciona con un transformador, este supone un gasto extra de 500 euros para los afectados.

Los barrios nuevos no tienen ese problema ya que cuentan con corrientes «monofásicas» compatibles con los vehículos eléctricos. «Lo que nos ha dicho Red Eléctrica es que el cambio de todo ese tendido eléctrico conlleva una serie de obras y ese tipo de acciones no se hacen de la noche a la mañana», explica el presidente de Faconauto Canarias, Manuel Sánchez, quien asegura que la cuestión afecta a un porcentaje muy pequeño del Archipiélago. «La red está muy avanzada, en el pasado sí pudo ser un problema mayor, pero ahora ocurre en cada vez menos hogares de Gran Canaria», aclara el representante de la patronal, quien sí teme el impacto que estas cuestiones pueden tener en Tenerife debido a los ‘ceros’ energéticos del pasado. El gerente de la empresa de soluciones de movilidad eléctrica, Movelco, en Canarias, Néstor Santana, reconoce que hay viviendas en las Islas en las que no existe la potencia suficiente para instalar el punto de recarga y necesitan de un transformador. «Como con la llegada de los electrodomésticos, la red se ha tenido que ir adaptando y ahora ocurrirá lo mismo, es una inversión que se va a tener que hacer», asegura el experto. Además de la inversión que se hace en el vehículo, Santana recomienda colocar un punto de carga en la vivienda para reducir el tiempo de alimentación de las baterías. La instalación media ronda los 1.500 euros y el coste del cargador está entre 600 y 800 euros. A esto, los afectados como Ponzano por la corriente bifásica, deben añadirle un transformador de 500 euros. «Es bastante dinero, pero ahora hay muchas ayudas para la compra de este tipo coches», recuerda Santana. Roberto Guerra, dueño de Solaruc, empresa dedicada a la instalaciones fotovoltaica de autoconsumo, tiene una lista de las zonas «complicadas» de Gran Canaria para acudir preparado a las instalaciones. «La mayoría de los propietarios de las viviendas no saben que tipo de corriente pasa por su casa y en el contador no aparece» explica Guerra, quien reconoce que la solución pasa «por gastarse más dinero». Para el presidente de Faconauto las dificultades derivadas del tipo de corriente son solo un ejemplo de «gran problema de infraestructuras» que existe en Canarias. «En 2035 solo se van a vender coches eléctricos, ¿qué vamos a hacer entonces? Nuestras infraestructuras no están preparadas para soportar eso», asegura Sánchez. El presidente de la patronal afirma que «la red no está preparada» para soportar la carga que se pretende desde Europa. «El problema es que se gobierna para 27 países muy distintos cuando vemos que hasta en una misma ciudad hay realidades completamente diferentes», advierte. Y los problemas crecen para los propietarios de vehículos eléctricos que se las deben ingeniar para cargar su calle en el coche. Según los datos de Faconauto, más de 75% del parque de Canarias duerme en la calle, pero en las Islas hay menos de 1.000 puntos de carga. Por lo que no es de extrañar encontrar en redes sociales fotografías de ciudadanos canarios que deciden sacar los cables de sus domicilios para poder cargar los vehículos en la calle. «Hay zonas como la Isleta o Escaleritas, muy pobladas, donde no hay posibilidad de hacer aparcamientos con cargadores, lo que complica mucho el futuro», afirma Sánchez. Ponzano se queja, además, de lo concurridos que están los puntos de carga públicos repartidos por la ciudad. «Es un milagro encontrar un hueco y cuando hay uno libre también está el inconveniente de hacer tiempo en la zona hasta que la batería se cargue», explica el jubilado. También existen puntos para cargar la batería en centros comerciales, restaurantes, edificios públicos y aparcamientos, pero ante el incremento de la demanda algunos apuestan por limitar los tiempos. «Hay supermercados y centros comerciales que están limitando el uso de estas instalaciones», afirma Ponzano. Usuarios, patronal y empresas instaladoras coinciden en destacar que muchos de los puntos públicos de las Islas los están ocupando los taxistas que necesitan carga diaria para poder ejercer la profesión. «En el sector del taxi está calando mucho el uso del vehículo eléctrico, los trabajadores se cuentan unos a otros lo que se ahorran con el cambio», apunta Guerra. Según los datos de Faconauto, países como Alemania tienen una cuota de eléctricos en el parque superior al 20% mientras que en España es de un 2,83%. Canarias está en un 5%, gracias a Gran Canaria que cuenta con un 7% mientras Tenerife está por debajo del 3%.