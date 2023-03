El Gobierno de España decidió aprobar a principios de año un cheque de 200 euros para alimentación destinado a paliar la subida de la inflación y de los precios de la cesta de la compra en las personas y familias más vulnerables. El plazo para presentar las solicitudes y optar a la ayuda se abrió el pasado 15 de febrero y estará abierto hasta el 31 de marzo, por lo que quedan pocos días para que se cierre.

La subida de los precios de la compra es una de las mayores preocupaciones actuales de los españoles que ven como no paran de subir semana tras semana. Entre los requisitos para poder conseguir la ayuda estatal se encuentran los siguientes casos: no recibir el Ingreso Mínimo Vital; no disponer de un patrimonio superior a 75.000 euros, excluyendo la primera vivienda; tener una renta inferior a los 27.000 euros anuales.

El Ministerio de Hacienda calcula que más de 4 millones de españoles pueden beneficiarse de este cheque de 200 euros. En los primeros días, la web de la Administración Pública llegó a caer a causa del número de solicitantes. Todos aquellos que quieran conseguir la ayuda deben presentar las solicitudes antes del 31 de marzo.

Hacienda ha querido alertar del riesgo de fraude por todos aquellos que se hacen pasar por la Agencia Tributaria, por lo que la única manera de comprobar si hemos recibido la ayuda es mediante nuestra identificación en su sede electrónica e ir a la pestaña de ‘Consultar solicitudes presentadas’. En este apartado podremos ver el estado de la resolución ya sea ‘alta’, que ha sido aprobada, o ‘baja’, que ha sido rechazada.

El aviso de Hacienda por el cheque de 200 euros

A pocos días de que termine el plazo de presentación de las solicitudes, el Ministerio de Hacienda ha reconocido que todavía no se han transferido las ayudas a las cuentas bancarias de los solicitantes. Desde la Administración explican que el plazo sigue vigente en la actualidad, por lo que hasta que no se cierre el plazo no se procederá con la transferencia del cheque a las cuentas bancarias particulares.

De esta manera, si accedemos a la sede electrónica y comprobamos que nos ha sido otorgada, debemos saber que no se realizarán los pagos a nuestra cuenta hasta que no se resuelva el plazo. Además, la Administración contará con un plazo de tres meses para hacer enviar los cheques de alimentación a todos los beneficiarios.