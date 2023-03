Transportes rechaza actualizar ya la compensación al transporte de mercancías

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, congeló este martes toda esperanza de que su departamento actualice de manera urgente la compensación al transporte de mercancías en Canarias pese a que el coste de los fletes se ha incrementado entre un 300 y un 500% desde la última vez que se fijaron las ayudas, en 2019. Sánchez se remitió en este sentido a los acuerdos que a este respecto alcancen el Ministerio, el Gobierno de Canarias y los operadores del sector en el seno de la Comisión Mixta creada al efecto a partir de una disposición en los presupuestos estatales del presente año, pero aceptando de manera implícita que ese órgano, reunido por última vez el pasado 23 de marzo, acordó aplazar cualquier decisión hasta después de las elecciones del 28 de mayo.

De hecho, la ministra consideró que el Gobierno ya esta “dando cumplimiento” en estos momentos a esa disposición presupuestaria por el mero hecho de que la comisión de precios ya se hubiera reunido en dos ocasiones en lo que va de año, pasando por alto que el objetivo de la misma no es otra que la actualización de las ayudas. Por lo demás, se limitó a recordar que ya se han destinado 80 millones a “corregir los efectos negativos de la insularidad”, que se han duplicado las ayudas al transporte del plátano, de 10 a 20 millones, y que “hemos dado respuesta a una petición histórica del sector” para abonar anticipos de las ayudas hasta el 50 % del total reconocido al solicitante para compensar el coste de los transportes realizados el año anterior, que se abonan antes del 30 de julio.

La titular de Transportes añadió que la gestión en el seno de la Comisión de seguimiento de la compensación “avanza con firmeza tal” y que “el objetivo es la celebración de encuentros regulares para mejorar la eficiencia del sistema de compensación”. Un sistema, añadió, “que está sometido al régimen de ayudas de estado de la UE y que por tanto debe cumplir sus exigencias y sus requerimientos”. "El ministerio trabaja siempre con la máxima sensibilidad pero también con seguridad y firmeza en una materia esencial para el tejido productivo de Canarias”, afirmó después de resaltar que “convocaremos cuantas reuniones sean precisas en el marco de esa Comisión mixta” para acordar las futuras compensaciones, pero sin poner fecha a la actualización.

La ministra respondía a un pregunta del senador de ASG, Fabián Chinea, en la que éste mostró su preocupación por ese aplazamiento hasta después de las elecciones, y seguramente hasta después de constituido el Gobierno que surja de las mismas, con lo ello supone de encarecimiento de la cesta de la compra en Canarias, Chinea reclamó a la ministra que cumpla cuanto antes la disposición presupuestaria para que se actualicen los costes reales que deben abonar las empresas canarias por el transporte de mercancías advirtiendo que “los precios de la cesta de la compra continúan por las nubes y la obligación de las administraciones es aplicar todas aquellas medidas a su alcance para tratar de reducir la inflación. Y la acción que hoy le planteo es una de las que se tendría que activar con más urgencia en las islas”.

Chinea: “La subvención del 100% del transporte de mercancía es un derecho que, lamentablemente, no se cumple porque los costes no se actualizan desde hace más de tres años"

Chinea recordó a Raquel Sánchez que “la subvención del 100% del transporte de mercancía es un derecho que, lamentablemente, no se está cumpliendo porque los costes no se actualizan desde hace más de tres años, y todo ello pese a que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 7, establece que el Estado debe compensar el 100% del coste efectivo del transporte de mercancías y que los costes tipo para cada trayecto se determinen con periodicidad anual. Una práctica que no se lleva a cabo desde 2019”. “La situación es grave en Canarias”, añadió Chinea, “pero especialmente en islas, como la mía, la de La Gomera, que sufren los efectos de la doble insularidad. El coste del transporte es más elevado y esa es una realidad que, irremediablemente, se traslada a la cesta de la compra y a todos los productos”, resaltó el senador por La Gomera. Concluyó su intervención expresando su confianza en la voluntad del Gobierno, “pero le pido que emplace a la comisión mixta a que adopte una decisión lo más urgente posible. Muchas empresas no se pueden permitir el lujo de esperar a que se celebren las elecciones. Y los consumidores tampoco. Es un derecho que no se cumple en su integridad desde 2019. No alarguemos una actualización que es necesaria y urgente”.