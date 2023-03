Frente a la desmoralización del resto de jóvenes españoles, los canarios ven el futuro laboral con buenos ojos y repiten por segundo año consecutivo como los más optimistas. A pesar de la incertidumbre económica que se respira, el 42% de los isleños de 15 a 21 años cree que la situación del empleo juvenil mejorará en el próximo lustro. Mientras, a nivel nacional aumenta el pesimismo. Un 41,4% de los preuniversitarios españoles presagia que el mercado laboral se complicará en los próximos años, así lo expone el VIII Informe Young Business Talents, que analiza las cuestiones que los estudiantes consideran relevantes de cara a la vida adulta.

A la hora de entrar a trabajar en una empresa, ¿cuáles son las condiciones que valoran los jóvenes? El estudio indica que, en el caso de Canarias, para firmar un contrato lo que más buscan es la estabilidad laboral. Este hecho, en palabras del responsable de la encuesta, Mario Martínez, es «razonable y nada sorprendente» teniendo en cuenta la situación del mercado laboral español. Además, subraya que la precariedad afecta en especial a los jóvenes, por lo que «priorizan poder mantener un empleo en el tiempo». En el Archipiélago, de los 189.000 parados que registró el SEPE el pasado mes de febrero, el 34,37% tenía entre 25 y 45 años. Además, en comparación con el año anterior, los recién incorporados al mercado laboral (menores de 25) experimentaron el mayor aumento de desempleo, con un incremento del 23,87%. Esas cifras no quieren decir que haya aumentado el paro, sino que, entre los que buscan su primer empleo hubo más proactividad por acudir a las oficinas del servicio público de empleo.

Nuria Martín, de 19 años, no le tiene miedo al futuro. Está estudiando Derecho y, aunque todavía no se siente preparada para entrar en el mundo laboral, es positiva porque así «se atrae lo bueno». La otra cara de la moneda la representa Dimas Hernández. El joven de 17 años está cursando segundo de bachillerato y admite que le da «miedo el paro». «Prefiero no pensar en esas cosas ahora mismo», relató evitando el tema.

Aparte de tener un contrato indefinido, para el relevo generacional que se viene es importante trabajar en un ambiente agradable y percibir a final de mes un salario mayor que el medio. Según Adecco, la nomina media en Canarias en 2022 se situó en 1.573 euros mensuales, la segunda más baja de España.

Además, la juventud isleña piensa que para encontrar un empleo es esencial sobre todo tener interés y ganas de trabajar. Asimismo, los preuniversitarios consideran que tener un buen nivel de idiomas es clave, algo que comparte Martín. La joven aprobó el año pasado el examen de certificación del nivel de inglés, pero aspira a más. «Ya tengo el nivel medio alto y ahora quiero conseguir el avanzado. Una empresa a la hora de elegir va a preferir siempre al que más conocimientos tenga», relató. Otros, como Dimas Hernández consideran que hay cosas más importantes, como la actitud y la productividad.

Al ser preguntados si estarían dispuestos a trabajar en el extranjero, el 79,6% de los preuniversitarios canarios estarían a favor de hacer las maletas. Las Islas son la cuarta comunidad autónoma con los jóvenes más predispuestos a mudarse fuera por motivos laborales. ¿Cuáles son los lugares preferidos? El país de la Estatua de la Libertad, Estados Unidos, es la opción por la que se inclina la mayor parte, no obstante, Alemania y Reino Unido también figuran entre los destinos más perseguidos por los isleños. A Hernández le llama más la atención Holanda, quiere estudiar alguna ingeniería relacionada con las energías renovables y subraya que Países Bajos es «líder» en la materia.

Aunque el 33,3% de los encuestados admite no tener nada claro a lo que le gustaría dedicarse, comienzan a intuirse las preferencias de la Generación Z isleña. El 26,9% apuntan al emprendimiento y sueña con crear su propia empresa por dos motivos: hacer lo que le gusta y ser su propio jefe. Sin embargo, casi el 90% opina que es muy difícil alcanzar el éxito abriendo una startup propia. A su vez, a la juventud canaria también se siente atraída por la idea de pertenecer al cuerpo funcionarial, ser profesionales autónomos y, en menor medida, ser empleados de compañías privadas. Martín lo tiene claro: quiere ser autónoma. Está estudiando primero de Derecho y desea abrir su propio despacho. Por su parte, a Hernández le gustaría trabajar en una energética con proyectos por todos el mundo para poder viajar.

Según los datos extraídos del VIII Informe Young Business Talents, el 66,7% de los jóvenes canarios cree que su generación está mejor preparada que la de sus padres, dato superior al de la media nacional, que se situó en el 62,7%. Una cifra sin embargo menor que la obtenida en el mismo estudio de 2018, cuando el 83,3% de los preuniversitarios declaraba estar más preparado que sus progenitores.

La mayoría de los jóvenes tiene claro que desea estudiar una carrera ¿Cuáles? Economía, artes y comunicación. El análisis recalca que la juventud de Canarias tiene firmemente decido su ingreso en alguna facultad. Martín comenzó este curso en la Universidad de Sevilla y, aunque echa de menos Canarias, está encantada y enamorada del «color especial» de la ciudad.