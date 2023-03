La Madrid de Ayuso ‘hurta’ negocios de Canarias valorados en 30 millones

Madrid es la capital y el motor económico de España. Y no solo eso: su área metropolitana es la cuarta más poblada de la Unión Europea y su centro financiero, futuro distrito financiero, aspira a competir cara a cara con la City londinense. Por si fuera poco, la presidenta de la comunidad capitalina, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en práctica una agresiva política económica y fiscal, caracterizada por las facilidades a la inversión y los bajos impuestos, que solo en 2022 propició que 1.765 empresas de las restantes 16 Comunidades Autónomas hicieran sus maletas para instalarse en Madrid. Canarias no se libra, claro, de sufrir el efecto imán que la capital ejerce sobre los negocios del resto del país. La región gobernada por la controvertida IDA le hurtó el año pasado al Archipiélago un volumen de negocio de casi 30 millones de euros. O más bien le hurtó otros 30 millones de euros, ya que la fuga de empresas isleñas rumbo Madrid es una constante que se agravó el año pasado a consecuencia de los mayores beneficios fiscales que ofrece el Gobierno autonómico del Partido Popular.

La Canarias del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del área de baja tributación más potente de Europa –las firmas bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria pueden llegar a tributar en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo hiperreducido del 4%– no es capaz de competir con Madrid. Es lógico: la ciudad-capital y su comunidad son el hub tecnológico del sur del Viejo Continente, su ecosistema emprendedor e innovador se sitúa ya entre los más florecientes del mundo y sus sucesivos Gobiernos llevan cerca de dos décadas con bajadas continuadas de impuestos. De hecho, los llamados tributos propios, esos de los que otros Ejecutivos autonómicos no pueden prescindir sin destrozar los presupuestos públicos, tienden en Madrid a desaparecer. Progreso para unos y dumping fiscal para otros, lo cierto es que el número de negocios que deja sus territorios de origen para irse al centro de la Península no para de aumentar.

103 Llegadas Hasta 103 empresas que hasta ese momento operaban desde el resto de España decidieron trasladar su domicilio social a Canarias a lo largo del año pasado.

93 Salidas Un total de 93 empresas del Archipiélago hizo las maletas en 2022 para irse a algún otro punto de la geografía nacional, diez menos de las que hicieron el viaje en sentido contrario.

-40 Millones de euros Pese a que las Islas ganaron el último año más negocios de los que perdieron, lo cierto es que los que se fueron facturaban mucho más, 40 millones de euros más, que los que vinieron.

Y frente a todo esto, el REF solamente es la herramienta con que Europa trata de paliar las debilidades de las Islas: su lejanía respecto del continente, el pequeño tamaño de su mercado interior, su fragmentación territorial... Una herramienta fundamental para el progreso del Archipiélago, vital, pero que no alcanza para evitar que la todopoderosa Madrid de IDA se lleve cada año un mordisco del tejido productivo isleño. Desde 2016, cuando Informa D&B publicó su primer análisis sobre los cambios de domicilios de las empresas españolas, la friolera de 256 negocios ha dejado Canarias para continuar operando desde la comunidad capitalina. Las Islas han perdido así en favor de Madrid un negocio global valorado en 146 millones de euros, el equivalente a un 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago.

Informa D&B, la filial de la aseguradora Cesce dedicada a la información comercial, financiera, sectorial y de marketing, acaba de publicar su último informe sobre los cambios de domicilios de las empresas, el correspondiente a 2022. Un ejercicio que, en líneas generales, resultó positivo para el tejido productivo regional, al menos en lo que tiene que ver con la demografía de negocios. Otra cosa, eso sí, es el volumen de negocio.

A lo largo del año pasado se marchó de las Islas un total de 93 empresas, la mayoría de las cuales puso rumbo Madrid –40 de ellas–, Cataluña –14– y Andalucía (otras 14). Sin embargo, hasta 103 entidades hicieron el viaje en sentido contrario, es decir, dejaron sus comunidades de origen para continuar operando desde Canarias. Llegaron sobre todo desde Galicia, un total de 11; Cataluña, 22; y Madrid, 39. Así que la balanza fue positiva, ya que Canarias ganó diez empresas más de las que perdió. Ya en 2021 ocurrió lo mismo, esto es, vinieron más negocios de los que se fueron –nueve más–, con lo que el Archipiélago encadena por primera vez dos ejercicios con más entradas que salidas. Es más, 2022 fue el año en que la balanza con Madrid se estrechó hasta el mínimo, ya que allí se instalaron 40 empresas isleñas pero aquí se instalaron esas 39 provenientes de la capital. No obstante, la lectura no es tan positiva desde la perspectiva del volumen de negocio.

Las 103 firmas que aterrizaron en la región desde otros puntos del país facturan en conjunto 12 millones de euros, mientras que las 93 que salieron del Archipiélago hacia otras zonas de España tienen un volumen de negocio global de 52 millones. En definitiva, la economía canaria perdió en el intercambio un volumen de ventas de hasta 40 millones de euros. En el caso concreto de Madrid, resulta que las 39 empresas que exportó a las Islas eran en su mayoría de reciente creación y sin facturación alguna; en cambio, las 40 que hurtó del Archipiélago mueven cada año 27 millones.