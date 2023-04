Los 55.461 canarios mejor pagados nutrirán la subida de cuotas para las pensiones

Las nóminas de los médicos, altos funcionarios, profesores, bancarios y del resto de profesionales que integran el selecto grupo de los trabajadores mejor pagados de Canarias, un total de 55.461 personas, están en el punto de mira de la nueva reforma de las pensiones. O más bien las empresas –o instituciones– que las pagan. Estos días, los gestores han sacado la calculadora para actualizar sus números y saber qué sobrecoste les supondrá la normativa recién aprobada por el Gobierno. Y es que la subida de bases máximas y el recargo para los salarios más altos, las dos medidas con que el ministro José Luis Escrivá pretende llenar la hucha de las pensiones, tendrán un efecto especialmente focalizado en determinados sectores y perfiles, siempre de cargos intermedios hacia arriba, según coinciden en señalar las diferentes fuentes consultadas para este reportaje.

A falta de ver y evaluar los efectos que tendrá el anunciado incremento de costes a partir de 2025, que es cuando empezará progresivamente a regir esta parte de la reforma, las agencias de intermediación apuntan a que ese doble recargo para los salarios altos podría frenar en algunos casos la promoción interna en las empresas. Si bien esas mismas fuentes reconocen que el efecto será menor o imperceptible a la hora de fichar a profesionales altamente cualificados y externos a la compañía.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA), referentes a 2021, en España el 10% de los asalariados mejor pagados tiene un sueldo, de media, superior a la base máxima de cotización. Es decir, parte de su nómina no cotiza y sobre dicha porción, a partir de 2025, empezará a regir una tasa especial que no generará derechos y que correrá a cargo de las empresas. Lo que vendrían a ser 1,6 millones de profesionales que, de media, cobran cada mes 5.092 euros brutos. De todos ellos, los susodichos 55.461 trabajan en el Archipiélago. No obstante, la Seguridad Social rebaja esos 1,6 millones de cotizantes a nivel nacional a solo 1,2.

¿Dónde trabajan?

«En términos generales, cobrar un salario de más de 4.500 euros al mes es poco habitual. Pero entre el nicho de trabajadores cualificados esa remuneración es incluso baja», apunta la directora comercial de Hays en España, Noelia De Lucas. Un cirujano de una clínica privada, un director de sucursal bancaria, un representante comercial de una farmacéutica, un analista de datos de una tecnológica o un consultor sénior de las Big Four son algunos de los ejemplos de afectados que cita De Lucas.

Si bien en términos generales, a mayor tamaño de empresa, mayor sueldo, desde la consultora Randstad apuntan a que la afectación no se circunscribirá únicamente a las grandes multinacionales, sino también a ciertas pymes. Aquí el sector y el grado de especialidad de la compañía serán determinantes.

Un estudio de BBVA concluye que se destruirán 200.000 puestos de trabajo a largo plazo en el país

Unos días antes de que la reforma de las pensiones recibiera la luz verde del Consejo de Ministros, el gabinete de estudios económicos de BBVA anticipó una primera aproximación sobre el posible impacto que podrían tener los cambios sobre el mercado laboral: unos 200.000 empleos menos a largo plazo. Este diagnóstico no coincide con el de los expertos consultados para este reportaje.

«Muchas empresas ya están pagando dinerales para fichar a aquellos profesionales altamente cualificados que son imprescindibles para su actividad. Y su principal preocupación no es el dinero, sino la capacidad de retenerlos mucho tiempo y evitar que se vayan a la competencia. Pagar más de cotizaciones no será algo determinante», apunta el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Josep Oliver.

«Creo que el impacto será mínimo o nulo. Al contrario de lo que hubiera pasado si la subida de cotizaciones hubiera sido tan intensa para todos los salarios como lo ha sido para los altos. Entonces, probablemente y sumado al efecto de las últimas subidas del salario mínimo, sí hubiera destruido empleos entre el personal menos cualificado», coincide el director del Executive Master en Dirección Económico-Financiera de Esade, Jordi Fabregat.

La hostelería, motor económico del Archipiélago, solo tiene a 764 de los trabajadores mejor retribuidos

Si bien las empresas no dejarán de contratar a esos trabajadores de élite pese a tener que pagar más por ello, el incremento de bases máximas sí puede tener una serie de efectos secundarios en otras áreas. «Si este aumento de costes genera un desequilibrio en las empresas, es más probable que se reduzca la contratación de posiciones que no sean claves para el desarrollo de su actividad, a diferencia de las mencionadas», apunta el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Otro posible efecto secundario que intuye Fabregat, de Esade, es que, como todo aumento de costes, puede traducirse en futuras subidas de precios. «Aquellas empresas que se lo puedan permitir lo repercutirán», apunta. «Las compañías seguirán contratando porque lo necesitan, pero deberán readaptar su estructura de costes», dice el director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco.

Los trabajadores cuyas nóminas se verán afectadas por esa tasa especial a partir de 2025 se distribuyen en Canarias en 17 grandes ramas de actividad. El colectivo más numeroso es el de los 12.280 sanitarios mejor retribuidos de la Comunidad Autónoma. El singular podio lo completan los 9.750 altos funcionarios con las nóminas más elevadas de la Administración pública en la región y los 5.461 profesores mejor pagados. Los restantes integrantes isleños de ese grupo de 1,6 millones de trabajadores y profesionales españoles que nutrirán la subida de cuotas para las pensiones se desempeñan en la banca (4.697), el comercio (4.322), la industria manufacturera (3.773), las actividades profesionales, científicas y técnicas (3.509), el transporte (2.843), la informática y las comunicaciones (2.772), la construcción (2.096) y la administración (1.030). La minoría restante está ocupada, sobre todo, en la agricultura, la industria extractiva y el sector inmobiliario. La hostelería, motor de la economía isleña, solo tiene a 764 de los trabajadores mejor retribuidos del Archipiélago.