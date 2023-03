El Gobierno ya ha anunciado que la ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio afronta ya su periodo final. El periodo para tramitar la solicitud de la misma, finaliza el próximo 31 de marzo y Hacienda ha indicado que realizará los abonos a través de transferencia bancaria. De esta forma, es un requisito imprescindible la inclusión de los datos relativos a la cuenta bancaria del solicitante para que se realice el pago sin inconvenientes. Además, desde el organismo tributario se especifica que si después de tres meses de haber realizado la tramitación, no se ha recibido ningún ingreso, se debe entender que la solicitud ha sido desestimada.

Esta premisa tampoco ha quedado demasiado clara y es por ello que muchos de los solicitantes se preguntan cómo se puede conocer si la petición ha sido aceptada o no, así como que, en el caso de que se cuente con el "OK" por parte de Hacienda, cuándo se realiza el ingreso en la cuenta bancaria. El ente gubernamental ha comunicado que no se ha realizado la distribución de fondos todavía, debido fundamentalmente a que la ayuda sigue en fase de solicitud, y no se sabe exactamente cuántas personas se verán beneficiadas definitivamente. No obstante, la Agencia Tributaria también explica que los ingresos comenzarán a abonarse, una vez finalice el periodo de tramitación: el 31 de marzo.

Justo en ese momento, Hacienda tiene un plazo de tres meses para realizar todos los abonos concedidos, siendo la fecha límite establecida, por lo tanto, el próximo 30 de junio.

Cuando la ayuda no se ingrese, se interpretará que ha sido denegada, y la Agencia Tributaria notificará al solicitante una resolución denegatoria, con los motivos para la misma. Ante esta situación, si no se está de acuerdo con la denegación, existen dos vías de reclamación:

- Recurso de Reposición, en el plazo de un mes y con carácter potestativo, especificando que no se ha presentado reclamación económico-administrativa.

- Reclamación Económico-administrativa, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado y se debe dirigir al órgano administrativo que haya dictado la resolución.

Cómo saber si la ayuda ha sido aprobada

Para saber si se le ha concedido la ayuda, hay que tener en cuenta que puede estar en tres estados: 'Alta', '0A' o 'Baja'. El truco está en acceder al espacio

El cheque puede estar en situación de «Alta» y «0A» o «Baja» y existe un 'truco' para averiguar en que estado está el del solicitante. Para ello hay que entrar en 'Consulta de Solicitudes de ayuda', rellenas los datos personales para lograr abrir el expediente y hacer introducir los datos personales para acceder a tu expediente y, una vez dentro, hacer clic en la caja de 'Mostrar solicitudes en estado de baja'.

Seguidamente hay que pinchar en 'Buscar' y esperar a que se despliegue el estado de la solicitud:

Si está en 'Alta', esto implica que se envió correctamente y está a la espera de ser aceptada por la Agencia Tributaria.

Si está como '0A' significa que la Agencia Tributaria ha recibido y aceptado la solicitud y la cuenta bancaria, pero está pendiente de revisión y aún no está en proceso de pago.

Si está en 'Baja', es posible que no se hayan incluido de manera correcta los datos en el formulario, por lo que se puede desistir e introducirlos de nuevo.