El mercado alemán redobla su apuesta por Gran Canaria

El mercado alemán apuesta por Gran Canaria y lo hace cada año con más fuerza. El regreso de la feria ITB de Berlín le ha servido a Turismo de Gran Canaria para confirmar las buenas previsiones en materia de conectividad de cara al verano y la temporada de invierno de 2023 y 2024. La isla dispondrá de un 1,87% más de plazas aéreas, respecto a la comparativa con 2022, y un 1,5% para la temporada alta. Además, se recuperan rutas desde Bremen, Dresde y Kassel y un alza que es especialmente significativa en los aeropuertos de Frankfurt y Stuttgart.

En total, existen vuelos directos desde 19 ciudades de Alemania, siendo los aeropuertos de Dusseldorf y Frankfurt Internacional los que más pasajeros alemanes trasladan al año a Gran Canaria, con 152.000 y 130.000 pasajeros al año. Las empresas que más clientes hacen llegar al destino insular son TUI (187.897) Condor (186.959) y Lufthansa (128.764 pasajeros). Las dos primeras cuentan con el 25% del mercado en la temporada estival y el 50% en la suma del año completo. En cuanto al número de plazas, Gran Canaria contará con 317.261 entre mayo y octubre. En el mismo periodo de 2022 la Isla contaba con 311.626 asientos. Estos se repartirán entre un mayor número de vuelos, con un total de 1.671 frente a los 1.580 del año pasado.

«Estamos bastante satisfechos porque no ha sido una tarea fácil. En verano estamos en la misma línea de crecimiento del resto del Archipiélago y de cara a la temporada de invierno nuestra Isla estará en positivo en el total de asientos, algo que no ha sido sencillo con la salida de Norwegian del mercado, entre otras cosas», apuntó ayer el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, al frente de la delegación grancanaria en la cita de Berlín, junto al presidente Antonio Morales. «Queda ocupar esas plazas y consolidar la recuperación, pero las aerolíneas y touroperadores reservan estos asientos en base a una previsión y con una información que es positiva en cuanto las reservas y todo esto nos ayudará en un año como el actual en el que esperamos un récord en la facturación», añadió.

Entre enero y diciembre del pasado ejercicio, Gran Canaria recibió a 720.959 clientes alemanes. La referencia anterior al covid fue de 874.742 turistas y el descenso de clientes se produjo como consecuencia de la distintas crisis e incertidumbre derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania y el llamamiento a la contención al gasto realizado en marzo por el Gobierno alemán al temer que las reservas de gas y petróleo se redujeran peligrosamente durante el invierno. Esto, finalmente, no ha ocurrido al no bajar en ningún momento del 90% y el PIB no se ha visto afectado, al mantenerse en torno al 5% en Alemania.

Estos indicadores están teniendo un efecto positivo en las reservas de viajes turísticos a Gran Canaria, por lo que el objetivo establecido por los representantes del Cabildo consiste en igualar o superar los registros de la serie anterior al covid y que se encuentran entre los 800.000 y 900.000 clientes. «Este será el mejor año en facturación para el sector de Gran Canaria, gracias a la diversificación de mercados, con el aumento de franceses, italianos, neerlandeses y belgas, entre otros, y la mejora de la oferta y del producto local», apuntó Álamo.

«Gran Canaria se marca como objetivo para 2023 una facturación récord y alcanzar los 4,5 millones de turistas», concluyó el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria.

Por último, el consejero confirmó el interés de los agentes, empresas, y sobre todo del cliente, por la oferta turística sostenible de la Isla, especialmente entre un turista de perfil joven que ha sido educado bajo estos valores. «La oferta sostenible y la seguridad de que la estancia turística no afectará negativamente al territorio se ha convertido en prioridad a la hora de elegir destino» apuntó.