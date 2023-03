El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, incluirá en su programa electoral para los comicios municipales una "tarifa cero" para el primer año de un autónomo, según ha anunciado este martes en el IV Foro Emprendedores y Autónomos, organizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Feijóo ha asegurado que su partido centrará su Gobierno en la recuperación y la creación del empleo, también de los autónomos, para quienes prepara "cuatro compromisos programáticos".

Además de la recuperación de la tarifa plana anterior, que pasó de 60 euros a 80 euros con el nuevo Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y la tarifa cero para los autónomos que se inician en la actividad por cuenta propia, el 'popular' incluirá en su programa un incentivo a la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos, un impulso a la digitalización y planes de relevo generacional para trabajadores por cuenta propia.

"Vamos a introducir esto en nuestros compromisos programáticos para que ustedes se queden con mi cara. Antes de decir esto echamos cuentas, que no cuentos (...). Verán ustedes cómo aparece en el programa electoral que presentaremos en las elecciones autonómicas y nos comprometen para las generales", ha dicho Feijóo en el acto de ATA.

Colectivo afectado por la pandemia

Tres años después de que el Gobierno decretara el Estado de Alarma por la pandemia, el líder del PP ha recordado que los autónomos fueron el colectivo "más perjudicado" por las restricciones de movilidad, el toque de queda y los cierres de sus actividades. "No dejarle trabajar es lo mismo de no dejarle ingresar, y no dejarle ingresar es lo mismo que dejarle sin sobrevivir", ha comentado.

Feijóo ha criticado el "escaso" apoyo que recibieron los autónomos en esos meses y ha asegurado que fueron las comunidades autónomas -él entonces era presidente de la Xunta de Galicia- las que tuvieron que "entrar al rescate" de este colectivo para complementar las ayudas del Gobierno central.

El líder del PP también ha aprovechado este foro, en el que estaba presente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para censurar las críticas de algunos miembros del Gobierno hacia ciertos empresarios, y ha manifestado, además, su apoyo al empresariado español.

Desprestigio a los empresarios

Feijóo ha acusado al Gobierno de "desprestigiar e insultar sin pudor a los empresarios y a los autónomos" y ha tachado esta actitud de "tick antidemocrático".

"Nosotros (el PP) no nos sentimos representados con estas descalificaciones permanentes. La mayoría de los políticos no somos así y quiero decirlo esta primera vez que hablo en el ámbito de los empresarios españoles", ha subrayado en el Foro de ATA.

El PSOE acepta las propuestas de Podemos

Feijóo ha asegurado que su partido no ha recibido ninguna información sobre la negociación de la segunda pata de la reforma de pensiones y todo lo conocen a través de los medios de comunicación.

"La CEOE tiene más información que el PP sobre las pensiones y acreditando la escasa información de la CEOE, se pueden imaginar la que tenemos nosotros", ha ironizado.

Para el líder del PP, el acuerdo entre el Gobierno de coalición para presentar una borrador a los agentes sociales no es tal, sino que "el PSOE ha aceptado las propuestas de Podemos".

Como ha dicho en otras ocasiones, la reforma es un "parche" y el hecho de que algunas cuestiones se vayan a revisar cada pocos años demuestra, a su juicio, que el objetivo del Gobierno es "aguantar hasta terminar periodo electoral", pero no garantiza la sostenibilidad de las pensiones.

"El agujero de las pensiones españolas solo lo vamos a financiar con más empleo, con más crecimiento económico, con más afiliados y con más ingresos. El resto es ampliar el agujero de las pensiones de la Seguridad Social española", ha insistido.

El PP ha expuesto en este acto su "alternativa" para equilibrar las cuentas públicas del país, que son "las cuentas de los impuestos de los trabajadores" y deberían ser "un principio básico de cualquier Gobierno honesto".

Su primer compromiso es "eliminar el gasto improductivo" y aprovechar para reformar la Administración. También plantea un reforma fiscal, con una fiscalidad orientada en "el empleo, la inversión y el crecimiento".

"Así no subirán los impuestos y podremos hacer bajadas selectivas de impuestos (...). El incremento de la recaudación es un incremento de impuestos, la gente paga más por lo mismo", ha apuntado.

Feijóo también se ha opuesto a la política fiscal del Gobierno, que tiene una "enorme voracidad sin límites", y ha acusado al Ejecutivo de resistir en vez de gobernar.